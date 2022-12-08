مونديال 2022.. هل صبغت قطر أرضية الملاعب بالأخضر؟

يرتدي المنتخب الإنكليزي، الذي وصل إلى ربع النهائي ضد فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر غالبا القميص الأبيض. اللون الذي يظهر الأوساخ التي قد تلتقط من العشب بشكل واضح وهو أمر طبيعي بالنسبة للاعبي كرة القدم .

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن لاعبي كأس العالم منزعجون من "البقع الغريبة" على قمصانهم، حيث كانت البقع ملحوظة وواضحة جدا. كما أنها ليست بنية اللون أو خضراء داكنة، وإنما درجة الأخضر بهذه البقع تبدو خضراء بشكل مصطنع، بحسب ما جاء في موقع الصحيفة البريطانية.

طريقة "أوغوستا"؟

وذكر موقع (سبورتس ميل) أن وجود هذه البقع على قمصان اللاعبين في نهاية كل لعبة يشير إلى احتمالية استخدام الطلاء في الملاعب لتغطية بعض الشوائب، الأمر يشابه ما حدث في نادي أوغوستا الوطني للغولف في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة، إحدى بطولات الماسترز الأكثر شهرة في الغولف، حيث استخدم الطلاء الأخضر لإخفاء بقع مختلفة وسميت هذه الطريقة بـ (طريقة أوغوستا).

وقد نفى الفيفا افتراضات استخدام الطلاء واعترف فقط بأن مناطق الإحماء تم تمييزها باللون الأخضر. ومع ذلك، يبدو أن اللاعبين يرون الأشياء بشكل مختلف نظراً للبقع غير المعتادة على قمصانهم، حسب الفيفا.

ر.ض