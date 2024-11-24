مونشنغلادباخ وماينز يتألقان في البوندسليغا ويشعلان المنافسة

عاد ماينز بفوز عريض من ارض هوفنهايم بثلاثية نظيفة في حين واصل مونشنغلادباخ تقدمه بثنائية أمام سانت باولي، وماينز يحقق فوزًا كبيرًا على هوفنهايم في المرحلة الـ11 من الدوري الألماني.

شهدت المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) انتصارين بارزين لكل من بوروسيا مونشنغلادباخ وماينز، مما ساهم في تعزيز مراكزهما في جدول الترتيب.

حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزًا مستحقًا 2-0 على ضيفه سانت باولي، في مباراة سيطر فيها أصحاب الأرض على مجريات اللعب منذ البداية. افتتح الحسن بليا التسجيل في الدقيقة 11 بعد متابعة رائعة لكرة رأسية من زميله مارتن فريدريخ، فيما أضاف تيم كلينيست الهدف الثاني بتسديدة مذهلة في الدقيقة 44.

بهذا الفوز، رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 17 نقطة، متقدمًا للمركز السادس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 8 نقاط في المركز السادس عشر، ليبقى في منطقة الهبوط.

ماينز يحقق فوزًا كبيرًا على هوفنهايم

في لقاء آخر، عاد ماينز بانتصار كبير على هوفنهايم بنتيجة 3-0، ليواصل تقديم أداء مميز هذا الموسم. سجل نديم أميري الهدف الأول في الدقيقة 11، تبعه جوناثان بوركاردت بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 37، قبل أن يختتم الكوري الجنوبي لي جاي-سونغ الثلاثية في الدقيقة 53.

بهذا الفوز، رفع ماينز رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثامن، بينما بقي هوفنهايم في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط فقط، مما يعمق معاناته في البوندسليغا هذا الموسم.

مع استمرار هذه النتائج، يشتد الصراع في منطقة منتصف جدول البوندسليغا، حيث يسعى مونشنغلادباخ وماينز لتحقيق مزيد من التقدم في الجولات المقبلة.

ع.أ.ج/ع ج م (د ب ا، أ ف ب)