 مونشنغلادباخ يفوز على فرانكفورت وينتزع الصدارة من بايرن | عالم الرياضة | DW | 27.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

مونشنغلادباخ يفوز على فرانكفورت وينتزع الصدارة من بايرن

انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من بايرن ميونيخ حامل اللقب، وقبلها حرم أوغسبورغ مضيفه فولفسبورغ من اعتلاء صدارة الدوري بعدما تعادل معه سلبيا.

Deutschland Bundesliga Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt | Jubel Marcus Thuram (picture-alliance/dpa/M. Becker)

فاز بوروسيا مونشنغلادباخ 4-2 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد (27 أكتوبر 2019) ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متقدما بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

مختارات

وحول ماركوس تورام تمريرة بريل إمبولو إلى داخل الشباك في الدقيقة 28 وأضاف أوسكار فيندت الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول حيث بدا أن مونشنغلادباخ في طريقه لفوز سهل. لكن أينتراخت انتفض بعد الاستراحة وسيطر على المباراة.

وقلص الفريق الضيف الفارق عبر داني دا كوستا ثم أهدر العديد من الفرص الخطيرة وكان اللوم على الياباني الدولي داتشي كامادا.

وعاقب نيكو إلفيدي منافسه بضربة رأس في الدقيقة 75 ليجعل النتجية 3-1، لكن أينتراخت لم يستسلم وقلص الفارق مرة أخرى بضربة رأس من مارتن هينترغر. غير أن الفريق الضيف لم يملك أي رد بعدما هز دينيس زكريا الشباك من 16 مترا بعد تمريرة لارس شتيندل وحافظ مونشنغلادباخ على تفوقه ليكبد أينتراخت أول هزيمة في آخر خمس مباريات في الدوري.

وانفرد مونشنغلادباخ بصدارة الدوري برصيد 19 نقطة مستفيدا من تعادل فولفسبورغ بدون أهداف مع أوغسبورغ في وقت سابق من اليوم الأحد.

Fußball Bundesliga Bayern München v Union Berlin (Reuters/M. Dalder)

رغم انتصاره على أونيون برلين بقي بايرن ميونيخ في المرتبة الثانية في الدوري

بايرن ميونيخ في المركز الثاني

ويملك بايرن ميونيخ الذي انتصر 2-1 على ضيفه أونيون برلين أمس السبت، 18 نقطة متقدما بنقطة واحدة على فرايبورغ وفولفسبورغ ونقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس.

وفي وقت سابق اليوم الأحد حرم أوغسبورغ مضيفه فولفسبورغ من اعتلاء صدارة الدوري الألماني بعدما تعادل معه سلبيا. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فرايبورغ صاحب المركز الثالث، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

 

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، رويترز)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga Bayern München v Union Berlin

بايرن يعبر أونيون برلين ويستعيد صدارة البونديسليغا مؤقتا 26.10.2019

استعاد بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على أونيون برلين في المرحلة التاسعة. فيما احتل فرايبورغ المركز الثاني بعد فوزه على لايبزيغ. وشهدت هذه المرحلة تعادلا سلبيا بين شالكه بوروسيا دورتموند.

Deutschland Bundesliga 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 | Enttäuschte Schalker

هوفنهايم يحرم شالكه من صدارة البوندسليغا وكولونيا يفوز أخيرا 20.10.2019

أهدر فريق شالكه فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الألماني عقب خسارته أمام هوفنهايم في ختام الجولة الثامنة للمسابقة. بينما حقق كولونيا فوزا ثمينا على ضيفه بادربورن، ليخرج من دائرة الهبوط.

USA Fußball Chicago Fire Bastian Schweinsteiger

الألماني شفاينشتايغر يعتزل كرة القدم رسمياً 08.10.2019

أعلن سيباستيان شفاينشتايغر، أحد أبرز نجوم كرة القدم الألمانية والفائز مع المانشافت بلقب مونديال 2014، اعتزاله لكرة القدم رسميا. اعتزال نجم بايرن السابق يفتح الباب مجددا لعودته للفريق أو للمنتخب الألماني ولكن ليس كلاعب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مونشنغلادباخ يفوز على فرانكفورت وينتزع الصدارة من بايرن

بايرن يعبر أونيون برلين ويستعيد صدارة البونديسليغا مؤقتا

معاناة وعزلة.. نجم كروي يكشف عن تجربته في ريال مدريد

إحصائية سلبية لرونالدو.. وهذا هو قرار المدرب ساري!

بالأرقام.. هالاند يتفوق بسنوات على ميسي ورونالدو!

لا دورتموند ولا مانشستر يونايتد..هذه وجهة مورينيو الوشيكة!