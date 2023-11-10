 مونشنغلادباخ يتألق ويسحق فولفسبورغ بالأربعة في البوندسليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.11.2023

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رياضة

مونشنغلادباخ يتألق ويسحق فولفسبورغ بالأربعة في البوندسليغا

في مواجهة مليئة بالإثارة، استمتع عشاق كرة القدم بأداء رائع من فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تفوق بأربعة أهداف نظيفة على ضيفه فولفسبورغ في الجولة 11 من الدوري الألماني.

بوروسيا مونشنغلادباخ

تألق غلادباخ في مواجهة هامة ضد فولفسبورغ لتعويض الانطلاقة المتواضعة هذا الموسم

حقق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ انتصارا عريضا على ضيفه فولفسبورغ بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة (11 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة منالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأنهى مونشنغلادباخ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، أحرزهما توماش كفانتشارا وروكو ريتز في الدقيقتين 16 و42.

وفي الشوط الثاني، أضاف مونشنغلادباخ هدفين آخرين عن طريق فرانك هونورات والحسن بليا في الدقيقتين 64 و71. ورفع مونشنغلادباخرصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام فولفسبورغصاحب المركز العاشر.

وهذا هو الانتصار الثالث لمونشنغلادباخ في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

فيما باتت هذه الخسارة هي السادسة لفولفسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)

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