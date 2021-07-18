 ميركل: إعادة الإعمار في مناطق الفيضانات تحتاج لـ″نَفَس″ طويل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل: إعادة الإعمار في مناطق الفيضانات تحتاج لـ"نَفَس" طويل

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه سيتم فعل كل شيء من أجل وصول الأموال سريعاً إلى المتضررين من الفيضانات، معربة عن أملها في أن يتم ذلك خلال أيام قليلة.

ميركل تواصل زيارتها التفقدية للمناطق المنكوبة وتتعهد بتقديم مساعدات عاجلة، بعيداً عن البيروقراطية.

ميركل تواصل زيارتها التفقدية للمناطق المنكوبة وتتعهد بتقديم مساعدات عاجلة، بعيداً عن البيروقراطية.

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لسكان المناطق التي تضررت من الفيضانات بتقديم مساعدات عاجلة، بعيداً عن البيروقراطية.

مختارات

"تلك السيارة فوق الشجرة، إنها سيارتي" تقول سورية من حسن حظها أنها كانت في الطابق الثاني في منزل ببلدة آرفايلر. 90 قتيلا ومئات الجرحى ومتطوعون من كل مكان يحاولون مساعدة السكان. DW عربية زارت البلدة المنكوبة بالفيضانات.

وخلال زيارة لمدينة باد مونسترايفيل التي تضررت بقوة من الفيضانات، قالت ميركل اليوم الثلاثاء (20 يوليو/تموز 2021) إنه سيتم فعل كل شيء من أجل " وصول الأموال إلى الناس سريعاً، وآمل أن يكون هذا الأمر مسألة أيام".

وتوقعت ميركل أن إعادة إعمار البنية التحتية كالطرق والخطوط الحديدية وإعادة بناء المدينة ستستغرق مدة أطول من بضعة أشهر، مشيرة إلى أنه "من الواضح جداً أننا سنحتاج في هذا الشأن إلى نَفَس طويل للغاية".

كانت ميركل استعلمت من مدير دائرة أويسكيرشن، ماركوس رامرز، ومن عمدة مدينة باد مونسترايفيل، زابينه برايزر-ماريان، عن الوضع في المدينة.

وتفقدت إحدى القاعات التي تحتوي على مساعدات عينية تم التبرع بها وتجولت في المنطقة للتعرف على طبيعة الوضع على الأرض وكان يرافقها رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ارمين لاشيت حيث تحدثت ميركل إلى مسعفين ومواطنين.

ع.ح./ع.ج.م. (د.ب.أ)

  • المستشار الأسبق هيلموت شميدت في إدارة فيضانات هامبورغ عام 1962

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت شميدت خلال فيضانات هامبورغ عام 1962

    تسبب الفيضان الهائل لبحر الشمال في شباط/ فبراير 1962 في مقتل أكثر من 300 شخص فيما ترك عشرات الآلاف في مدينة هامبورغ الساحلية الألمانية دون مأوى. الحادثة التي كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة المستشار الأسبق هيلموت شميدت الذي كان حينها وزيراً للداخلية في هامبورغ. إذ اكتسب من خلال إدارته للأزمة، وخاصة قراره لتحشيد الجيش للمساعدة، شعبية على مستوى البلاد.

  • هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    كان "مهندس الوحدة الألمانية" المستشار الأسبق هيلموت كول في المرحلة الأخيرة من ولاية حكمه عندما زار ولاية براندنبورغ الشرقية في عام 1997 بعد فيضانات ضخمة على طول نهر الأودر. الكارثة التي أطلق عليها غالباً اسم "Einheitsflut": "فيضان الوحدة"، باعتبارها أول أزمة وطنية لاختبار التضامن بين ألمانيا الشرقية والغربية التي كان قد أعيد توحيدها حديثاً.

  • غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    انقلبت حظوظ غيرهارد شرودر عندما سقطت الأمطار في ساكسونيا في صيف 2002 وتسببت الفيضانات القاتلة بأضرار على ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. إذ مع تراجع حظوطه خلال حملته الانتخابية، ارتدى المستشار الاشتراكي الديموقراطي جزمة مطاطية ليخرج بصورة المسؤول عن إدارة الأزمة في بلدة غريما الشرقية الصغيرة. وفاز في الانتخابات بعد شهر من ذلك.

  • إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    كان خصم غيرهارد شرودر، إدموند شتويبر، المرشح لمنصب المستشار عن الاتحاد المسيجي في إجازة بشمال ألمانيا عندما وقعت الكارثة. ووصل إلى ولاية ساكسونيا بعد أيام قليلة فقط، واشتكى بمرارة من "سياحة الفيضانات" التي يمارسها منافسه.

  • أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    زارت أنغيلا ميركل مناطق الفيضانات عدة مرات خلال فترة توليها منصب مستشارة لألمانيا. حدث أول فيضان كبير خلال فترة ولايتها في أذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2006 مرة أخرى حول نهر إلبه في ولاية ساكسونيا. وقد وقعت الكارثة بعد أشهر قليلة من إعصار كاترينا في نيو أورلينز بالولايات المتحدة، عندما تعرض جورج دبليو بوش للهجوم لفشله في تنظيم استجابة مناسبة. لذا حرصت ميركل على تجنب انتقادات مشابهة.

  • أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تعرض شرق ألمانيا وجنوبها مرة أخرى لفيضانات شديدة في صيف 2013، هذه المرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات. وبات المركز التاريخي لمدينة دريسدن مهدداً، حيث تسبب نهر الإلبه ضفافه في فيضانات واسعة النطاق ضربت معظم مناطق وسط أوروبا. وزارت ميركل المناطق المتضررة في ولايتي ساكسونيا وبافاريا ووعدت بتقديم المساعدات.

  • ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    ألغى مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي لخلافة ميركل ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا كافة المواعيد لزيارة مدينة هاغن المتضررة بشدة في ولايته. غير أن المخاطر السياسية كبيرة، حيث يتم ربط الفيضانات المميتة بتغير المناخ، في حين يُعرف لاشيت كحامي لصناعة الفحم في الولاية، مما قد ينعكس سلباً على حملته.

  • أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    كما ظهر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية أولاف شولتس في ولاية راينلاند بفالس المجاورة بعد أن ضربت الفيضانات، إلى جانب رئيسة وزراء الولاية ورفيقته في الحزب مالو دراير. على الرغم من أن حزبه يظهر تراجعاً في الاستطلاعات بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلا أن شولتس، بصفته وزيراً للمالية، كان قادراً على الوعد بتقديم مساعدة فورية للمناطق المنكوبة. نايت بنيامين / ر.ض


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

DW الأخبارآثار مدمرة للفيضانات في ألمانيا وتساؤلات حول فشل التحذيرات  

مواضيع ذات صلة

18.07.2021++++++++ Bundeskanzlerin Angela Merkel (3.v.r.) und Malu Dreyer (2.v.r,SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, gehen durch das vom Hochwasser verwüstete Dorf Schuld in der Nähe von Bad Neuenahr-Ahrweiler. +++ dpa-Bildfunk +++

ميركل: اللغة الألمانية ليس بها مفردات تصف ما حدث من دمار! 18.07.2021

خلال زيارتها لمناطق تضررت بشدة من الفيضانات في غرب ألمانيا، تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقديم مساعدات عاجلة، واصفة الدمار بأنه "يفوق التصور"، ومؤكدة على ضرورة الإسراع في مكافحة التغير المناخي.

BAD NEUENAHR, GERMANY - JULY 16: Resident Elke Wissmann stands in front of her property that was destroyed by the flood on July 16, 2021 in Bad Neuenahr - Ahrweiler, Germany. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

آرفايلر المنكوبة بالفيضانات.. المتطوعون يهرعون من كل صوب لغسل جراحها 17.07.2021

"تلك السيارة فوق الشجرة، إنها سيارتي" تقول سورية من حسن حظها أنها كانت في الطابق الثاني في منزل ببلدة آرفايلر. 90 قتيلا ومئات الجرحى ومتطوعون من كل مكان يحاولون مساعدة السكان. DW عربية زارت البلدة المنكوبة بالفيضانات.

Die Kyll ist in Erdorf über die Ufer getreten und hat Teile des Dorfes geflutet. Erdorf, Rheinland-Pfalz 15.07.2021

فيضانات "عاصفة بيرنت" في ألمانيا.. جرس إنذار للأسوأ؟ 16.07.2021

فياضانت عنيفة في عزّ الصيف تسببت فيها "عاصفة بيرنت"، وتسببت بخسائر بشرية ومادية هائلة، إذ لم تشهدها ألمانيا منذ عقود .فما هي تفسيرات خبراء المناخ لهذه الظاهرة؟ في المقابل لماذا انهارت البنية التحية "القوية" بهذا الشكل؟