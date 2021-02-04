 مونيكا بورغمان: قتلوا زوجي لقمان سليم لكن عمله مايزال حيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.04.2021

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سياسة واقتصاد

مونيكا بورغمان: قتلوا زوجي لقمان سليم لكن عمله مايزال حيا

الألمانية مونيكا بورغمان تتكهن بالجهة التي قتلت زوجها المثقف اللبناني لقمان سليم. لم تتخل عن حبها للبنان، رغم مقتل زوجها وشريكها في "الهوس" بخوض الموضوعات الشائكة، ومنها البحث عن إجابة للسؤال "لماذا يَقتُلُ الإنسان؟".

تبدو بورغمان قوية، لكن الدموع تنهمر من عينيها أحيانا حين تتحدث عن خسارتها لزوجها. مقتله لم يكن صدفة ولا بالخطأ، بل هو إعدام، اغتيال سياسي! قتلوا زوجي بست طلقات، تقول بورغمان.

اغتيل المثقف اللبناني لقمان سليم يوم الرابع من شباط/ فبراير 2021، والده محام شيعي ووالدته مسيحية.

عشرات من الملفات وأشرطة الأفلام موضوعة على طاولة خشبية. على الحائط معلقة صورٌ لبيروت المدمرة خلال الحرب الأهلية. موظف يحمل أشرطة الأفلام ويتجه إلى الخارج. الأجواء مليئة بالعمل في الأرشيف العام والوحيد لتاريخ لبنان السياسي المعاصر.

"غاضبون"

على أريكة جلدية تجلس مونيكا بورغمان، تحتسي القوة وتدخن سيجارة، تنفث الدخان وتقول "نحن غاضبون هنا، والعمل محركنا"، في إشارة منها إلى الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أشهر والاحتجاجات ضد السياسيين والفاسدين. لا يريدون إطلاقا خلق آفاق جديدة للبلد الذي يزداد فقرا بشكل كبير، والذي كان يعرف يوما ما "بسويسرا الشرق الأوسط"، في هذا البلد الوضع ميؤوس منه تماما بالنسبة لكثير من اللبنانيين.

مونيكا بورغمان صانعة أفلام ألمانية تعيش في لبنان منذ عقود مع زوجها، لكنها أصبحت أرملة بعد مقتل زوجها يوم الرابع من شباط/ فبراير الماضي، المثقف اللبناني المعروف ومنتقد حزب الله لقمان سليم.

تبدو بورغمان قوية، لكن الدموع تنهمر من عينيها أحيانا حين تتحدث عن خسارتها لزوجها. مقتله لم يكن صدفة ولا بالخطأ، بل هو "إعدام، اغتيال سياسي! قتلوا زوجي بست طلقات"، تقول بورغمان.

في عودة إلى الماضي، تتذكر مونيكا بورغمان وصولها في يوم رأس السنة من عام 1986 إلى لبنان. كانت تدرس حينها الدراسات الإسلامية وقضت عاما كاملا قبل ذلك في دمشق: "شيء ما قد جذبني إلى هذا البلد"، تقول مونيكا. حبها للبنان ولأهله مازال باقيا رغم خسارتها زوجها.

مونيكا بورغمان

"عشرون عاما، عشنا معا وعملنا معا، قتلوا ربما لقمان، لكن عمله مازال حيا في داخلنا".

كصحفية مستقلة عملت في بيروت ثم في القاهرة. أول برنامج إذاعي لها كان حول "يوميات الحرب" في بيروت. دافعها في عملها كان البحث عن إجابات: "كيف يصبح المرء جانيا؟ كيف يتحول المرء إلى قاتل؟ الأسئلة التي شغلت جيلا كاملا من الألمان خلال شبابهم والتي نشأت من الرغبة في توضيح الأسئلة حول تواطؤ ومسؤولية العديد من الألمان خلال الحقبة النازية.

"حوار مع قتلة"

للبحث عن إجابات مماثلة في لبنان أجرت بورغمان بعد الحرب لقاءات مع قناصة ثم مع قتلة شاركوا في عمليات قتل جماعية. كانت تجري بحثا لفيلم وثائقي في عام 2001 عن مذبحة مخيم صبرا وشاتيلا، حين عرفها صديق مشترك على لقمان سليم. فكلاهما "مهووس" بالبحث عن الموضوعات الشائكة، مثلما يقول صديقهما المشترك مازحاً.

