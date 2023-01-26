"ميتا" تعيد فتح حسابات ترامب على انستغرام وفيسبوك

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أنها ستعيد فتح حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة بعدتعليق دام عامين في أعقاب أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى في مقر الكونغرس في 6 يناير كانون الثاني 2021.

ومن الممكن أن توفر استعادة الحسابات دفعة لترامب، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني أنه يعتزم خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا في عام 2024. ويتابع 34 مليون شخص ترامب على فيسبوك، بينما له 23 مليون متابع على إنستغرام. والتطبيقان يعتبران وسائل رئيسية للتواصل السياسي وجمع التبرعات.

ويشكل القرار سابقة جديدة لكيفية تعامل الشركة مع قادة العالم، كما أنه قد يغير مسار انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وفقا لموقع إكسيوس. ونقل الموقع عن نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية بشركة ميتا، قوله: "اعتقدنا دائما أنه يتعين أن يتم تمكين الأمريكيين من الاستماع إلى الأشخاص الذين يريدون قيادة البلاد ... لا نريد أن نقف في طريق ذلك".

وكان الديمقراطيون قد حثوا ميتا على تمديد الحظر على ترامب على أساس أنه "يواصل نشر معلومات مضللة وتبني مواقف مضرة بالديمقراطية". وأطلق ترامب قبل شهرين حملته للعودة للبيت الأبيض في عام 2024 .

أعاد إيلون ماسك، حساب ترامب على الموقع لكن ترامب لم ينشر أي تغريدات بعد.

وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حساب ترامب على الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى الرغم من أن ترامب لم ينشر أي تغريدات منذ استعادة حسابه على تويتر، قائلا إنه يفضل الاستمرار على تطبيقه الخاص الذي يحمل اسم تروث سوشيال، فإن المتحدث باسم حملته قال لشبكة فوكس نيوز ديجيتال في الأسبوع الماضي إن العودة إلى فيسبوك "ستكون أداة مهمة لحملة 2024 للوصول إلى الناخبين".

وفي منشور على تطبيق تروث سوشيال، علق ترامب على إعادة تشغيل حساباته على تطبيقات ميتا قائلا "لا ينبغي أن يحدث مثل هذا الشيء مجددا لرئيس حالي أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب". ولم يشر إلى ما إذا كان سيبدأ النشر على منصات ميتا مرة أخرى أو متى سيبدأ.

ا.ف/ ف.ي (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)