ميانمار ـ تخفيض العقوبة على سو تشي بست سنوات بموجب عفو جزئي

منحت الطغمة العسكرية الحاكمة في ميانمار الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي المسجونة منذ الانقلاب العسكري في العام 2021، عفوا أصدرته السلطات شمل سبعة آلاف سجين في مناسبة الصوم البوذي، على ما أفادت وسيلة إعلام رسمية اليوم الثلاثاء (الأول من أغسطس/ىب 2023). وقالت وسيلة الإعلام "رئيس مجلس إدارة الدولة أصدر عفوا عن أونغ سان سو تشي التي حكمت عليها المحاكم المختصة".

وحُكم على سو تشي ، الحائزة على جائزة نوبل، بالسجن 33 عاما إثر إدانتها بالكثير من التهم من بينها الفساد وحيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع وصولا إلى عدم احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بكوفيد-19. ويشمل العفو خمس إدانات من أصل 19 في حقّها.

وأوضح مصدر قانوني "لم يفرج عنها رغم العفو الذي منح على بعض الأحكام الصادرة في حقها. يتعين عليها مواجهة 14 قضية. مُنحت عفوا عن خمس قضايا فقط من أصل 19". ومصدر طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر إن "إقامتها الجبرية ستستمر".

وظهرت سو تشي مرة واحدة فقط منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير 2021، في صور غير واضحة نشرتها السلطات من محكمة شبه خالية في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش.

ونُقِلت سو تشي الأسبوع الماضي من سجنها إلى الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو في مبن حكومي، حسب ما أفاد مسؤول في حزبها.

وأغرق هذا الانقلاب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في فوضى أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص ، وفق الأمم المتحدة.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، رويترز)