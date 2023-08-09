موهبة جديدة يتعاقد معها برشلونة.. من هو نوح درويش؟

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع اللاعب الشاب نوح درويش أو نوح دارفيتش، قادما من نادي فرايبورغ الألماني، بقيمة بلغت مليونين ونصف مليون يورو، وبشرط جزائي يبلغ مليار يورو، وذلك لمنع انتقاله إلى فريق آخر قبل نهاية عقده.

وسيضم اللاعب إلى فريق الشباب في برشلونة، لأجل إعداده للمشاركة مع الفريق الأول، وسيبلغ الشهر المقبل عامه الـ17، ما يجعله أحد أغلى اللاعبين الذين اشترتهم برشلونة تحت 17 عاما.

ويلعب نوح في مركز وسط الميدان، ووسط الميدان الهجومي، كما يمكنه أن يلعب جناحاً أيمن. بدأ نوح مداعبة الكرة مع نادي صغير هو أينتراخت فرايبورغ ، ومنه انتقل في صيف 2017 إلى أكاديمية نادي فرايبورغ، ولعب مع فريق الناشئين قبل أن يشدّ إليه أنظار كشافة الفرق الكبرى.

ولعب نوح في دوري البونديسليغا لأقل من 17 عاما، وسجل تسعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، كما لعب في بطولة أوروبا لأقل من 17 عاما للمنتخب الألماني، وسجل هدفين وقدم أربعة تمريرات حاسمة، وكان أحد العناصر التي أدت لانتزاع ألمانيا اللقب.

وُلد نوح في بلدة فرايبورغ إم برايسغاو، في أقصى جنوب ألمانيا، ولا توجد معلومات مؤكدة عن أصول والديه، لكن مواقع أشارت إلى أن اللاعب يحمل كذلك الأصول العراقية من أحد والديه.

تألق نوح درويش مع فرايبورغ ومع المنتخب الألماني.

ولا توجد إشارة في المواقع الرسمية لنادي فرايبورغ أو الاتحاد الألماني لأصول والديه، لكن بالعودة إلى حسابات أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتبين أن والده من أصول عراقية، واسمه بوريس درويش، وكان يعيش سابقاً في ستراسبورغ الفرنسية. كما ذكرت بعض المواقع أن بوريس رأى النور في فرنسا قبل أن يهاجر إلى ألمانيا.

فيما تشير مواقع أخرى أن والدته، واسمها ميلاني درويش، من جامايكا. لكن اللاعب اختار لحد الآن المنتخب الألماني الذي يحمل شارة عمادته لأقل من 17 عاما، بينما يمني عراقيون كثر أنفسهم بتغيير اللاعب لقراره وتمثيل المنتخب العراقي مستقبلا.

وارتبط اسم نوح درويش بعدة أندية أوربية بعد تألقه في كأس أوروبا، ومن ذلك نادي أرسنال، كما حاول نادي فرايبورغ الاحتفاظ به لمواسم أخرى، لكن اللاعب قرّر في النهاية التوقيع لبرشلونة.

إ.ع/ أ.ح