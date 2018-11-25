مونشنغلادباخ يستعيد المركز الثاني من بايرن ميونيخ

عاد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بتغلبه على شتوتغارت 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، في الجولة الرابعة عشر من الدوري. هذه الجولة شهدت أيضا تعادل فريق هانوفر مع مضيفه ماينز بهدف لهدف.

وسجل أهداف مونشنغلادباخ رافاييل في الدقيقة 69 وفلوريان نيوهاوز في الدقيقة 77 وبنيامين بافارد، لاعب شتوتجارت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84. وأنهى شتوتغارت المباراة بعشرة لاعبين بهد طرد ايريك تومي في الدقيقة 83 لحصوله على إنذارين.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 29 نقطة ليستعيد المركز الثاني، الذي فقده أمس بعد فوز بايرن ميونخ على نورنبرغ 3 / صفر، فيما توقف رصيد شتوتغارت عند 11 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف أوغسبورغ.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق هانوفر مع مضيفه ماينز بهدف لمثله. وتقدم هانوفر بهدف سجله هندريك ويداندت في الدقيقة 12، وتعادل دانييل بروسينسكي لماينز في الدقيقة 86 من ركلة جزاء. وأنهى هانوفر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أوليفر سورج في الوقت بدل الضائع للمباراة لحصوله على إنذارين.

ورفع هانوفر رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، كما رفع ماينز رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)