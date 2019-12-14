مونشنغلادباخ يفوز على بادربورن ويزاحم لايبزيغ على الصدارة

واصل بوروسيا مونشنغلادباخ مزاحمته فريق لايبزغ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه على ضيفه بادربورن 2 / صفر، مساء اليوم الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وسجل الساني بليه الهدف الأول لمونشنغلادباخ في الدقيقة 46، قبل أن يضيف لارس شتيندل الهدف الثاني في الدقيقة 67 ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بادربورن عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر (الأخير(.

روبرت ليفاندوفسكي أمسى ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الألماني بعد غيرد مولر وكلاوس فيشر

وفي مباراة أخرى فاز بايرن ميونيخ على مضيفه فرايبورغ 3 / 1. تقدم بايرن عن طريق البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 16، ليسجل هدفه رقم 221 في بطولة الدوري الألماني، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة. وفي الدقيقة 58 سجل فينسنزو جريفو هدف التعادل لفرايبورغ، قبل أن يحسم بايرن المباراة بهدفين متتالين.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 25 نقطة في المركز السادس.

وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه شالكه 1 / 1. وتقدم شالكه عن طريق أوزان كاباك في الدقيقة 51، قبل أن يسجل كيفين مبابو هدف التعادل في الدقيقة 82. ورفع شالكه رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز كولن (كولونيا) على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 4 / 2. وتقدم فرانكفورت عن طريق مارتن هينترغر في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز زميله غونزالو باسيينسيا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 44 سجل يوناس هيكتور هدف تقليص الفارق لكولونيا، قبل أن يسجل سبستيان بروناو الهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم سجل زميله دومينك دريكسر الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم إسماعيل جاكوبس رباعية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الثاني.

ورفع كولونيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

هيكتور قائد كولونيا يسجل الهدف الأول لكولونيا في مرمى فرانكفورت ويفتح الطريق أمام فريقه للفوز في النهاية 4/2

وكان باير ليفركوزن قد تعرض للخسارة صفر/ 1، أمام ضيفه هيرتا برلين. وسجل كريم ركيك هدف المباراة الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 64 ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 25 نقطة في المركز السابع.

وكانت الجولة 16 من البوندسليغا قد انطلقت أمس الثلاثاء ففاز أوغسبورغ على دوسلدورف 3/ صفر، وفاز هوفنهايم على يونيون برلين 2/ صفر، وتعادل دورتموند مع ضيفه لايبزيغ 3/3، بينما أكتسح ماينز مضيفه بريمن بخماسية نظيفة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)