منذ ذلك الحين عملت مونيكا بورغمان مع لقمان سليم. كان أول عمل مشترك بينهما هو وثائقي بعنوان "المذبحة"، حول جريمة القتل الجماعية تجاه المدنيين في مخيم صبرا وشاتيلا، وفيه يتحدث ستة قتلة شاركوا في العملية، كيف اشتركوا في تعذيب وقتل الناس في المخيم في عام 1982. على مدى ثلاثة أيام وليلتين قتلت ميلشيات مسيحية آلاف الأبرياء في المخيم.

"أنا ولقمان كنا نكمل بعضنا الآخر"، تقول مونيكا. كانت لديهما مهمة مشتركة: التعامل مع التاريخ. لكنها لم يحصلا أبدا على إجابة لسؤالهما: كيف يمكن لإنسان الوصول إلى مرحلة القتل، بل أن البحث المستمر عن إجابة خلق أسئلة أخرى. وخلال بحثهما في هذه الموضوعات السياسية الحساسة بلغا أكثر من مرة حدود الممكن. إذ لم يكن هناك أرشيف وطني متاح للجمهور يحتوي على شهادات مفصلة ووثائق تاريخية حول فترة الحرب الأهلية، التي استمرت حوالي 15 عاما، لقد اكتشف الأجيال ذلك، لكن كل مجموعة سكانية لديها وجهة نظرها الخاصة للأحداث. كما أن دروس مادة التاريخ في المدارس تتوقف عادة عند استقلال لبنان عام 1943.

التعلم من الماضي

رداً على هذا الفشل، أنشأ الاثنان أرشيفاً عاماً وسط الضاحية، معقل حزب الله الشيعي في جنوب بيروت. يهدف مركز "أمم" إلى التوثيق والبحث وربط الماضي بالحاضر. تقول بورغمان إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للأجيال القادمة أن تتعلم من الماضي. منذ عام 2005 يعمل "أمم" على سد الثغرات في الذاكرة الجماعية للبلاد. يدعم المركز المعهد الألماني للعلاقات الخارجية (IFA) ووزارة الخارجية الألمانية والسفارة السويسرية. من خلال ورش العمل والمعارض والمناقشات. ويشارك في هذه الدورات نشطاء ومدنيون ودبلوماسيون ومن مختلف الطوائف. تبادل يصعب تخيله في كثير من الأحيان في أي مكان آخر من البلاد.

"لم نخف يوما"

لم يكن الجميع ينظرون إلى عمل لقمان سليم ومونيكا بورغمان بشكل إيجابي، فمنذ انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005 ارتفعت نسبة التهديدات ضد صانعي الأفلام، تقول بورغمان، وتوضح:" كلما حدث شيء مهم في البلاد، ازداد الضغط علينا، لكننا لم نخاف على حياتنا!"، حتى وصل الأمر إلى القتل.

مركز أمم للتوثيق في لبنان

ملفات توثق تاريخ لبنان خلال الحرب الأهلية

حين وجد لقمان مقتولا في سيارته في الرابع من شباط/ فبراير الماضي بست طلقات، طرحت أسئلة عن التوقيت و"لمَ الآن؟". مونيكا بورغمان ترى أنها في النهاية لا يمكنها سوى التكهن: "ربما كان السبب وراء ذلك هو بحثه عن آثار في انفجار بيروت. فسليم ظهر بعد الانفجار أمام الكاميرات مصرحا أن جزءا بسيطا من نترات الأمونيا كان في ميناء بيروت، وأن المتبقي نقل إلى العراق وسوريا. وفي لبنان المستقطب سياسيا هناك قوى ترى في مثل هذهالنظرية تحميل واضح لها عن المسؤولية.

"شيعي ملحد"

تقول بورغمان إن هذه الجهات تخطت بقتل زوجها الخطوط الحمر. لم يظهر خطاب تحمل مسؤولية عن عملية القتل، لكن حزب الله والقوى القريبة منه فقدت بمقتله خصما بليغا. فلقمان سليم ولد من أب شيعي محام وأم مسيحية، وعاش في الضاحية الجنوبية في أسرة مثقفة. وقد كان حتى مقتله ناقدا لاذعا لحزب الله وعاش رغم ذلك في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله في بيروت، حيث ولد وترعرع. هو نفسه كان يصف نفسه "بالشيعي الملحد" ونظر إلى حزب الله على أنها منظمة تقودها إيران.

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تأبين الناشط لقمان سليم

تحت حماية الشرطة

عندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في لبنان في تشرين الأول / أكتوبر 2019، اجتمع نشطاء ومثقفون في موائد مستديرة لمناقشة وضع الدولة والحلول الممكنة للمشاكل في لبنان. شاركت بورغمان وزوجها لقمان سليم في هذه التجمعات. في كانون الأول / ديسمبر 2019، تحدثا في إحدى هذه التجمعات الحوارية عن مفهوم السياسة الخارجية للحياد وإمكانية إيجاد حلول إقليمية أوسع، بما في ذلك مع إسرائيل المجاورة، التي لا يزال لبنان في حالة حرب رسميا معها. حينها شعر العديد من أنصار حزب الله بالاستفزاز من ذلك وتصاعد الموقف، وقاطعت المجموعة الغاضبة المشاركين ووجهت إليهم الشتائم بصفتهم "صهاينة" وحينها اضطروا جميعا إلى مغادرة الخيمة تحت حماية الشرطة.

عشرون عاما

تسحب مونيكا سيجارة أخرى، تشعلها، وتضعها بعيدا، تتركها مشتعلة تنثر دخانها في الغرفة. تواصل الحديث وتضيء الولاعة مرارا عندما تتحدث عن عملها الثقافي والفني المشترك مع زوجها الراحل وعن التزامهما في المجتمع المدني وتنهي بالقول:"عشرون عاما، عشنا معا وعملنا معا، قتلوا ربما لقمان، لكن عمله مازال حيا في داخلنا".

ليا بارتيلس (اسم مستعار)/ ع.خ

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2005: اغتيال الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وأعقب ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة اللبنانية لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز 2006 خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب، التي كان يقودها فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو/ أيار 2007 بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر/ أيلول.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال الحريري. (الصورة هنا لحسن نصر الله وسعد الحريري تعود لعام 2009).

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة بدأت سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011. ويلعب الحزب منذ 2012 دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة، التي مر على انطلاقها أكثر من تسع سنوات.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2015: "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة، حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة في أغسطس/ آب 2015، بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفية في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وانتشر حينها على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    مع ركود النمو الاقتصادي وتراجع تدفقات رؤوس الأموال؛ واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.

  • Libanon neuer Premierminister Hassan Diab und Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019/2020: تواصل الاحتجاجات وتشكيل حكومة دياب

    استقالة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة على يد حسان دياب المدعوم من حزب الله، لم تهدأ من غضب الشارع اللبناني. فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية إلى السنة الحالية واستمر المحتجون في تنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها. كما أدى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في لبنان إلى تفاقم الأزمة وبالتالي استمرار خروج اللبنانيين للشارع والتذكير بمطالبهم.

  • Libanon Explosion in Beirut (Getty Images/AFP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    انفجار مرفأ بيروت يزلزل حكومة دياب

    عقب الانفجار المروع الذي هزّ بيروت وعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب، التي اضطرت لتقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات في العاشر من أغسطس/ آب 2020. وفي كلمة له إلى اللبنانيين من السراي الحكومية قال دياب إن ما وصفها بـ "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، و أحد نماذج الفساد انفجار بيروت".

  • Plakat vom ehemaligen Premierminister Rafik al-Hariri in Libanon Sidon (Reuters/A. Taher)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    الحكم في قضية اغتيال الحريري

    بعد خمسة عشر عاماً انتظر خلالها اللبنانيون حقيقة القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (18 آب/ أغسطس 2020) أنه لا يوجد دليل على تورط النظام السوري أو قيادة حزب الله بصورة "مباشرة" في اغتيال الحريري. لكن الحكم أشار في ذات الوقت إلى تورط عضو من حزب الله في واقعة الاغتيال.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen (Reuters/A. Konstantinidis)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    لبنان أمام مفترق طرق

    يأتي الحكم في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم في قضية الحريري الموقف المضطرب أصلا بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه . كما يرى لبنانييون من بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15عاما،أن الحكم "ليس كافياً". إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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