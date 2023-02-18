مونشنغلادباخ يهزم بايرن ويهدد صدارته للبوندسليغا

فازبروسيا مونشنعلادباخ 3-2 على عشرة لاعبين منبايرن ميونيخ ليعزز سجله الخالي من الهزيمة أمام ضيفه في خمس مباريات بجميع المسابقات ويتركه يواجه خطر فقدان صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت (18 فبراير/ شباط 2023) في المرحلة الحادية والعشرين للبوندسليغا.

ويتصدر بايرن، الذي عاد بانتصار 1-صفر من ملعب باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، المسابقة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين بعد تلقيه الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم. ويستطيع أونيون التقدم للصدارة لو انتصر على ضيفه شالكه غدا الأحد.

وبدأ بايرن المباراة بشكل كارثي إذ طُرد المدافع دايو أوباميكانو بعد تدخل على الحسن بليا الذي كان في وضع انفراد في الدقيقة الثامنة. وبعد ذلك بخمس دقائق افتتح لارس شتيندل التسجيل لمونشنغلادباخ. وأهدر شتيندل فرصة تعزيز الفارق عندما أطاح بالكرة خارج الملعب من مدى قريب في الدقيقة 24.

لكنبايرن واصل الهجوم وآتى الأمر ثماره عندما انطلق ألونسو ديفيز في الناحية اليسرى وأرسل تمريرة عرضية حولها إريك مكسيم تشوبو-موتنج في المرمى محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم قبل عشر دقائق من الاستراحة.

وكاد بايرن أن ينتزع التقدم بتسديدة يوسوا كيميش بعد الاستراحة قبل أن تميل الكفة لصاحب الأرض. ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى يوناس هوفمان ليهز الشباك في الدقيقة 55.

رغم البداية الجيدة خسر بايرن المباراة وباتت صدارته للبوندسليغا مهددة

بداية جيدة ولكن!

وضمن البديل ماركوس تورام النقاط الثلاث بعد هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يقلص ماتيس تيل الفارق لبايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن "بدأنا بشكل جيد في أول سبع دقائق وصنعنا فرصتين أو ثلاث وكان يجب أن نتقدم 2-صفر. كانت أفضل بداية لنا في مباراة هذا العام بدون أدنى شك ثم جاء الطرد والهدف لكننا أدركنا التعادل". واضاف ناغلسمان "فرضنا سيطرتنا في بداية الشوط الثاني وكنا الطرف الأفضل رغم النقص العددي. لكن اهتزت شباكنا مرة أخرى ومن ثم كانت العودة صعبة". وتابع "في النهاية خارت قوى الفريق مثلما حدث عندما لعبنا بعشرة لاعبين في باريس".

وتحول مونشنغلادباخ إلى عقدة بايرن بعدما حقق الفوز العاشر عليه في الدوري منذ موسم 2011-2012، بينما لم يستطع أي فريق آخر الفوز أكثر من خمس مرات على بايرن خلال تلك الفترة.

ويملك بايرن 43 نقطة من 21 مباراة مقابل 42 لأونيون برلين و40 نقطة لبروسيا دورتموند الذي يستضيف هيرتا برلين غدا الأحد.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بعد انتصاره 2-صفر على مضيفه بوخوم، كما فاز لايبزيغ 3-صفر في ملعب فولفسبورغ ليصبح خامسا برصيد 39 نقطة. وقفز مونشنغلادباخ إلى المركز الثامن وله 29 نقطة.

ع.أ.ج/ ع ج (رويترز، أ ف ب)