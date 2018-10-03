ميركل: الديمقراطية ليست من المسلمات وعلينا حمايتها

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى عدم النظر إلى الحياة في ظل الديمقراطية والحرية على أنها من المسلّمات. وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل السبت (23 شباط/ فبراير 2019) إنها عاشت، كملايين الناس الآخرين في ألمانيا الشرقية السابقة، حيث كانت حقوق الإنسان الأساسية منعدمة.

وأضافت: "لهذا، علينا دائماً أن نعمل ونكافح بوعي من أجل ما هو مهم لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لاسيما في العام الذي نحتفل فيه الآن بمضي 70 عاماً على وضع القانون الأساسي (الدستور)".

وأشارت ميركل في حديثها إلى فينفريد فرويدنبرغ، آخر ضحايا سور برلين، الذي لقي حتفه في الثامن من آذار/ مارس من عام 1989 أثناء محاولته العبور من شرق برلين إلى غربها باستخدام منطاد.

ودعت المستشارة أيضاً إلى الإبقاء على فترة الحكم الديكتاتوري في ألمانيا الشرقية السابقة في الذاكرة حتى يعلم الشباب كيف كان الحال آنذاك. كما رأت أنه لا ينبغي نسيان أن حياة العديد من الناس تغيرت تماماً رغم كل السعادة بالوحدة الألمانية، مشيرة إلى عدم تمكن عدد من الألمان من مواصلة السير في طريقهم المهني كما كانوا ينشدون. واختتمت ميركل بالقول: "هذا يتطلب منا تطوير مفهوم ألماني جماعي واتخاذ تدابير سياسية مناسبة".

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)