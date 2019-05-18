ميركاتو دورتموند يهدد قبضة بايرن الحديدية

يقص حامل اللقب بايرن ميونيخ اليوم الجمعة (16 أغسطس/آب 2019)، شريط الدوري الألماني لكرة القدم أمام فريق العاصمة هيرتا برلين. ويتوقع أن تكون المنافسة مشتعلة هذا الموسم، لاسيما مع الصفقات الكبيرة، التي أبرمها وصيف الموسم الماضي بوروسيا دورتموند.
"ميركاتو" ناري
ونزل بوروسيا دورتموند بكل ثقله في فترة الانتقالات الصيفية، فقد نجح الفريق الأصفر في إبرام عدة صفقات قوية في مختلف الخطوط. ففي خط الدفاع استعاد بوروسيا دورتموند صاحب الخبرة ماتس هوملز، الذي يُتوقع أن يُحصن دفاع دورتموند ويمنحه الإضافة المطلوبة، لاسيما وأن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق كثيراً في الموسم الماضي، وقوضت من حظوظه في الفوز بلقب "البوندسليغا".
أما في خطي الوسط والهجوم، فقد عزز الفريق كتيبته بلاعبين يتمتعون بقدرة كبيرة على الربط بين مختلف خطوط الفريق (براندت، ثورجان هازارد)، وفك شيفرة الأندية التي تلعب بكثافة دفاعية وتعتمد على الهجمات المرتدة.
خيارات واسعة
وتعج تشكيلة لوسيان فافر الآن بلاعبين مميزين في مختلف الخطوط، ما سيمنح المدرب السويسري مرونة أكبر في اللعب بخطط تكتيكية، تتماشى مع حيثيات كل مباراة على حدة. فضلاً على أن تواجد أكثر من لاعب مميز في نفس المكان، سيشعل المنافسة بين اللاعبين بهدف الحصول على مكانة رسمية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الفريق.
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كذلك، سيساهم ميركاتو بوروسيا دورتموند القوي في خلط أوراق الفرق المنافسة، التي ستجد صعوبة في قراءة أفكار لوسيان فافر مسبقاً، خاصة وأن المدرب السويسري يعتمد على عنصر المفاجأة في خططه من أجل إرباك الخصم، وتحقيق الانتصار تلو الآخر.
هدف واضح
ورفع ميركاتو دورتموند القوي منسوب الثقة لدي لاعبي وجماهير الفريق على حد السواء، إذ أجمع نجوم الفريق الأصفر أن الفرصة الآن مواتية لكسر شوكة حامل اللقب بايرن ميونيخ، وإزاحته من زعامة الكرة الألمانية. كما أن حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير اعترف بنفسه بأفضلية دورتموند، وقال في تصريحات نقلها موقع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية "دورتموند أبرم صفقات قوية هذا الصيف، وأصبحوا في وضعية أفضل...".
وإلى جانب الثقة، يمتلك بوروسيا دورتموند الحافز من أجل تحقيق لقب "البوندسليغا"، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في باقي البطولات الأخرى. وسيحاول دورتموند إسعاد جماهيره الغفيرة، والفوز باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عدة سنوات.
بطل بنفس طويل!
في المقابل، يراهن بايرن ميونيخ على خبرته الكبيرة ونفسه الطويل في الدوري الألماني، فقد أثبت الفريق البافاري في أكثر من مرة، قدرته على قلب الطاولة على الخصوم حتى وهو في أسوأ حالاته على غرار الموسم الماضي، الذي عاد فيه الفريق بقوة في النصف الثاني من الموسم وتُوج باللقب.
كما أن نجوم بايرن ميونيخ استوعبوا الآن أكثر الفكر التكتيكي للمدرب نيكو كوفاتش، الذي قدم أوراق اعتماده كواحد من أحسن المدربين حالياً في سماء "البوندسليغا". زيادة على ذلك، عزز الفريق البافاري أيضاً كتيبته بلاعبين مميزين مثل الثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، والجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش.
والأكيد الآن أن احتدام المنافسة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، سيرفع من حدة التشويق في "البوندسليغا"، ويعيد لها بعضاً من توهجها المعهود، والذي خفت نوعاً ما في السنوات الأخيرة بسبب سيطرة بطل واحد على المسابقة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
كتابة التاريخ
دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
ضربة مبكرة
في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
انفراد بالصدارة
في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خسارة القمة أمام دورتموند
في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
دوامة الشك
على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بداية التألق
في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة
رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
اشتراك في الصدارة
في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"
سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خماسية في شباك دورتموند
في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
إثارة متواصلة
في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
مسك الختام
قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان