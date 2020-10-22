مونشنغلادباخ يكتسح شاختار في دوري الأبطال ويتصدر

اكتسح فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق مونشنغلادباخ بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثامنة و26 و78 وسجل الأهداف الثلاثة الأخرى فاليري بوندار، لاعب شاختار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 والجزائري رامي بن سبعيني في الدقيقة 44 ولارس ستيندل في الدقيقة 65.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، وتوقف رصيد شاختار عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وبهذا الفوز حافظ مونشنغلادباخ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لشاختار هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

ا.ع/ف.ي (د ب أ)