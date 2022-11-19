مونديال 2022: صفعة موجعة لفرنسا بانسحاب بنزيمة المصاب

قال الاتحاد الفرنسي في وقت متأخر السبت إن إصابة سابقة تعرض لها النجم كريم بنزيمة "تتطلب فترة للتعافي تصل إلى ثلاثة أسابيع"، ليفقد حظوظه بالمشاركة في المونديال الذي ينطلق الأحد (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) ويمتد حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكان هداف ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاماً يعاني من الإصابة منذ فترة وخاض أقل من نصف ساعة في المباريات الست الأخيرة لناديه قبل كأس العالم. وشارك السبت للمرة الأولى في تمارين فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018، لكنه أجبر على الخروج من ملعب السد للخضوع لفحوص طبية.

وكتب اللاعب في حسابه على انستغرام "لم استسلم في حياتي أبداً، لكن الليلة يجب أن أفكّر في الفريق كما فعلت دوماً. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة".

ونقل الاتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشان "أنا حزين جداً لكريم الذي كانت كأس العالم هدفاً مهماً بالنسبة اليه". وتابع "رغم الضربة الكبيرة الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة بتشكيلتي. سنقوم بكل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا".

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها الثلاثاء ضد أستراليا في نسخة قطر 2022.

وبالإضافة إلى بنزيمة، تستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة مثل بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو.

ومع انسحاب بنزيمة، يجد كيليان مبابي نفسه مركز الثقل الوحيد في المنتخب الفرنسي. لكن رغم ذلك، يمتلك ديشان بعض الأسماء الوازنة على غرار أنطوان غريزمان، عثمان ديمبيليه، كينغسلي كومان وماركوس تورام، بالإضافة للمخضرم أوليفييه جيرو الذي كان من المتوقع أن يلعب دور البديل لبنزيمة قبل إصابته، علماً أنه كان أساسياً في حسابات ديشان حلال مشوار اللقب الناجح في روسيا 2018.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز)