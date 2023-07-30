 مونديال 2023: منتخب المغرب للسيدات يفوز على كوريا الجنوبية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.07.2023

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رياضة

مونديال 2023: منتخب المغرب للسيدات يفوز على كوريا الجنوبية

بفوزه على منتخب سيدات كوريا الجنوبية سجل منتخب المغرب نقاطاً تاريخية على أكثر من صعيد في مونديال السيدات لكرة الثدم 2023. والمغربية نهيلة بنزينة تدخل تاريخ كرة القدم بارتداء الحجاب في كأس العالم لكرة القدم النسائية.

ابتسام جرايدي تسجل هدف المغرب في مرمى كوريا الجنوبية

ابتسام جرايدي تسجل هدف المغرب في مرمى كوريا الجنوبية

أنعش المنتخب المغربي آماله في بلوغ الدور الثاني (دور الستة عشر) من بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الكوري الجنوبي اليوم الأحد (30 يوليو/تموز 2023) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

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وحصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وهي أول ثلاث نقاط له في تاريخ مونديال السيدات، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في التاريخ.

ومني منتخب كوريا الجنوبية بالهزيمة الثانية على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط.

وحسم المنتخب المغربي المباراة لصالحه بهدف مبكر للغاية سجلته ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة ليصبح الهدف الأول أيضا للمغرب في تاريخ مونديال السيدات.

علما بأن المنتخب المغربي يخوض المونديال للمرة الأولى في التاريخ ،كما أنه أول منتخب عربي من الشمال الأفريقي يتأهل للمونديال.

المغربية نهيلة بنزينة تدخل تاريخ كرة القدم بارتداء الحجاب في كأس العالم لكرة القدم النسائية.

المغربية نهيلة بنزينة تدخل تاريخ كرة القدم بارتداء الحجاب في كأس العالم لكرة القدم النسائية.

المغربية نهيلة بنزينة تدخل التاريخ

وفوز منتخب سيدات المغرب الأول في مونديال كرة القدم النسائية لا يعتبر وحده تاريخيا، بل أيضا أصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة (25 عاما) أول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات، وهي ترتدي الحجاب، وذلك إثر مشاركتها في مباراة منتخب بلادها اليوم الأحد أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 2014 رفع الحظر المفروض على ارتداء السيدات للحجاب في المباريات بداعي "أسباب صحية وأمنية"، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.

ولم تشارك بنزينة في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني صفر / 6، ولكنها شاركت في مباراة اليوم، التي فاز بها المنتخب المغربي 1 / صفر. وقالت غزلان شباك قائدة المنتخب المغربي: "نشعر بمسؤولية هائلة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بالتأهل للمونديال".

م.س/خ.س ( أ ف ب، د ب أ)

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    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين

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