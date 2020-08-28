 ميركل: النزاع السوري ″مأساة كبيرة″ حولت الآمال إلى آلام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2020

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ميركل: النزاع السوري "مأساة كبيرة" حولت الآمال إلى آلام

خلال المؤتمر الصحفي التقليدي الذي دأبت على عقده كل صيف، تحدثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن الوضع السوري ووصفته بـ"المأساة الكبيرة"، كما علقت على عبارتها الشهيرة "سننجح في المهمة"، بالإضافة إلى مواجهة جائحة كورونا.

ميركل خلال المؤتمر الصحفي التقليدي الذي تعقده كل صيف في برلين

​​المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تصف الوضع السوري بـ"مأساة كبيرة"

وصفت  المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل  الوضع في سوريا بأنه "مأساة كبيرة". وقالت ميركل الجمعة (28 آب/أغسطس 2020) خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "إنها مأساة كبيرة تحولت فيها آمال ما كان يسمى ذات مرة بالربيع العربي إلى نقيضها".

مختارات

80 مليون شخص في العالم، أو 1 في المائة من سكان العالم، هاجروا أو نزحوا من ديارهم بسبب الحروب والفقر والاضطهاد، وهو رقم قياسي جديد، تضاعف خلال العشر سنوات المنصرمة، حسب توثيق الأمم المتحدة، التي تتوقع "تفاقم الوضع".

في وقت يتزايد القلق إزاء تدفق جديد للمهاجرين على أبواب أوروبا بعد قرار أنقرة فتح حدودها، يزور كبار قادة الاتحاد الأوربي تركيا واليونان للاطلاع على الوضع عن كثب والبحث عن حلول، يأتي ذلك وسط رفض أوروبي لـ"الابتزاز" التركي.

قبل خمس سنوات وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا بعد أن فتحت حدودها أمامهم. ولايزال الألمان منقسمين حول "سياسة الأبواب المفتوحة" للمستشارة أنغيلا ميركل، التي قالت حينها "سننجح في المهمة"، فهل كسبت ميركل التحدي؟

عشية لقائهما المرتقب في موسكو، دعت الحكومة الألمانية الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا. وتأتي الدعوة في ظل نزوح نحو مليون شخص من إدلب نتيجة هجوم قوات النظام السوري.

ولقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم في سوريا منذ عام 2011، ونزح الملايين ودُمرت البلاد إلى حد كبير. وتتورط الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران في النزاع في جوانب مختلفة.

وقالت ميركل إن الوضع مأساوي، لأن "نصف سكان سوريا إما فارون أو غادروا البلاد، مشيرة إلى أن الناس هناك أرادوا "بحق" التصدي لديكتاتور ما يزال في منصبه".

وأضافت ميركل: "روسيا لم تتردد في الاستجابة لنداء الأسد للمساعدة، إذا جاز التعبير"، مشيرة إلى أن الدعم الروسي لنظام الأسد عزز الوضع (المأساوي) في سوريا، ولم تحدث حتى الآن "عملية شاملة" في البلاد، أي لا توجد مناقشات شاملة بين المعسكرات المختلفة، مؤكدة أنها ستستمر طوال فترة منصبها في العمل من أجل ضمان سماع أصوات النازحين داخل سوريا وخارجها.

"سننجح في المهمة" جاءت في موقف خاص

وفيما يخص عبارة "سننجح في المهمة" التي قالتها قبل خمسة أعوام عندما فتحت الحدود أمام اللاجئين وقوبلت بانتقادات شديدة آنذاك، قالت ميركل قد لا أرغب الآن في تكرار هذه العبارة، مشيرة إلى أنها استخدمت هذه العبارة قبل خمسة أعوام "في موقف خاص للغاية"، كان يمثل أيضا تحديا.

وأضافت أن "هذه العبارة تمثل نفسها". وأردفت قائلة: "على أي حال، لقد حققنا الكثير منذ ذلك الحين، وعندما أقول "نحن"، فإن هذا يعني أشخاصاً كثيرين للغاية قاموا بالمساعدة".

