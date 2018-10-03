 ميركل: الوحدة الألمانية لم تكتمل حتى الآن | أخبار | DW | 03.10.2018

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أخبار

ميركل: الوحدة الألمانية لم تكتمل حتى الآن

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل بأن الوحدة بين شرق ألمانيا وغربها لم تكتمل بعد، فيما دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لتعزيز الحوار المجتمعي والتكاتف في يوم الوحدة الألمانية الذي يصادف هذا العام ظروفا سياسية دقيقة.

Deutschland Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin (Getty Images/S. Gallup)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الأربعاء الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) خلال الاحتفالات بالعاصمة برلين بمناسبة مرور 28 عاما على إعادة توحيد ألمانيا "إنني أتذكر شخصيا دائما يوم الوحدة الألمانية بصورة مفعمة بالمشاعر". وأضافت المستشارة أنها تتذكر أيضا الشجاعة التي تحلى بها المواطنون المتظاهرون سلميا في شرق ألمانيا، وقالت "ولكننا نعلم بعد 28 عاما أن ما نسميه الوحدة الألمانية هي عملية وطريق طويل". وأكدت ميركل أهمية "الإنصات المتبادل والتقارب تجاه بعضنا البعض وعدم التراخي"، لافتة إلى أن ذلك لا يسري على الساسة فحسب، وإنما على جميع المواطنين. وأضافت المستشارة الاتحادية قائلة: "لم تنته الوحدة الألمانية"، وإنما تضع المواطنين أمام تحديا بشكل متكرر حتى اليوم.

من جهته، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لتعزيز الحوار المجتمعي بمناسبة مرور 28 عاما على إعادة توحيد ألمانيا. وقال شتاينماير بعد مراسم الصلوات الكنائسية بكاتدرائية برلين التي كانت جزءا من الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية "يتعين علينا النظر إلى الأمام والعمل على تكاتف المجتمع". وأضاف الرئيس الاتحادي قائلا "الأمر الأهم أن يتحدث المجتمع ذاته مع نفسه". وشمل برنامج الاحتفالات الرئيسية بمناسبة يوم الوحدة الألمانية أمام كاتدرائية برلين لقاء بين مسؤولين بارزين من السلطات الدستورية بالدولة ومواطنين. ومن المخطط أن يكون هناك احتفال بدار الأوبرا الألمانية وسط برلين بعد ذلك.

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سر الكراهية في شرق ألمانيا ضد المهاجرين

وفي كلمته بالمناسبة حذر رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) فولفغانغ شويبله من الشعبويين الذين يصورون الأقليات وممثلي الشعب على أنهم أعداء. وقال "نواجه في ألمانيا أيضا عجرفة شعبوية تضع "الشعب" في مواجهة مع الخصوم السياسيين وأقليات مزعومة وحقيقية وأفراد منتخبين من الشعب". وذكر شويبله أنه لا يحق لأحد الادعاء بأنه وحده ممثل "الشعب"، موضحا أن جموع الناخبين ليس كتلة واحدة، بل "تعدد لقوى متعارضة".

وأضاف شويبله، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل، أن "التنوع" هنا ليس مجرد كلمة لوصف الواقع المجتمعي، موضحا أنها أيضا قيمة في حد ذاتها. وذكر شويبله أن التشاؤم يسود بالرغم من أن أحوال ألمانيا جيدة حاليا، مضيفا أن النجاح الاقتصادي لا يمنح على ما يبدو ثقة بالنفس، بل يثير على الأرجح مخاوف من الهبوط. ودعا شويبله إلى مزيد من الشجاعة والثقة في قدرة المجتمع على التصرف، وقال "الثقة في النفس والهدوء والتفاؤل ثلاثي الوطنية المعاصرة". ومن ناحية أخرى، أكد شويبله أنه من المهم والسليم تقديم المساعدة للاجئين ومهاجرين آخرين، لكن ليس على نحو غير محدود، موضحا أنه يتعين لذلك أن نتعلم التعايش مع غير الكمال وقال "من يسع إلى الكمال ينته به الحال إلى الديكتاتورية".

ح.ز/ س.ك (د.ب.أ)

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    انتصرت إرادة الشعب الألماني في شرق المانيا على النظام الشيوعي وعلى حلفائه في الشرق وتمكن من اختراق الستار الحديدي وتوحيد الألمانيتين فيما بعد.

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    انطلق الناس نحو الجدار حاملين معاولهم ولسان حالهم يقول : " سنظل نحفر حتى نفتح ثغرة للنور أو نموت على هذا الجدار"

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    بالمطرقة على الستار الحديدي

    تحتفل ألمانيا يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني بمرور ربع قرن على سقوط جدار برلين الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا وسقوط المعسكر الشيوعي .

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    سقوط جدار برلين في صور

    قطع من الجدار

    تلاميذ مدارس بعد أن نخروا في الجدار وأخذوا نصيبهم منه!

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    تضامن بين الغرب والشرق

    في ليلة التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المئات من سكان برلين الشرقية يحاولون تسلق الجدار وسكان برلين الغربية يمدون لهم أيادي المساعدة من فوق جدار برلين الذي قسم المدينة لنحو 30 عاما.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

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    الجدار في خبر كان

    .. وتعانقت الجماهير من شرق ألمانيا وغربها عند بوابة براندنبورغ، ليحتفل الجميع بنهاية حقبة التقسيم.

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    الآلاف يشدون الرحال نحو الجدار

    آلاف الألمان تهافتوا في مساء التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني على بوابة براندنبورغ في العاصمة برلين وتجمعوا أمام الجدار وفوقه.

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    سقوط جدار برلين في صور

    أجواء احتفالية تلقائية

    تجمع الألمان عند النقاط الحدودية التي كانت تفصل بين الشرق والغرب للاحتفال بسقوط جدار برلين وفتح الحدود بين شطري ألمانيا الشرقي والغربي.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بعد طول فراق...إستقبال بالأحضان والعناق

    في هذا اليوم أختلطت دموع الفرحة بسقوط الجدار مع دموع فرحة لقاء الأحبة والأصدقاء بعد فراق قسري أستمر نحو ثلاثة عقود

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    سقوط جدار برلين في صور

    وبالجرافات أيضا

    حرس حدود ألمانيا الشرقية يراقبون كيف تنخر الجرافات في الجدار لفتح منافذ أوسع تستوعب الجماهير المندفعة.

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    سقوط جدار برلين في صور

    نحن الشعب

    شباب وشابات من شطري برلين يجلسون على الجدار الذي كان قبل ساعات محرما عليهم الاقتراب منه.

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    سقوط جدار برلين في صور

    تحية من القلب ياحارس الحدود السابقة

    شرطة حدود ألمانيا الشرقية يراقبون تداعيات الأحداث المتسارعة، والجماهير في غمرة الفرح تمد لهم اليد مصافحة.


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سقوط جدار برلين في صور  

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