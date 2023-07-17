مياه الفيضانات تحاصر جدران "تاج محل" الشهير في الهند

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تغيّر المناخ يهدد معالم تاريخية.. فيضان الهند يحاصر «تاج محل»
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونمتصلين وا بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 15 يوليو وحتى يوم الجمعة 21 يوليو 2023.
تقع بلدة كوكس بازار الساحلية الشهيرة في جنوب شرق بنغلاديش، ويبلغ طول شاطئها أكثر من 120 كيلومترا، ويعتبر من أطول الشواطئ في العالم. في الحي الفقير الضخم المجاور، تحلم أربع فتيات بالانضمام إلى نادي ركوب الأمواج المحلي.
دعت وزيرة الخارجية الألمانية في مقابلة مع DW إلى محاسبة الرئيس بوتين على جرائمه، مؤكدة أن ماضي ألمانيا يلزمها بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. فيما دعت أوكرانيا إلى الامتثال لطلب الجنائية الدولية توقيف بوتين.
بذور الشيا هي واحدة من الأطعمة التي ذاع صيتها وأصبحت رائجة بشكل كبير في السنوات الأخيرة لمنافعها الغذائية الصحية. فما وراء هذا الانتشار الكبير والترويج لفوائدها الصحية؟
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