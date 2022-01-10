ميانمار... حكم جديد بالسجن على سو تشي في قضيتي فساد

قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، أصدرت اليوم الأربعاء (12 تشرين الأول/أكتوبر 2022) حكما بالسجن ثلاث سنوات على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بتهمة قبول رشوة.
وتواجه الحائزة على جائزة نوبل البالغ عمرها 77 عاما، والتي تتزعم المعارضة ضد الحكم العسكري لبلادها منذ عقود، اتهامات بما لا يقل عن 18 جريمة تتراوح من الكسب غير المشروع إلى التلاعب في الانتخابات، وتبلغ عقوبتها الإجمالية ما يقرب من 190 عاما.
ووصفت سو تشي الاتهامات الموجهة لها بأنها سخيفة ونفت ارتكاب أي مخالفات. وهي محتجزة حاليا في حبس انفرادي بالعاصمة نايبيداو، وأجريت محاكماتها في جلسات مغلقة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، إن التهم الأخيرة تتعلق بمزاعم أن سو تشي قبلت رشاوى من رجل أعمال.
وحُكم على سو تشي بالسجن ثلاث سنوات في تهمتين، على أن تنفذ العقوبتين في وقت واحد.
ويقول معارضو الجيش إن التهم الموجهة إليها تهدف إلى منعها من العودة للحياة السياسية، أو محاولة تحدي قبضة الجيش على السلطة منذ انقلاب العام الماضي.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات لطلب التعليق اليوم الأربعاء. ويصر المجلس العسكري على أن القضاء مستقل وأن المعتقلين يحظون بالإجراءات القانونية المتبعة.
خ.س/ع.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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