 "ميتا" تعيد فتح حسابات ترامب على انستغرام وفيسبوك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"ميتا" تعيد فتح حسابات ترامب على انستغرام وفيسبوك

بعد عامين من التعليق، قررت شركة "ميتا" رفع الحظر عن حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وانستغرام، فكيف علق ترامب على القرار وما هي تبعاته المحتملة على انتخابات 2024؟

صورة لدونالد ترامب بتاريخ 15 نوفمبر 2022 لدى إعلانه الترشح لانتخابات 2024. المكان: فلوريدا

يشكل قرار "ميتا" سابقة جديدة لكيفية تعامل الشركة مع قادة العالم، كما أنه قد يغير مسار انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أنها ستعيد فتح حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة بعدتعليق دام عامين في أعقاب أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى في مقر الكونغرس في 6 يناير كانون الثاني 2021.

مختارات

ومن الممكن أن توفر استعادة الحسابات دفعة لترامب، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني أنه يعتزم خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا في عام 2024. ويتابع 34 مليون شخص ترامب على فيسبوك، بينما له 23 مليون متابع على إنستغرام. والتطبيقان يعتبران وسائل رئيسية للتواصل السياسي وجمع التبرعات.

ويشكل القرار سابقة جديدة لكيفية تعامل الشركة مع قادة العالم، كما أنه قد يغير مسار انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وفقا لموقع إكسيوس. ونقل الموقع عن نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية بشركة ميتا، قوله: "اعتقدنا دائما أنه يتعين أن يتم تمكين الأمريكيين من الاستماع إلى الأشخاص الذين يريدون قيادة البلاد ... لا نريد أن نقف في طريق ذلك".

وكان الديمقراطيون قد حثوا ميتا على تمديد الحظر على ترامب على أساس أنه "يواصل نشر معلومات مضللة وتبني مواقف مضرة بالديمقراطية". وأطلق ترامب قبل شهرين حملته للعودة للبيت الأبيض في عام 2024 .

صورة لحساب ترامب على تويتر بتاريخ 24 نوفمبر 2022

أعاد إيلون ماسك، حساب ترامب على الموقع لكن ترامب لم ينشر أي تغريدات بعد.

وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حساب ترامب على الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى الرغم من أن ترامب لم ينشر أي تغريدات منذ استعادة حسابه على تويتر، قائلا إنه يفضل الاستمرار على تطبيقه الخاص الذي يحمل اسم تروث سوشيال،  فإن المتحدث باسم حملته قال لشبكة فوكس نيوز ديجيتال في الأسبوع الماضي إن العودة إلى فيسبوك "ستكون أداة مهمة لحملة 2024 للوصول إلى الناخبين".

وفي منشور على تطبيق تروث سوشيال، علق ترامب على إعادة تشغيل حساباته على تطبيقات ميتا قائلا "لا ينبغي أن يحدث مثل هذا الشيء مجددا لرئيس حالي أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب". ولم يشر إلى ما إذا كان سيبدأ النشر على منصات ميتا مرة أخرى أو متى سيبدأ.

ا.ف/ ف.ي  (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا