 مونديال 2022.. دليل المشجعين لمعرفة المحظور والمسموح في قطر! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.11.2022

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رياضة

مونديال 2022.. دليل المشجعين لمعرفة المحظور والمسموح في قطر!

هل شرب الكحوليات خلال كأس العالم في قطر ممنوع؟ هل ممارسة الجنس ممنوع ويعاقب عليها القانون؟ هل يمنع رفع أعلام المثلية الجنسية؟ ما هو رقم الطوارئ؟ كيف يمكن التنقل في قطر؟ فيما يلي الإجابة على هذه الأسئلة وأكثر:

قطريون وأجانب أمام شعار البطولة في الدوحة

ارتداء الحجاب ليس فرضا في قطر

النقاش حول مستوى الحريات التي سيتمتع بها مشجعو كرة القدم الذين سيحضرون بطولة كأس العالم  في  قطر بين 20 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر محتدم منذ أشهر، وقد يطرح مشجّعون أسئلة كثيرة حول القواعد التي يجب احترامها أثناء تواجدهم في الإمارة الخليجية الصغيرة ذات المجتمع المحافظ. في الخلاصة التالية بعض أهم ما يجب ملاحظته ومراعاته من قبل المشجعين:

مختارات

دخول البلاد

نظرا إلى محدودية أماكن الإقامة، سيُسمح فقط لحاملي تذاكر المباريات بدخول قطر اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر. ويمكنهم دعوة ثلاثة أشخاص  كحدّ أقصى من غير حاملي التذاكر، الذين سينبغي عليهم دفع رسوم لدخول البلاد تبلغ 500 ريال قطري (140 دولارًا) إذا كانت أعمارهم تتجاوز 12 عامًا. بعد انتهاء دور المجموعات في 2 كانون الأول/ ديسمبر، لن يكون ضرورياً حيازة تذكرة لدخول البلاد.

بعد شراء التذاكر وإتمام حجز أماكن الإقامة على المنصة الرسمية الخاصة بذلك أو على مواقع أخرى (إذا كانوا سيبقون في البلاد لأكثر من 24 ساعة) أو تقديم مستندات تثبت أنهم سيمكثون مع العائلة أو الأصدقاء، ينبغي على المشجّعين أن يقدّموا طلبا للحصول على بطاقة "هيّا" التي تُعتبر بمثابة تأشيرة دخول إلى البلاد وتذكرة للمباريات وتصريحًا لاستخدام وسائل النقل المشترك مجانًا وللوصول إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات العامة.

أناس أمام لوحة دعائية لمونديال قطر 2022 في الدوحة

على المشجعين توخي الحذر ومعرفة المسموح به والممنوع في قطر كي لا يحرموا أنفسهم متعة المونديال

تناول الكحول في قطر

لا يُعتبر تناول المشروبات الكحولية لغير المسلمين الذين تفوق أعمارهم 21 عامًا، غير قانوني في قطر، لكنّ ذلك يحصل ضمن إطار محدود جدًا. يُمنع جلب هذه المشروبات في الأمتعة، حتى لو تمّ شراؤها من الأسواق الحرّة. ويُسمح للمقيمين بشراء المشروبات الروحية من متاجر مخصّصة لذلك، لكن هذه الأخيرة ليست مفتوحة أمام الزوّار.

ويمكن  للمشجّعين تناولها في الفنادق الكبيرة ، حيث قد يصل سعر زجاجة جعة واحدة أو كأس نبيذ إلى أكثر من عشرة دولارات وكأس كوكتيل إلى أكثر من 15 دولارًا. وستفتح أكشاك لبيع البيرة حول الملاعب قبل ثلاث ساعات من موعد المباريات وحتى 30 دقيقة قبل صافرة البداية، على أن تفتح مجددًا لمدة ساعة بعد انتهائها. في منطقة المشجّعين الرئيسية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لن يكون تناول الكحول مسموحًا إلا بعد الساعة السادسة والنصف مساءً. أما في مناطق المشجّعين الأخرى، فالقواعد تختلف.

عقوبات على المخدرات

المخدرات ممنوعة بكل أنواعها. وتقول السفارة البريطانية لدى الدوحة في دليلها للوافدين إلى قطر والمنشور على موقعها الإلكتروني، "توقعوا فرض عقوبة قاسية (السجن، غرامة، ترحيل...) في حال حيازة مخدرات حتى ولو بكميات قليلة".

