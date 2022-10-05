ميرتس: هذا ما يجتذب الكثير من اللاجئين إلى ألمانيا!

قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض في ألمانيا فريدريش ميرتس إن الإعانات الاجتماعية عامل جذب أساسي للمهاجرين إلى ألمانيا.



وأضاف ميرتس لموقع "تي-أنلاين الألماني" يوم الثلاثاء (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022): "ألمانيا تستقبل الكثير من الناس. وبمقارنة أوروبية، فإن شبكة الضمانات الاجتماعية التي نقدمها أيضًا كبيرة جدًا".

وتابع ميرتس: "اعتقد أن (المساعدات الاجتماعية) تجعل من غير المجدي للمهاجرين أن يعملوا عملًا بسيطًا. وهذا بالضبط ما يجذب الناس من بلدان عديدة بالدرجة الأولى".

وأردف ميرتس، الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، بالقول: "المساعدة هي وصية (من وصايا) المسيحية، لكن لا يجب أن تجعلنا نضع حوافز خاطئة"، مشيرًا إلى أن الإعانات الاجتماعية خلقت "ما يسمى بعامل جذب" للمهاجرين.

وأكد ميرتس أنه يجب على ألمانيا أن "تميز بشكل واضح" بين "الهجرة المنظمة إلى سوق العمل، واللجوء الإنساني، والهجرة غير الشرعية"، متهمًا الحكومة الحالية بـ"طمس حدود قانون الهجرة".

وكان ميرتس قد أثار موجة غضب الأسبوع الماضي لادعائه بوجود "سياحة اجتماعية" للاجئين الأوكرانيين. وقال إنه من خلال السفر المستمر ذهابًا وإيابًا، "يستفيد" عدد أكبر منهم الآن من الوصول المباشر إلى الإعانات الاجتماعية. لكنه اعتذر عن تصريحه بعد وقت قصير وأعرب عن أسفه لاستخدام عبارة "السياحة الاجتماعية".

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)