 مياه الفيضانات تحاصر جدران "تاج محل" الشهير في الهند | DW الأخبار | DW | 20.07.2023

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مياه الفيضانات تحاصر جدران "تاج محل" الشهير في الهند

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