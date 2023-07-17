مياه الفيضانات تحاصر جدران "تاج محل" الشهير في الهند

بيربوك لـ DW: لابد من محاسبة بوتين على جرائمه في أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية في مقابلة مع DW إلى محاسبة الرئيس بوتين على جرائمه، مؤكدة أن ماضي ألمانيا يلزمها بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. فيما دعت أوكرانيا إلى الامتثال لطلب الجنائية الدولية توقيف بوتين.