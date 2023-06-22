 "ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس... محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي | DW الأخبار | DW | 22.06.2023

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"ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس... محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

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