ميت يتحدث من نعشه.. ويثير ضحك المشيعين!

لم يتخيل مشيعون أن تتحول مراسم جنازة لشخص يحتل مكانة كبيرة في قلب كل واحد منهم إلى موجة ضحك في إيرلندا نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أصر الميت على "التحدث" من قبره مع الحاضرين في جنازته، وتحقيق أمنيته الأخيرة.

أما عن كيفية حدوث ذلك، فقد أوردت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الحاضرين لجنازة شاي برادلي تفاجأوا أثناء مراسم الجنازة بسماع أصوات من نعش الرجل الميت، حيث سمعوا صوت شاي برادلي وهو يقول: "أين أنا بحق الجحيم؟ دعوني أخرج من هنا. مظلم هنا"، وأضاف: "هل هذا هو الكاهن الذي أسمعه؟ هنا شاي. أنا في الصندوق".

وبعد لحظات قليلة فقط من سماع صوت شاي برادلي، تحولت المفاجأة إلى نوبة من الضحك، ازدادت حدتها بشدة بعد سماع صوت هذا الميت وهو يغني ويقول "صندوق لعين...مرحباً مرة ثانية، مرحباً مرة ثانية. لقد اتصلت لأقول فقط وداعاً".

وتبين فيما بعد أن شاي برادلي، الذي كان ضابطاً متقاعداً في قوات الدفاع الإيرلندية، ترك رسالة صوتية سجلها قبيل موته من أجل أن تُنشر أثناء مراسم جنازته وبمساعدة مكبر صوت، حيث أراد برادلي أن يمنح المشيعين ضحكة أخيرة قبل وداعه، وفق ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان برادلي قد توفي بعد معاناته من مرض خطير، وعُرف عنه روح الدعابة أثناء حياته. وقالت ابنته أندريا إن رغبة والدها الأخيرة كانت نشر رسالته الصوتية خلال مراسم جنازته، مضيفة في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "يا له من رجل، لقد جعلنا جميع نضحك عندما كنا حزينين بشكل لا يصدق...أحبك للأبد".

ر.م/ ي.أ