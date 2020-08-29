 ميانمارـ إدانات دولية للانقلاب العسكري واعتقال سان سو تشي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2021

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أخبار

ميانمارـ إدانات دولية للانقلاب العسكري واعتقال سان سو تشي

تتوالى الإدانات الدولية للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش النافذ في ميانمار وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ودعوات إلى الإفراج عن المعتقلين ومن ضمنهم أيقونة الديموقراطيّة السابقة في ميانمار أونغ سان سو تشي.

انقلاب عسكري في ميانمار (بورما) وإعلان حالة الطوارئ

انقلاب عسكري في ميانمار (بورما) وإعلان حالة الطوارئ

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين "بشدة" بالانقلاب العسكري في بورما وقال في تغريدة "أدين بشدة الانقلاب في ميانمار وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية".

ونفذّ الجيش في ميانمار (بورما) النافذ في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (الأول من فبراير/ شباط 2021) انقلاباً عسكريا كما أعتقل  أونغ سان سو تشيالتي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية.

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبيّة ساحقة.

من جانبها دعت الولايات المتحدة وأستراليا فوراً إلى الإفراج عن قادة "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان من أن بلادها "ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين" عن الانقلاب.

ودعت فرنسا  إلى احترام تصويت الناخبين في ميانمار، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال، الذي أضاف في حديث لإذاعة "فرانس انتر"، بأن بلاده "تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية" الوضع في ميانمار.
 

كذلك دعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين العسكريين إلى "احترام دولة القانون، والإفراج فوراً عن كل القادة المدنيين وجميع الموقوفين بشكل غير شرعي".

الأمين العام للأمم المتحدة ندد "بشدة... بالتطورات التي تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في ميانمار". وقد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة كانت مقررة سابقاً عن بورما، بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها إلى مطلع الأسبوع نظراً للتطورات الأخيرة، كما قال لفرانس برس دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته.

وطالب وزير الخارجية الياباني بالإفراج عن المعتقلين داعياً الجيش في ميانمار "إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً" إلى ميانمار.

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لاجئوا الروهينجا في بنغلادش ينقلون إلى المجهول

كما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف "غير القانوني" لأونغ سان سو تشي، وقال في تغريدة "يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".

 ودعت بكين كافة الأطراف في ميانمار إلى حل "خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وخرجت ميانمار منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة لنصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان لعامي 1962 و1988. وكانت الانتخابات الأخيرة ثاني انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استبعاد الطبقة العسكرية عن الحكم.

ويتعرض حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي لانتقادات شديدة دولياً على خلفية إدارته لأزمة المسلمين الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم في 2017 بسبب اضطهادات الجيش ولجؤوا إلى بنغلادش المجاورة، لكنها تتمتع بشعبية بين السكان إذ حصلت على غالبية ساحقة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    أكبر مخيم للاجئين في العالم

    تدفق طوفان اللاجئين على بنغلاديش في أغسطس/ آب 2017، بما يشبه الكوارث الطبيعية. واليوم، يعيش ما يقرب من مليون مسلم من الروهنجيا من ميانمار في أكثر من ثلاثين مخيمًا متجاوراً في ما يطلق عليه "ميغا كامب" بالقرب من مدينة كوكس بازار الساحلية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    عودة إلى ميانمار؟

    تحت ضغط دولي، وافقت ميانمار على استرجاع اللاجئين بداية من كانون الثاني/يناير. غير أنه لم يحدث شيء منذ ذلك الوقت وحتى الآن. الروهينغا قلقون ويرفضون العودة إلى وطنهم، ما دام أمنهم، على الأقل، غير مضمون هناك.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    وافدون جدد

    ومازال هناك من يأتي إلى بنغلاديش من الروهنجيا. وبلغ عددهم 11 ألفا منذ كانون الثاني/ يناير 2018. هؤلاء الأشقاء يشكون من نقص الغذاء في ميانمار. لم يكن بإمكانهم مغادرة القرية، التي كانوا يختبئون فيها، من أجل البحث عن الطعام أو العمل في الحقول. ويقول الأب: "كنا خائفين من الجيش" في ميانمار.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    حملة إغاثة عالمية

    قامت حكومة بنغلاديش ببناء طريق بطول 20 كيلومترا عبر المخيم، حتى تتمكن منظمات الإغاثة الدولية والمحلية من تزويد اللاجئين بالمدارس والأدوية والصرف الصحي والأغذية وأكواخ البامبو الخيزران. وبصرف النظر عن أزمة اللاجئين، تواجه بنغلاديش، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أزمات أخرى مثل الانفجار السكاني والكوارث الطبيعية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    مساعدة ذاتية

    كما يقوم لاجئو الروهنجيا بأشيائهم بأنفسهم، مثل هذا الصبي، الذي يصلح مظلته. فقد تعلم اللاجئون التعامل مع كل شيء. ويكون هناك ارتجال عند بناء أماكن الإقامة. ويلعب الأطفال بقوارير بلاستيكية مقطوعة أو طائرات ورقية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    نماذج أعمال جديدة

    كما طور اللاجئون في مخيمات الروهنجيا بمنطقة كوكس بازار البنغالية نظاما اقتصاديا خاصا بهم. ففي الأسواق يتم بيع الطعام والملابس. ومن الممكن حجز مطربين للاحتفالات أو تحميل الأخبار من الانترنت أو عبر البلوتوث بمقابل، مادي مثلما يفعل هذا الصبي.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    إطار منظم

    وهناك طلب على اللاجئين أيضا في إدارة المخيمات. هذا الرجل مثلا يطلق عليه لقب "ماجي" ويقوم بإدارة عشرات من أماكن إقامات الأسر في المخيم. قريبا، سيتم استبدال رؤساء المخيمات مثل هذا الرجل، بآخرين اختارهم الجيش البنغلاديشي ويتم التصويت عليهم من قبل ممثلين للاجئين.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    الحياة تواصل سيرها

    الآن أصبح هناك مجال للفرح من جديد في حياة اللاجئين. وتعتبر كرة القدم هي الهواية المفضلة في المخيم ، خاصة منذ كأس العالم بروسيا. حيث كانت المباريات تعرض في شاشات عرض موضوعة ارتجالا في أكواخ. وكان هناك تواجد أيضا لعلم ألمانيا على بعضها، كما هنا في الصورة.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    أمطار موسمية تجعل الحياة في المعسكرات صعبة

    لكن الرياح الموسمية حولت المعسكر بأرضه الوعرة إلى فخ محتمل للموت. ومن الممكن أن يفقد أكثر من 200 ألف شخص مأواهم بسبب الأمطار. وحتى لو كانت الأوبئة والأعاصير غائبة هذا العام: فإن الروهنجيا يكابدون ظروف العيش أيضا في مكان إقامتهم الجديد. اعداد: فيرينا هولتسل/ ص.ش


مختارات

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مسؤول ماليزي: لاجئون من الروهينجا ألقيت جثثهم في البحر

قال مسؤول إنقاذ ماليزي نقلا عن لاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة تم إنقاذهم في عرض البحر إن العشرات من ركاب زورق مكدس بالعشرات توفوا وألقيت جثثهم في البحر خلال رحلة شاقة استمرت 4 أشهر، وكشف عن مبالغ كبيرة تدفع للمهربين.  

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أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية. وخلصت المحكمة إلى أن الروهينجا ما زالوا "عرضة لخطر الإبادة الجماعية".  

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