 ميانمار... حكم جديد بالسجن على سو تشي في قضيتي فساد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.10.2022

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ميانمار... حكم جديد بالسجن على سو تشي في قضيتي فساد

قضت محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، بسجن زعيمة البلاد السابقة أون سان سو تشي لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد إدانتها فى قضيتى فساد.

مظاهرة في ميانمار تطالب بإطلاق سراح الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي

مظاهرة في ميانمار تطالب بإطلاق سراح الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي

قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، أصدرت اليوم الأربعاء (12 تشرين الأول/أكتوبر 2022) حكما بالسجن ثلاث سنوات على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بتهمة قبول رشوة.

مختارات

نددت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش بإعدام نشطاء سياسيين ومسؤولين منتخبين في ميانمار. وكان المجلس العسكري في ميانمار اعترف بتنفيذ حكم الإعدام بأربعة سجناء سياسيين.

في ثاني حكم من نوعه، قضت محكمة في ميانمار بسجن الزعيمة أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات أخرى بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي غير مرخصة. وتُحاكم سو بنحو 12 قضية تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن أكثر من 100 عام.

وتواجه الحائزة على جائزة نوبل البالغ عمرها 77 عاما، والتي تتزعم المعارضة ضد الحكم العسكري لبلادها منذ عقود، اتهامات بما لا يقل عن 18 جريمة تتراوح من الكسب غير المشروع إلى التلاعب في الانتخابات، وتبلغ عقوبتها الإجمالية ما يقرب من 190 عاما.

ووصفت سو تشي الاتهامات الموجهة لها بأنها سخيفة ونفت ارتكاب أي مخالفات. وهي محتجزة حاليا في حبس انفرادي بالعاصمة نايبيداو، وأجريت محاكماتها في جلسات مغلقة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، إن التهم الأخيرة تتعلق بمزاعم أن سو تشي قبلت رشاوى من رجل أعمال.

وحُكم على سو تشي بالسجن ثلاث سنوات في تهمتين، على أن تنفذ العقوبتين في وقت واحد.

ويقول معارضو الجيش إن التهم الموجهة إليها تهدف إلى منعها من العودة للحياة السياسية، أو محاولة تحدي قبضة الجيش على السلطة منذ انقلاب العام الماضي.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات لطلب التعليق اليوم الأربعاء. ويصر المجلس العسكري على أن القضاء مستقل وأن المعتقلين يحظون بالإجراءات القانونية المتبعة.

خ.س/ع.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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