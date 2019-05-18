ميركاتو دورتموند يهدد قبضة بايرن الحديدية

يقص حامل اللقب بايرن ميونيخ اليوم الجمعة (16 أغسطس/آب 2019)، شريط الدوري الألماني لكرة القدم أمام فريق العاصمة هيرتا برلين. ويتوقع أن تكون المنافسة مشتعلة هذا الموسم، لاسيما مع الصفقات الكبيرة، التي أبرمها وصيف الموسم الماضي بوروسيا دورتموند.

"ميركاتو" ناري

ونزل بوروسيا دورتموند بكل ثقله في فترة الانتقالات الصيفية، فقد نجح الفريق الأصفر في إبرام عدة صفقات قوية في مختلف الخطوط. ففي خط الدفاع استعاد بوروسيا دورتموند صاحب الخبرة ماتس هوملز، الذي يُتوقع أن يُحصن دفاع دورتموند ويمنحه الإضافة المطلوبة، لاسيما وأن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق كثيراً في الموسم الماضي، وقوضت من حظوظه في الفوز بلقب "البوندسليغا".

أما في خطي الوسط والهجوم، فقد عزز الفريق كتيبته بلاعبين يتمتعون بقدرة كبيرة على الربط بين مختلف خطوط الفريق (براندت، ثورجان هازارد)، وفك شيفرة الأندية التي تلعب بكثافة دفاعية وتعتمد على الهجمات المرتدة.

خيارات واسعة

وتعج تشكيلة لوسيان فافر الآن بلاعبين مميزين في مختلف الخطوط، ما سيمنح المدرب السويسري مرونة أكبر في اللعب بخطط تكتيكية، تتماشى مع حيثيات كل مباراة على حدة. فضلاً على أن تواجد أكثر من لاعب مميز في نفس المكان، سيشعل المنافسة بين اللاعبين بهدف الحصول على مكانة رسمية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الفريق.

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كذلك، سيساهم ميركاتو بوروسيا دورتموند القوي في خلط أوراق الفرق المنافسة، التي ستجد صعوبة في قراءة أفكار لوسيان فافر مسبقاً، خاصة وأن المدرب السويسري يعتمد على عنصر المفاجأة في خططه من أجل إرباك الخصم، وتحقيق الانتصار تلو الآخر.

هدف واضح

ورفع ميركاتو دورتموند القوي منسوب الثقة لدي لاعبي وجماهير الفريق على حد السواء، إذ أجمع نجوم الفريق الأصفر أن الفرصة الآن مواتية لكسر شوكة حامل اللقب بايرن ميونيخ، وإزاحته من زعامة الكرة الألمانية. كما أن حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير اعترف بنفسه بأفضلية دورتموند، وقال في تصريحات نقلها موقع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية "دورتموند أبرم صفقات قوية هذا الصيف، وأصبحوا في وضعية أفضل...".

وإلى جانب الثقة، يمتلك بوروسيا دورتموند الحافز من أجل تحقيق لقب "البوندسليغا"، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في باقي البطولات الأخرى. وسيحاول دورتموند إسعاد جماهيره الغفيرة، والفوز باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عدة سنوات.

بطل بنفس طويل!

في المقابل، يراهن بايرن ميونيخ على خبرته الكبيرة ونفسه الطويل في الدوري الألماني، فقد أثبت الفريق البافاري في أكثر من مرة، قدرته على قلب الطاولة على الخصوم حتى وهو في أسوأ حالاته على غرار الموسم الماضي، الذي عاد فيه الفريق بقوة في النصف الثاني من الموسم وتُوج باللقب.

كما أن نجوم بايرن ميونيخ استوعبوا الآن أكثر الفكر التكتيكي للمدرب نيكو كوفاتش، الذي قدم أوراق اعتماده كواحد من أحسن المدربين حالياً في سماء "البوندسليغا". زيادة على ذلك، عزز الفريق البافاري أيضاً كتيبته بلاعبين مميزين مثل الثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، والجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش.

والأكيد الآن أن احتدام المنافسة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، سيرفع من حدة التشويق في "البوندسليغا"، ويعيد لها بعضاً من توهجها المعهود، والذي خفت نوعاً ما في السنوات الأخيرة بسبب سيطرة بطل واحد على المسابقة.