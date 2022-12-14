 ميثاق البذور: تبعية المزارعين | صنع في ألمانيا | DW | 14.12.2022

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صنع في ألمانيا

ميثاق البذور: تبعية المزارعين

قليل من الشركات تتحكم في تجارة البذور العالمية، وتجبر المزارعين بذلك على تحديد الأصناف التي يزرعونها وكيفية زراعتها. فماذا يعني هذا للتنوع وكيف يمكن للمزارعين التحرر من هذا الاحتكار؟

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