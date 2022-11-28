مونديال 2022: ردود إعلامية واسعة على تعادل ألمانيا وإسبانيا

رصدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعضا من ردود فعل وسائل الإعلام العالمية بعد المباراة التي جمعت مساء الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) المنتخبين الألماني والإسباني لكرة القدم (1/1)ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية كتبت تقول: "المباراة أمام ألمانيا أكدت أن تغيير الجيل أصبح حقيقة واقعة. ورغم صغر سن لاعبي المنتخب الإسباني، فإن الفريق أصبح مستعدا للتنافس مع أي فريق. فريق لويس إنريكي يواصل اكتساب الخبرة والنضج".
بدورها، أشارت صحيفة "إل باييس" الإسبانية: "بديلان هزا الشباك في مباراة غاية في التنافسية. المواجهة كانت عصيبة حتى نهايتها. وكانت تسديدات الألمان في نهاية المباراة أكثر منها بالنسبة لإسبانيا".
أما صحيفة "كرونه" النمساوية، فأكدت أن: "فرصة كأس العالم لا تزال موجودة للمنتخب الألماني". وكتبت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية تقول: "بدأ نيكلاس فولكروغ (29 عاما) مسيرته الدولي مع منتخب ألمانيا قبل 12 يوما فقط، ولم يكن حتى لاعبا في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، ولكن عندما تبحث أمة كروية كبيرة عن المنقذ، حان الوقت أخيرا لهذا المهاجم" في إشارة لتسجيله هدف التعادل في مرمى إسبانيا أمس.
وفي نفس الاتجاه، كتبت صحيفة "ذي صن" تقول: "فولكروغ السوبر جوكر حافظ على آمال ألمانيا. في ليلة توقعنا فيها أن نودع المنتخب الألماني من المونديال، أظهروا ببساطة مرونتهم القديمة". وأكدت صحيفة "ديلي ميرور": "آمال ألمانيا في كأس العالم معلقة بخيط رفيع رغم هذا التعادل الشجاع".
هدف فولكروغ في شباك المنتخب الإسباني
وكتبت صحيفة "ذي غارديان" تقول: "اتضح أن ألمانيا لا يزال لديها مهاجم. اسمه نيكلاس فولكروغ، يبلغ من العمر 29 عاما ومسيرته الدولية تمتد لأقل من شهر. وعندما تطلب الأمر، كان في الموعد". وذكرت صحيفة "ذي اندبندنت": "تعادل ربما يظهر السبب بأن منتخب إسبانيا المفعم بالمواهب لن يفوز بكأس العالم الحالية، ولماذا لن يتم إقصاء ألمانيا". وأشارت صحيفة "ذي تايمز": " نيكلاس فولكروغ، القاتل الذي أخرج ألمانيا من حفرة عميقة في قطر".
صحيفة "إيه دي" الهولندية كتبت تقول: "ارتباك تام في المجموعة الخامسة بعد التعادل الرائع بين إسبانيا وألمانيا: ألمانيا ترتجف وتصلي، لكنها لم تخرج بعد من البطولة بفضل التعادل الإيجابي مع إسبانيا. نقطة واحدة من مباراتين، ولكن لا يزال من الممكن أن تنجح. على أي حال، أعاد فولكروغ لألمانيا حمرة الوجه بهدفه. تحتل المركز الأخير في المجموعة، ولكن لا يزال لديها فرصة. كل شيء يظل ممكنا في هذه المجموعة".
17 مليون تابع المباراة في ألمانيا
وكشفت بيانات مؤسسة "إيه.جي.إف" (AGF) المختصة بقياس ومتابعة أعداد الجماهير أن 17 مليون مشجع في ألمانيا شاهدوا مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره الإسباني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر أمس الأحد (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) عبر شبكة (ZDF) المحلية.
وأحرز لاعب ألمانيا نيكلاس فولكروغ هدف التعادل لتفلت ألمانيا من الخروج المبكر من البطولة بعد خسارتها في مباراتها الأولى في النهائيات. وشاهد 9.2 مليون مشجع في ألمانيا مباراة منتخب ألمانيا الأولى في نهائيات كأس العالم يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني والتي انتهت بفوز اليابان (2/1) على أبطال العالم أربع مرات.
ع.ش/ ح.ز (د ب أ، رويترز، DW)
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