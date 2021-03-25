 مياه الصرف كنظام إنذار مبكر | DW الأخبار | DW | 12.08.2022

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DW الأخبار

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر

بعد وقت قصير من بدء الجائحة، طور علماء ألمان طريقة لاستخدام تحليل عينات من مياه الصرف الصحي للتنبؤ بموجات كورونا جديدة. يتم تنفيذ المشروع التجريبي في أكثر من 20 بلدية ألمانية منذ بداية عام 2021. فهل نجح المشروع؟

المزيد من المركز الإعلامي

محطة الصرف الصحي كنظام إنذار مبكر لمكافحة كورونا

محطة الصرف الصحي كنظام إنذار مبكر لمكافحة كورونا 25.03.2021

جمعية مصرية تحفيز الأطفال في المناطق الفقيرة على التعليم بطريقة مختلفة. تعتمد على تنمية مهاراتهم بدون معلم.

جمعية مصرية تعتمد التعليم الحر لمساعدة الأطفال في المناطق الفقيرة 10.08.2022

فنلندا تغير قواعد اللعبة في تخزين النفايات النووية تحت الأرض من خلال منشأة حجيثة.

منشأة حديثة في فنلندا لتخزين النفايات النووية في أعماق الأرض 10.08.2022

استئناف العمل في مفاعل يعمل بالفحم الحجري لتوليد التيار الكهربائي

استئناف العمل في مفاعل يعمل بالفحم الحجري لتوليد التيار الكهربائي 10.08.2022

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الزراعة الحضرية

الزراعة الحضرية 12.08.2022

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا 12.08.2022

كيف ننقذ أطفال إفريقيا من سوء التغذية؟

كيف ننقذ أطفال إفريقيا من سوء التغذية؟ 04.08.2022

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟ 04.08.2022

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تتبع فيروس كورونا ومواضيع أخرى 12.08.2022

طالبان تتحكم في مصير النساء بعد عام من الحكم ، فغلي متى سيستمر ذلك؟

طالبان تتحكم في مصير النساء العاملات حتى في القطاع الطبي 11.08.2022

مخاطر تهدد زراعة المانجو والأفوكادو في اسبانيا بسبب سوء الإدارة والجفاف.

هل أصبحت الزراعة في اسبانيا في خطر؟ 10.08.2022

ستيلا أسانج تحاول إيصال صوت زوجها من خلف الجدران، وتحاول تسليط الضوء على مخاطر انصياع الدول الأروبية للضغوط الأمريمية بت

كيف تحاول ستيلا أسانج إيصال صوت زوجها من خلف الجدران! 10.08.2022

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Mit dem 'Bürgertest' haben alle Einwohner Deutschlands die Möglichkeit, sich kostenlos auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen zu lassen. Die Drive-in-Teststation an der Lanxess-Arena bietet diese Möglichkeit jetzt ohne Begrenzung an. (Symbolbild, Themenbild) Köln, 15.04.2021

رادار الجائحة.. وسيلة لتحسين التنبؤ بموجات كورونا في ألمانيا 25.06.2022

تعتزم وزارة الصحة الألمانية إطلاق نظام إنذار مبكر لتحسين التنبؤ بموجات كورونا الجديدة أطلقت عليه اسم "رادار الجائحة". يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه ألمانيا إلغاء مجانية اختبارات كورونا لتقتصر على شرائح معينة فقط.

NEW DELHI, INDIA - APRIL 10: Indian children wait to receive free food at a food distribution center, as India remains under an unprecedented lockdown over the highly contagious coronavirus (COVID-19) on April 10, 2020 in New Delhi, India. India is under a 21-day lockdown to fight the spread of the virus, the coronavirus pandemic is hitting the most vulnerable populations hardest. This includes homeless people. The lockdown has already disproportionately hurt marginalized communities due to loss of livelihood and lack of food, shelter, health, and other basic needs. The devastating economic fallout of the pandemic is being felt across the globe for poor people in poor countries who are already struggling to survive there are almost no safety nets to stop them falling into poverty. The lockdown has left tens of thousands of out-of-work migrant workers stranded, with rail and bus services shut down. The number of positive coronavirus cases in India crossed the 6771 mark with 228 deaths as the country reeled under a government-imposed lockdown for the sixteenth day amid increasing hardships for the country's poor. (Photo by Yawar Nazir/Getty Images)

يونيسف: 150 مليون طفل إضافي يدخلون دائرة الفقر بسبب جائحة كورونا 17.09.2020

تسببت جائحة كورونا وتدابير الإغلاق في الزج بـ 150 مليون طفل إضافي إلى دائرة الفقر، بحسب منظمة (يونيسف) ومؤسسة "أنقذوا الأطفال"، ما يرفع عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان، إلى نحو 1.2 مليار طفل، والوضع مرشح للتفاقم.

ARCHIV - 26.11.2019, Jemen, Sanaa: Ein jemenitisches Flüchtlingskind geht in einem Lager am Rande von Sanaa barfuß zur Schule. Mehr als drei Millionen durch den Bürgerkrieg vertriebene Jemeniten werden im Winter unter Hunger und Frost ums Überleben kämpfen müssen. (zu dpa: Wegen Corona droht zusätzlich fast 180 000 Kindern der Hungertod ) Foto: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

يونيسيف: 320 مليون تلميذ حول العالم في المنزل بسبب كورونا 08.12.2020

منظمة الأمم المتحدة للطفولة تعلن أن عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى الفصول الدراسية ارتفع مرة أخرى، وتحذر من أن إغلاق المدارس هو استجابة خاطئة لوباء فيروس كورونا.

(211013) -- KABUL, Oct. 13, 2021 (Xinhua) -- Afghan vendors wait to sell second-hand goods at a market in Kabul, capital of Afghanistan, on Oct. 13, 2021. Since Taliban's takeover of the country in mid-August, growing poverty and unemployment in cash-strapped Afghanistan have given rise to the business of trading second-hand home appliances and goods. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua) TO GO WITH Feature: Market of second-hand home appliances booming in cash-strapped Afghanistan

الفقر ينهش الأفغان.. البعض قالوا إنهم اضطروا لبيع أطفالهم 20.11.2021

يبدو مستقبل أفغانستان قاتما في ظل اقتصاد مريض زاد من وهنه الجفاف وكورونا، ونقص المساعدات الخارجية وسيطرة طالبان على زمام الأمور، تدهور وضع الأفغان خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر. البعض قالوا إنهم اضطروا إلى بيع أطفالهم.