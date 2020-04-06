 ميركل: أزمة كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2020

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أخبار

ميركل: أزمة كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه

خلافات حادة حول الوضع الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد الأوربي، مع الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا المستجد. المستشارة الألمانية تتعهد بالمساهمة لدفع التكتل قدما وتدعو للاكتفاء ذاتيا من المعدات الطبية.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية تعترف بصعوبة الوضع بين دول الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية الحادة بسبب كورونا

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الإثنين (6 أبريل/ نيسان 2020)، أن أزمة فيروس كورونا المستجد تشكل أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، مؤكدة أن ألمانيا "مستعدة للمساهمة" في دفع التكتل قدما.

مختارات

يتوقع رئيس البنك المركزي الألماني تقلصا في القوة الاقتصادية بسبب أزمة وباء كورونا، بيد أنه أكد قدرة ألمانيا على الحد من تداعيات الأزمة. يأتي ذلك فيما يتوقع الاتحاد الأوروبي انكماشا اقتصاديا أسوأ من معدلات أزمة 2009. (21.03.2020)

رغم أن ألمانيا لم تفرض قيود حجر صارمة كفرنسا وإيطاليا إلا أن الالتزام بتدابير العزل التي فرضتها برلين خفف من تفشي وباء كورونا. وأنهت ميركل الحجر الصحي المنزلي عائدة لعملها في مقر المستشارية. (03.04.2020)

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحديد موعد لنهاية القيود المفروضة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة تدابير خاصة لدور المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. بينما شهد العالم وفاة أصغر ضحية لفيروس كورونا. (01.04.2020)

وقالت المستشارة الألمانية للصحفيين، قبيل مؤتمر لوزراء مالية منطقة اليورو يهدف إلى إعداد خطة إنقاذ لاقتصاد التكتل: "برأيي... يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار له منذ تأسيسه". وأضافت ميركل "الكل متأثر على حد سواء، وبالتالي من مصلحة الجميع وألمانيا أن تخرج أوروبا قوية من هذا الاختبار".

وتواجه المحادثات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول حزمة المساعدات الممكنة اصطفاف الدول الأكثر تضررا من الفيروس في مواجهة الدول الأقوى اقتصاديا. وتطالب إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا، ألمانيا والنمسا وهولندا بالموافقة على إصدار "سندات كورونا"، وهي آلية ديون متبادلة مثيرة للجدل لمساعدة دول التكتل الأكثر تأثّرا بكوفيد-19 على تمويل جهودها لدرء التداعيات الاقتصادية المدمرة للوباء.

لكن القادة المحافظين في دول شمال القارة يتخوفون من أن يؤدي هذا الأمر إلى التشارك في الديون السيادية وأن يدفع مواطنوهم فاتورة تفلّت موازنات دول الجنوب.

"يجب الاكتفاء ذاتيا من المعدات الطبية"

وأكدت ميركل الإثنين الموقف السابق لحكومتها من تفعيل آلية الاستقرار الأوروبية لدعم موازنات الدول الأوروبية، علما أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس قال الجمعة "لن تكون هناك شروط غير عقلانية كما حدث في الماضي. لن تأتي أي ترويكا إلى الدول لإخبار الحكومات أي سياسة عليها أن تتبع".

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خطة البنك المركزي الأوروبي تنعش أسواق المال الأوروبية

وقالت المستشارة الألمانية للصحفيين الإثنين إن على أوروبا أن تحقق "اكتفاء ذاتيا" في إنتاج الكمامات الواقية، معتبرة أن هذا الأمر هو "من الدروس التي تعلّمناها من هذه الجائحة". وأضافت "نحتاج إلى نسبة معيّنة من الاكتفاء الذاتي أو على الأقل إلى دعامة من صناعتنا الخاصة" في ألمانيا أو في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ميركل تشيد بالتزام المواطنين في ألمانيا

وعبرت المستشارة الألمانية عن شكرها للسكان بسبب التزامهم، قائلة: "أود أن تقدم بالشكر على هذا التفهم الموجود، لأنه تم الالتزام بالقواعد من قبل الغالبية العظمى من الناس". ورأت ميركل أن الالتزام بهذه " القواعد الصعبة جدا جدا" وبالذات في هذا الطقس الجميل الحالي، يقدم إسهاما من أجل إنقاذ أرواح بشرية وتسهيل حياة أطقم الرعاية.

ووعدت ميركل بتخفيف التعليمات تدريجيا، لكنها قالت إن من السابق لأوانه تحديد موعد لهذا، مشيرة إلى أن حماية الصحة تأتي في الصدارة، وقالت إن هناك رغبة في التخفيف لكن النقاش سينقلب إلى عكسه إذا مات أناس بسبب زيادة الحمل على النظام الصحي.

الكمامات مهمة بشرط التعامل الصحيح

وفي ردها على سؤال حول الاستفادة من الكمامات، أشارت ميركل إلى رأي الخبراء الذي تحول في الوقت الراهن لصالح هذه الاستفادة، وقالت إن المهم هو التعامل الصحيح مع الكمامات القماش "لأن التعامل غير السليم قد يكون أكثر خطرا"، مشيرة إلى ضرورة غسلها بانتظام وعدم ارتدائها لفترة طويلة وكيها بدرجة حرارة عالية أو تدفئتها في الفرن أو المايكرويف، وحذرت ميركل من نسيان قاعدة التباعد حتى مع ارتداء الكمامة.

واختتمت ميركل تصريحاتها بالقول إن الاعتناء بهذه الكمامات "أمر مهم تماما"، ومن الممكن أن تروج الحكومة لارتدائها، لكن الأمور لم تصل إلى هذا الحد بعد.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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