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ميركل وسياستها المتغيرة في التعامل مع أزمة اللاجئين

وذكرت ميركل أن الكثير من اللاجئين الذين أتموا دراسة الثانوية العامة أو بدأوا دراستهم قدموا أيضاً إسهاماتهم، وقالت: "من هذه الناحية لا يخطر ببالي الآن تكرار هذه العبارة". وأشارت المستشارة الألمانية إلى سياسة الهجرة الأوروبية التي تعد من أولويات رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه لا يوجد حتى الآن نظام قائم بذاته لسياسة الهجرة الأوروبية، مشيرة إلى أن هناك الكثير مما يجب القيام به في هذا الصدد، وقالت: "لكن هذا أيضاً يمكن تحقيقه إذا كانت هناك إرادة لذلك".

أولوية ضمان تعليم الأطفال خلال الجائحة

أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ألمانيا لمواجهة جائحة كورونا، ذكرت ميركل أن الحكومة الاتحادية مطالبة بضمان تعليم الأطفال في ألمانيا خلال الجائحة. وقالت المستشارة الألمانية: "لا ينبغي للمدارس أن تتخلى عن أحد".

وأكدت ميركل عزمها بذل كافة الجهود حتى لا يصبح الأطفال هم الخاسرون في الجائحة، مضيفة أن هذا ينطبق على كافة الأطفال. وأشارت ميركل إلى أن الاتفاق على إجراءات الحماية من العدوى والتعليم في المدارس من أصعب المهام الراهنة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية ترى أن على عاتقها مسؤولية حيال هذا الأمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات هي المختصة بتنظيم الشؤون التعليمية في ألمانيا.

كما أكدت ميركل أن الحكومة الاتحادية تهدف أيضاً إلى الحفاظ على رأس مال الشركات والوظائف في ألمانيا. وقالت المستشارة إن الأمر يتعلق بالحفاظ على استمرار الحياة الاقتصادية قدر الإمكان أو استئنافها، مشددة على ضرورة تعزيز القدرات المستقبلية والقوة الابتكارية، وتشجيع التقنيات الصديقة للمناخ والرقمنة، مضيفة أن الأمر يتعلق أيضاً بإطلاق فصل جديد في التحول إلى الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ)

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60. (imago)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    الطفولة

    هكذا كانت تبدو طفولة المرأة التي توجت خلال الأعوام الماضية بأقوى امرأة في العالم حسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية. ترعرعت ميركل في أسرة بروتستانتية في مدينة تيمبلين بولاية براندنبورغ. وكان والدها يعمل كقس، في حين كانت الأم ربة بيت تعمل على رعاية أنغيلا واثنين من إخوتها الصغار.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60. (picture-alliance/dpa)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    جذور بولندية

    الصورة تُظهر غريتا ولودفيغ جدة وجد ميركل، مع والدها هورست كاتسمرساك. كانت الأسرة تعيش في بوزنان ببولندا، ثم استقرت في وقت لاحق ببرلين. بعدها قامت العائلة بتغيير اسمها سنة 1930 إلى كازنر. عندما عرفت الجذور البولندية للمستشارة الألمانية سنة 2013، أثار ذلك اهتماماً كبيراً وخاصة في بولندا نفسها.

  • Angela Merkel als junges Mädchen (picture-alliance/dpa)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    مرحلة الشباب

    درست ميركل في براندنبورغ. هذه الصورة تظهر ميركل في مخيم "هيمل فوت" الصيفي بعد فترة وجيزة من حصولها على شهادة الثانوية العامة سنة 1973 بتفوق. وكانت المستشارة بارعة في اللغة الروسية والرياضيات. وخلال فترة دراستها كانت ميركل أيضاً عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، وهي أول مستشارة لألمانيا نشأت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60. (picture-alliance/dpa)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    التفوق الدراسي

    بعد حصولها على شهادة التعليم الثانوي بدأت ميركل دراسة الفيزياء في جامعة لايبزيغ. بعدها مباشرة بدأت بالعمل في أكاديمية العلوم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيمائي. في هذه الصورة تظهر ميركل في عاصمة تشيكوسلوفاكيا السابقة، براغ، مع الاستاذ المشرف على عملها.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60. (Reuters)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    ولوج عالم السياسة

    لم تنخرط ميركل في الحياة السياسية، إلا بعد سقوط حائط برلين في عام 1989، حيث عملت في البداية في المساعدة على ربط أجهزة الحاسوب في مكتب حزب ديمقراطي جديد ثم التحقت فيما بعد بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قبل شهرين من توحيد ألمانيا. بعد تجاوزها عقبات سياسية وجدت نفسها آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي والراعي، الذي فسح لها المجال لتولي أعلى المناصب.

