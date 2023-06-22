"ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس... محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

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تستضيف باريس اجتماعاً يحضره العديد من رؤساء الدول والحكومات في محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وسط احتياج متصاعد لتضافر الجهود من أجل مواجهة البشرية لأزمة المناخ والخروج من الفقر.
في خضم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 المنعقد في مصر، صدر مؤشر أداء تغير المناخ الجديد لترتيب البلدان في مجال حماية المناخ لعام 2022، حيث احتفظت الدنمارك والسويد بالصدارة عالميا والمغرب الأول عربياً.
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
ماذا تعني السجالات المتجددة في الغرب وخارجه على إيقاع تطورات حرب أوكرانيا والأزمة مع الصين، حول سيناريو "نهاية الغرب". فهل هي مجرد صيحات فزع عابرة إزاء أزمات متتالية أم هي استشراف فكري لتحولات تاريخية عميقة؟
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