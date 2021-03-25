مياه الصرف كنظام إنذار مبكر

يونيسف: 150 مليون طفل إضافي يدخلون دائرة الفقر بسبب جائحة كورونا

تسببت جائحة كورونا وتدابير الإغلاق في الزج بـ 150 مليون طفل إضافي إلى دائرة الفقر، بحسب منظمة (يونيسف) ومؤسسة "أنقذوا الأطفال"، ما يرفع عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان، إلى نحو 1.2 مليار طفل، والوضع مرشح للتفاقم.