  • EU Gipfel Riga Merkel mit Tsipras (Reuters/I. Kalnins)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    أول مستشارة

    في سنة 1998 اقترح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي آنذاك فولفغانغ شويبله، ميركل لتولي منصب الأمين العام للحزب. وبعد أربع سنوات أصبحت ميركل رئيسة للحزب. وفي سنة 2005 فازت مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة لتخلف بذلك غيرهارد شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60. (Bjorn Sigurdson/AFP/Getty Images)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    عشقها للموسيقى

    تظهر ميركل في هذه الصورة، التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة في ألمانيا، في افتتاح دار الأوبرا في أوسلو برفقة رئيس الوزراء آنذاك ينس شتولتنبرغ. وتعرف ميركل بعشقها للموسيقى الكلاسيكية، حيث تحضر العديد من حفلات هذا النوع من الموسيقى.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60. (picture-alliance/dpa)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    "ماما ميركل"

    تمكنت المستشارة ميركل أو "ماما ميركل" كما يلقبها الألمان من كسر العديد من الصور النمطية، فهي تعد أول امرأة قادمة من شرق ألمانيا تتولى منصب المستشار باعتبارها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في ألمانيا.

  • Angela Merkel in Berlin Besuch Flüchtlingsunterkunft Registrierungszentrum Selfie mit Flüchtlingen Deutschland (picture-alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    اللاجئون وسياسة الأبواب المفتوحة

    قررت ميركل عام 2015 بفتح الأبواب أمام اللاجئين، لكن هذا القرار لم يلاقي نفس الترحيب من جانب كل السياسيين الألمان، إذ ظهرت بوادر خلاف داخل الائتلاف الحكومي في البلاد وانتقد مسؤولون سياسة ميركل الخاصة باللجوء معربين عن مخاوف أمنية وقلق من اختلال التوازن الثقافي.

  • Gemälde Elizabeth Peyton, Angela, 2017 (Elizabeth Peyton)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    شعبية تخطت حدود ألمانيا

    شعبية المستشارة تجاوزت الحدود الألمانية، وألهمت عشرات الفنانين حول العالم. هذه الصورة الشخصية لميركل تعود لعام 2017 لمجلة "فوغ" المختصة بالموضة رسمتها الفنانة الأمريكية إليزابيث بيتون. الصورة تُظهر ميركل كفتاة شابة. ترسم الفنانة بيتون صوراً شخصية صغيرة لمطربي البوب وللأشخاص المهمين تاريخياً ومن يعيشون أيضاً في الوقت الحالي، وغالباً ما ترسم شخصياتها بشعر فاتح اللون وتظهر مميزات وجههم الجميلة.

  • Herlinde Koelbl: Das deutsche Wohnzimmer, Spuren der Macht, Haare und andere menschliche Dinge – Fotografien von 1980 bis heute (Herlinde Koelbl)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    الفن يخلد ميركل

    خلدت المصورة الفوتوغرافية هيرلينده كولبل المستشارة ميركل في مجموعتها التي أسمتها "آثار السلطة". كما خلدت أيضاً المستشار السابق غيرهارد شرودر ووزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر في مجموعات أخرى. صورت المصورة ضمن دراسة "تحول البشر بسبب السلطة" 15 شخصية مهمة من عالمي السياسة والاقتصاد في الفترة ما بين عامي 1991 و1998.

  • Deutschland Ende Jamaika-Koalition Sondierungsgespräche | Angela Merkel; Bundeskanzlerin (Reuters/A. Schmidt)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    صعود اليمين الشعبوي

    خسرت ميركل وتحالفها الحزبي آلاف الأصوات في انتخابات عام 2017 وباءت المحاولة الأولى لتشكيل ائتلاف حكومي موسع بالفشل. الأمر، الذي أدخل البلاد في أزمة كبرى وتبقى دون حكومة لمدة ستة أشهر.

  • Koalitionsverhandlungen SPD Union Angela Merkel Horst Seehofer und Martin Schulz (picture alliance/Photoshot/S. Yuqi)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    مستشارة للمرة الرابعة

    بعد مفاوضات عصيبة مع الاشتراكيين تم تشكيل تحالف أفضى لإعادة انتخاب ميركل مستشارة لألمانيا لفترة ولاية رابعة. لكن المستشارة، التي أكملت عامها الـ 65، أعلنت نيتها ترك السياسة في نهاية ولايتها في عام 2021.

