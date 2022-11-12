مونديال 2022: فرنسا تقلب تأخرها أمام أستراليا إلى فوز برباعية

استهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه بأفضل طريقة ممكنة بفوز كبير على أستراليا 4-1 الثلاثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وتقدم المنتخب الأسترالي بداية بهدف مبكر عن طريق كريغ غودوين (9)، قبل أن تردّ فرنسا برباعية تناوب على تسجيلها أدريان رابيو (27)، أوليفييه جيرو (32 و71) وكيليان مبابي (68).

ويخوض المنتخب الفرنسي غمار هذه البطولة في غياب العديد من اللاعبين المؤثرين أبرزهم هدافه كريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية هذا العام، والذي أصيب قبل يومين من انطلاق البطولة، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي اللذين لعبا دوراً كبيراً في تتويج الديوك" باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه في مونديال 2018. وشارك في التشكيلة الأساسية ستة لاعبين ممن خاضوا المباراة النهائية قبل أربع سنوات.

أوليفيي جيرو يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة بقميص منتخب فرنسا والذي كان بحوزة تييري هنري (51)

وحلّ مهاجم ميلان المخضرم أوليييفه جيرو بدلاً من بنزيمة ليلعب إلى جانب مبابي، فسجل ثنائية عادل فيها الرقم القياسي لعدد الأهداف مع فرنسا والذي كانت بحوزة تييري هنري (51). وقال بعد انجازه "يجب ان نستهل المباراة بطريقة أفضل. خفنا بداية، لكن كان رد فعلنا سريعاً. يجب ان نتعلّم من هذه الاخطاء الصغيرة". وكانت المباراة إعادة للقاء المنتخبين في مونديال روسيا والتي انتهت بفوز فرنسا (2/1).

التعادل السلبي الثاني في البطولة

وفي المباراة الثالثة لهذا اليوم، سيطر التعادل السلبي على مواجهة المكسيك وبولندا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة. وأصبح التعادل بين المكسيك وبولندا هو الثاني في البطولة حتى الآن، حيث انتهت مباراة الدنمارك وتونس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بنفس النتيجة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ومهاجم برشلونة الإسباني يهدر ضربة جزاء

وشهدت المباراة إهدار روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ومهاجم برشلونة الإسباني لضربة جزاء، حيث تصدى جويلرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك ببراعة لتسديدة ليفاندوفسكي في الدقيقة 58. وتشهد الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مواجهة بين بولندا والسعودية، فيما يلعب المنتخب المكسيكي مع نظيره الأرجنتيني.

ع.ش (أ ف ب، د ب أ)