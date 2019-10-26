مونشنغلادباخ يفوز على فرانكفورت وينتزع الصدارة من بايرن

فاز بوروسيا مونشنغلادباخ 4-2 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد (27 أكتوبر 2019) ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متقدما بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

وحول ماركوس تورام تمريرة بريل إمبولو إلى داخل الشباك في الدقيقة 28 وأضاف أوسكار فيندت الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول حيث بدا أن مونشنغلادباخ في طريقه لفوز سهل. لكن أينتراخت انتفض بعد الاستراحة وسيطر على المباراة.

وقلص الفريق الضيف الفارق عبر داني دا كوستا ثم أهدر العديد من الفرص الخطيرة وكان اللوم على الياباني الدولي داتشي كامادا.

وعاقب نيكو إلفيدي منافسه بضربة رأس في الدقيقة 75 ليجعل النتجية 3-1، لكن أينتراخت لم يستسلم وقلص الفارق مرة أخرى بضربة رأس من مارتن هينترغر. غير أن الفريق الضيف لم يملك أي رد بعدما هز دينيس زكريا الشباك من 16 مترا بعد تمريرة لارس شتيندل وحافظ مونشنغلادباخ على تفوقه ليكبد أينتراخت أول هزيمة في آخر خمس مباريات في الدوري.

وانفرد مونشنغلادباخ بصدارة الدوري برصيد 19 نقطة مستفيدا من تعادل فولفسبورغ بدون أهداف مع أوغسبورغ في وقت سابق من اليوم الأحد.

رغم انتصاره على أونيون برلين بقي بايرن ميونيخ في المرتبة الثانية في الدوري

بايرن ميونيخ في المركز الثاني

ويملك بايرن ميونيخ الذي انتصر 2-1 على ضيفه أونيون برلين أمس السبت، 18 نقطة متقدما بنقطة واحدة على فرايبورغ وفولفسبورغ ونقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس.

وفي وقت سابق اليوم الأحد حرم أوغسبورغ مضيفه فولفسبورغ من اعتلاء صدارة الدوري الألماني بعدما تعادل معه سلبيا. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فرايبورغ صاحب المركز الثالث، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، رويترز)