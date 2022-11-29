ميتشل فايزر.. لهذه الأسباب يريد تمثيل منتخب الجزائر بدلا من ألمانيا!

أعرب ظهير نادي فيردر بريمن الألماني ميتشل فايزر عن رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول، رغم دفاعه عن ألوان المنتخبات الألمانية للفئات العمرية، مستفيداً من الأصول الجزائرية لوالدته.

وقال فايزر (28 عاماً) في مؤتمر صحافي أمس الخميس (التاسع من مارس/آذار 2023) "كان هذا الخيار (تمثيل الجزائر) يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفا مهما بالنسبة لي. لدى ميزة اللعب مع منتخبين وأملك فرصة أكبر لخوض بطولة كبرى مع الجزائر".

وُلد فايزر في كولن في ألمانيا من أب ألماني وأم من أصول جزائرية ويتكلم الفرنسية قليلا وكشف "والدي لعب في فرنسا على مدى سنتين عندما كنت شابا. في الواقع، كنت اتكلم الفرنسية أفضل من الألمانية حينها، لكني نسيت الكثير من الكلمات في الوقت الحالي".

وكشف اللاعب الذي حمل سابقاً ألوان بايرن ميونيخ وكايزرسلاوترن وهرتا برلين وباير ليفركوزن "لم يسبق لي أن زرت الجزائر ولا أدرى أي شيء عن ثقافتها أو كيفية العيش فيها، لكني اعشق التجارب، أتطلع إلى التحديات".

"هذا ليس قرارًا ضد الاتحاد الألماني لكرة القدم"

وخاض فايزر أربعين مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين. وكان مسار فايزر الرياضي محدد سلفاً لتمثيل المانشافت، إذ مثل المنتخبات الألمانية للفئات العمرية من تحت سن 16 عاماً إلى تحت سن 21 عاماً، وفي عام 2017 سجل هدف الفوز في مرمى إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا لفئة تحت 21 عاماً، وتوج بطلا مع المنتخب الألماني.

لكن المدرب السابق للمنتخب الألماني يوآخيم لوف والمدرب الحالي هانزي فليك لم يرغبا في ضمه لصفوف المنتخب الأول. ودافع فايزر عن قراره باللعب لمنتخب آخر بالقول:" هذا ليس قرارًا ضد الاتحاد الألماني لكرة القدم. أعتقد أنه يناسبني بشكل أفضل بكثير".

ميتشل فايزر (منتصف الصورة) يحتفل مع زميلين بمنتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاما بعد تسجيل هدف الفوز على إسبانيا بطولة الأمم الأوروبية في بولندا (30/6/2017)

وتستعد الجزائر لمواجهة النيجر ذهاباً وإياباً هذا الشهر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لكن من المستبعد أن يتواجد اللاعب ضمن القائمة الرسمية لخوض المباراتين، كونه لا يملك جواز سفر جزائريا حتى الآن وهو مطالب بتغيير جنسيته الرياضية أيضا.

ووعد المدرب جمال بلماضي بإعادة هيكلة المنتخب للمنافسة على لقب كأس الأمم التي ستستضيفها ساحل العاج والتأهل إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقاد بلماضي المنتخب الجزائري للقب القاري في 2019 لكنه ودع المنافسات من الدور الأول في الكاميرون مطلع العام الماضي.

كما أخفق المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم بعدما فرط في تفوقه 1-0 في الكاميرون وخسر 2-1 في الجزائر.

ز.أ.ب/ (أ ف ب، س إ د)