  • Deutschland | Finnland | Angela Merkel | Antti Rinne (Reuters/H. Hanschke)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    ارتجاف ميركل يثير تساؤلات

    أذكت نوبات الارتعاش التي أصابت ميركل مؤخراً خلال عدة مناسبات عامة، الجدل بين بعض أعضاء حزبها بشأن ما إذا كان على المستشارة تسليم السلطة في موعد قبل التاريخ المقرر في 2021. لكن المستشارة الألمانية، علقت على حادث ارتجافها العلني للمرة الثالثة أثناء مراسم استقبال رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينه، مؤكدة أن حالتها الصحية بخير.

  • Deutschland Berlin Angela Merkel mit Maske (Reuters/F. Bensch)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    أغلبية راضية عن أداء ميركل في أزمة كورونا

    الإجراءات الاحترازية وبرامج الدعم الاقتصادي والشفافية في المعلومات جعل معاناة ألمانيا أقل نسبياً في أزمة فيروس كورونا مقارنة بدول أوروبية أخرى مجاورة وحتى مع الولايات المتحدة، ما رفع شعبية المستشارة أنغيلا ميركل وحكومتها في داخل البلاد. في الرابع من حزيران/ يونيو 2020 أكد 71 بالمئة من الألمان أنهم راضون عن أداء مستشارتهم، وذلك في استطلاع أجرته القناة الأولى العامة (ARD).

  • Berlin | CDU Vorstandssitzung: Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, Paul Ziemiak, Marcus Weinberg und weitere (Imago Images/E. Contini)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    حزب ميركل يزداد شعبية والبديل يتراجع

    في نهاية أيار/ مايو الماضي كشفت نتائج استطلاع للرأي زيادة شعبية تحالف المستشارة ميركل المسيحي بمقدار نقطتين. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد مختص لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاغ" أن شعبية حزب ميركل وصلت إلى 40 بالمئة. وأظهرت النتائج توقف مرار شعبية الحزب الاشتراكي عند 16 بالمئة، فيما تراجعت شعبية حزب البديل الشعبوي بنقطة ليحصل على 9 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ الانتخابات التشريعية في 2017.

  • Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel Interview im ARD Hauptstadtstudio (picture-alliance/dpa/J. Macdougall)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    "لن أترشح لفترة خامسة"

    بعد الإدارة الناجحة لأزمة كورونا ردد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وآخرون تكهنات بشأن إمكانية ترشح ميركل لولاية خامسة. بيد أن المستشارة خرجت لتضع حداً لتلك التكهنات، إذ نفت ميركل إمكانية ترشحها لولاية خامسة كمستشارة لألمانيا في انتخابات 2021. وقالت ميركل في برنامج على قناة ZDF رداً على سؤال فيما إذا كانت تفكر بالترشح من أجل العمل على التغلب على وباء كورونا: "كلا، بالفعل كلا".

  • Kanzlerin Angela Merkel Europäische Union (picture-alliance/dpa/Belga/T. Roge)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    "أمسكت بدفة القيادة"

    شعبية ميركل تخطت بلادها إلى العالم؛ إذ قال مراسل لـDW لدى هيئة البث الإسرائيلي "مكان" إن وسائل الإعلامية الإسرائيلية ترى ميركل كـ"أقوى" شخصية قيادية في العالم. وقالت صحيفة "كلارين"، وهي من أكثر الصحف قراءة في الأرجنتين، ميركل كانت من السياسيين القلائل الذين لم يحاولوا إنقاذ أنفسهم بل "أمسكت بدفة القيادة" و"تواصلت مع الآخرين بحزم مستند على حقائق علمية وهدوء تطمئن به شعبها وتواجه به الهيستيريا".

  • BdTD Syrien Binnish Wandgemälde für Merkel in Ruine (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    ميركل تبلغ 66 عاماً.. محطات في حياة عالمة الفيزياء التي قادت ألمانيا

    جدارية لـ "ماما ميركل" في إدلب

    وفي إدلب السورية رسم ناشطون سوريون جدارية لتهنئة المستشارة الألمانية بنتيجة الفحص السلبية بفيروس كورونا. وجاءت المبادرة بعد أخذ ميركل زمام المبادرة في فتح الحدود أمام اللاجئين، الذين كان معظمهم من سوريا، في عز أزمة اللاجئين عام 2015. إعداد: إيمان ملوك وخالد سلامة


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