مياه عذبة من الضباب - صائد سحاب لمواجهة الجفاف

مياه عذبة من الضباب. فكرة غريبة أم رائعة لمكافحة عواقب التغير المناخي؟ هذه الشباك التي تلتقط الماء من الهواء تساعد في مكافحة شح الماء في جميع أنحاء العالم. لكن هل تعمل هذه التقنية بفعالية؟

يفتقر مليارا شخص حول العالم إلى مياه الشرب النظيفة. إذ تتصحر مساحات كبيرة من الأراضي، وتدمر الحرائق الغابات والتربة. يصور الفيلم أناسا في جزر الكناري وإسبانيا والمغرب يريدون محاربة الجفاف بمشاريع واعدة. بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإن شمال إفريقيا سوف تفقد نحو 50% من مياهها السطحية هذا القرن. وهناك توقعات مماثلة لإسبانيا. وتشير الدراسات إلى أن 75% من مساحة البلاد معرضة لخطر التصحر. في جنوب إسبانيا هنالك قرى يتم تزويدها بالمياه الصالحة للشرب عن طريق الصهاريج لعدة أشهر بسبب شح المياه. ولذلك فإن البحث عن مصادر بديلة يعد ضرورة ملحة في شبه الجزيرة الإيبيرية. يمول الاتحاد الأوروبي مشروع "Life Nieblas" للتعريف بإمكانات صيد الضباب. وفي شمال كناريا الكبرى تمكن الباحثون من التقاط عشرات آلاف لترات الماء سنويًا من السحب العابرة. وفي جزر الكناري، تسخر المياه بنجاح لإعادة تشجير منطقة الغابات المحترقة.