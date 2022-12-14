ميثاق البذور: تبعية المزارعين

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قليل من الشركات تتحكم في تجارة البذور العالمية، وتجبر المزارعين بذلك على تحديد الأصناف التي يزرعونها وكيفية زراعتها. فماذا يعني هذا للتنوع وكيف يمكن للمزارعين التحرر من هذا الاحتكار؟
شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.
سواء في العراق الغني بالنفط أو المغرب الفقير به، يتظاهر الناس احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدانها. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتجاجات تطال دولا أخرى، فإن السؤال المطروح هو: كيف السبيل لمواجهة الأزمة؟
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