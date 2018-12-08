 ميثاق الهجرة الأممي- وزيرة ألمانية تحذر من الخلط بين اللجوء والهجرة | أخبار | DW | 08.12.2018

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أخبار

ميثاق الهجرة الأممي- وزيرة ألمانية تحذر من الخلط بين اللجوء والهجرة

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الدول الرافضة لميثاق الهجرة وأكد أن هذا الميثاق يقدم "لأول مرة إطاراً دوليا لضبط وتنظيم والهجرة على نحو فعال". بينما حذرت وزير العدل الألمانية من الخلط بين الهجرة واللجوء.

Free Flow of Information –  gefährlich oder in Gefahr | Katarina Barley (DW/T. Kleinod)

وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي خلال ندوة بدويتشه فيله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 (أرشيف)

حذرت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي من الخلط بين المصطلحات فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لميثاق الأمم المتحدة للهجرة، المثير للجدل. وفي إشارة إلى ميثاق أممي آخر خاص باللاجئين، قالت بارلي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (8 ديسمبر/ كانون الأول 2018): "من فضلكم... لا تخلطوا بين الهجرة واللجوء".

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قبيل مصادقة الحكومة الألمانية عليه، أعرب نحو 40 بالمئة من المواطنين الألمان، في استطلاع جديد، عن تخوفهم من ميثاق الهجرة الأممي. وبرر هؤلاء مخاوفهم بأن الميثاق قد يعطي الأجانب قدرا أكبر من الحقوق بالمطالبة باللجوء. (27.11.2018)

دافعت أنغيلا ميركل عن ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ". وكان وزير الصحة ينس شبان، المرشح لخلافة المستشارة في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، دعا لمناقشة الميثاق الأممي من جديد داخل الحزب. (21.11.2018)

وأوضحت بارلي أن ميثاق الأمم المتحدة للاجئين يُجرى التفاوض فيه حول قضية اللجوء، وقالت: "ميثاقنا لا يتعلق بهذا الأمر، بل بالهجرة، مثل الهجرة من أجل العمل أو التدريب المهني أو حتى الحب". تجدر الإشارة إلى أن "الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة" يهدف إلى المساعدة في تحسين تنظيم الهجرة وحماية العمال المهاجرين من الاستغلال. وشارك في التفاوض على هذا الميثاق كافة أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة.

ويلقى الميثاق معارضة من الأحزاب اليمينية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. ودعت المفوضية الأوروبية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى دعم الميثاق، إلا أن النمسا والمجر ودول أخرى في التكتل قالت إنها لن تصدق عليه.

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كوادريغا - الميثاق الأممي للهجرة: هل يوحد العالم أم يقسمه؟

ماس ينتقد الرافضين لميثاق الهجرة

ومن جانبه انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الدول الرافضة لميثاق الأمم المتحدة للهجرة. وقال في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في عدد السبت إن القرار بشأن الميثاق حق سيادي لكل دولة، مضيفا، في المقابل، أن كل رفض للميثاق "يصب في مصلحة الذين يقودون حملات تضليل خبيثة ضد الميثاق". وأكد ماس أن هذا الميثاق يقدم "لأول مرة إطارا دوليا لضبط وتنظيم والهجرة على نحو فعال".

وأثار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي جدلا في ألمانيا حول هذا الميثاق، إلا أن البرلمان الألماني دعم إقراره. وتعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التوجه بعد غد الاثنين إلى المغرب للانضمام إلى الميثاق.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

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