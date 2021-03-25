مياه الصرف كنظام إنذار مبكر

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بعد وقت قصير من بدء الجائحة، طور علماء ألمان طريقة لاستخدام تحليل عينات من مياه الصرف الصحي للتنبؤ بموجات كورونا جديدة. يتم تنفيذ المشروع التجريبي في أكثر من 20 بلدية ألمانية منذ بداية عام 2021. فهل نجح المشروع؟
تعتزم وزارة الصحة الألمانية إطلاق نظام إنذار مبكر لتحسين التنبؤ بموجات كورونا الجديدة أطلقت عليه اسم "رادار الجائحة". يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه ألمانيا إلغاء مجانية اختبارات كورونا لتقتصر على شرائح معينة فقط.
تسببت جائحة كورونا وتدابير الإغلاق في الزج بـ 150 مليون طفل إضافي إلى دائرة الفقر، بحسب منظمة (يونيسف) ومؤسسة "أنقذوا الأطفال"، ما يرفع عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان، إلى نحو 1.2 مليار طفل، والوضع مرشح للتفاقم.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة تعلن أن عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى الفصول الدراسية ارتفع مرة أخرى، وتحذر من أن إغلاق المدارس هو استجابة خاطئة لوباء فيروس كورونا.
يبدو مستقبل أفغانستان قاتما في ظل اقتصاد مريض زاد من وهنه الجفاف وكورونا، ونقص المساعدات الخارجية وسيطرة طالبان على زمام الأمور، تدهور وضع الأفغان خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر. البعض قالوا إنهم اضطروا إلى بيع أطفالهم.
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