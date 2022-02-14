 مياه الشرب في خطر - هل شحت الينابيع؟ | تقارير جديدة | DW | 02.03.2022

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تقارير جديدة

مياه الشرب في خطر - هل شحت الينابيع؟

نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب في الأرض لا تزيد عن 0,3 بالمئة. لكن هذا المورد الثمين بدأ بالانكماش إلى حد خطير، لأن خزانات المياه الطبيعية فقدت توازنها بسبب التغير المناخي.

Dokumentation | Unser Trinkwasser – Versiegt die Quelle?

Dokumentation | Unser Trinkwasser – Versiegt die Quelle?


عالم الجليد دانيال فاريونتي يقيس نسبة ذوبان الأنهار الجليدية في سلسلة جبال الألب في سويسرا. فإذا استمر ذوبان الأنهار الجليدية بالسرعة الحالية، فستختفي تلك الأنهار نهائيا بحلول نهاية هذا القرن. لذا ستشكّل المياه الذائبة صيفا مشكلة ذات عواقب وخيمة. إذ ستتسرب مياه الأنهار الجليدية الذائبة إلى قاع البحر قبالة مالطا.

Dokumentation | Unser Trinkwasser – Versiegt die Quelle?


يريد طاقم السفينة الاستكشافية الألمانية "زونه" العثور على مصادر مياه عذبة جديدة حول البحر الأبيض المتوسط. كما يجري العمل على مشاريع واعدة في بيرو حيث يراد مواجهة نقص المياه بأساليب سبق أن استخدمتها حضارة "إنكا" في الماضي.



مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC
الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC
الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC
الخميس 24 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC
الخميس 24 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC
السبت 26 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC
السبت 26 مارس/آذار 2022– 18:15 UTC
الأحد 27 مارس/آذار 2022 – 19:15 UTC
 

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