من جهتها، توصي السفارة الأميركية أيضًا المشجّعين بأن يتحققوا من قانونية تناول أدوية معيّنة في قطر "خصوصًا المنشّطات والمسكّنات القوية"، وبأن يجلبوا معهم الوصفة الطبية الخاصة بهم.

الطعام والملابس

ويوصى أيضًا بعدم إحضار لحم خنزير ولا أي منتجات "قد تُعتبر مواد إباحية" (فيديوهات، ألعاب جنسية).

الحجاب ليس إلزاميًا للنساء في قطر، ويُوصى الجميع بارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة، أي أن يغطى الكتفين والركبتين. تُطبّق هذه القاعدة في المباني الحكومية لكن في الأماكن التي يرتادها الأجانب، لا يتم الالتزام بها كثيرًا.

ونظرًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 15 و30 درجة مئوية خلال موسم الشتاء والتكييف في كل الأماكن، يُنصح بجلب ملابس دافئة.

العلاقات خارج إطار الزواج ممنوعة في قطر

رغم وجود قوانين تجرّم المثلية، إلا أن موقع بطاقة "هيّا" يؤكد أنه "لا توجد قيود" على إقامة "الأصدقاء غير المتزوجين من الجنسين أو الأزواج في الغرفة نفسها"

العلاقات الجنسية

العلاقات خارج إطار الزواج ممنوعة في قطر، لكن السلطات الصحية لن تطلب من النساء المحتاجات لعلاج طبي إحضار وثيقة زواج حتى بحال الحمل. وتوصي السفارات ضحايا الاعتداءات الجنسية، الاتصال بالخدمات القنصلية قبل الاتصال بالسلطات.

ورغم وجود قوانين تجرّم المثلية الجنسية، إلا أن موقع بطاقة "هيّا" يؤكد أنه "لا توجد قيود" على إقامة "الأصدقاء غير المتزوجين من الجنسين أو الأزواج  (بما في ذلك أفراد مجتمع الميم)  في الغرفة نفسها".

تشير السفارة البريطانية إلى أن "الحياة الخاصة محترمة جدًا في قطر". غير أنها تحذّر على غرار المنظّمين، من أن إظهار المشاعر في العلن، مهما كان الجنس أو الميول الجنسية، "قد يُعتبر أمرًا مسيئا".

على موقع "ميزان" التابع لوزارة العدل القطرية  نشرت المواد التي ينص عليها القانون  والمتعلقة "بممارسة البغاء" أو إدارته أو الإكراه عليه.

التجمع لغير أغراض رياضية 

توضح السفارة الأميركية أن "الأنشطة على غرار التظاهرات والتجمّعات الكبيرة والتبشير الديني والدفاع عن الإلحاد والخطابات الناقدة للحكومة القطرية أو للإسلام، قد تؤدي إلى ملاحقة قانونية". ويؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أعلام قوس قزح (مجتمع الميم) مرحب بها في الملاعب، فيما تدعو السلطات القطرية إلى أخذ الحذر في الخارج.

شاخصة تشير إلى محطة المترو في الدوحة

يممكن للمشجعين استخدام المترو مجانا خلال المونديال

وسائل النقل

توصي قطر التي تتوقع "ازدحامًا" خلال المونديال، زوّارها باستخدام وسائل النقل العام المجانية لحاملي بطاقة هيّا. وسيتمّ تمديد دوام عمل المترو إلى 21 ساعة عمل في اليوم بين السادسة صباحًا وحتى الثالثة فجرًا باستثناء الجمعة (عطلة أسبوعية في قطر)، وهو اليوم الذي سيبدأ دوام المترو عند التاسعة صباحًا.

ويؤمن مترو الدوحة بخطوطه الثلاثة الوصول المباشر إلى خمسة ملاعب من أصل ثمانية. أما بالنسبة للملاعب الثلاثة الأخرى، فستُوفَّر حافلات لمواصلة الرحلة إليها من محطات المترو. كما أنه سيتمّ تكثيف حركة الحافلات، لربط الملاعب بنقاط مهمّة في العاصمة وبعض أماكن الإقامة ومناطق المشجعين. وستكون سيارات أجرة وسيارات إيجار مع سائق متوفرة.

على أحد الطرقات السريعة في الدوحة، سيُخصّص خطّ للحافلات وسيارات الأجرة ومركبات الشرطة والطوارئ والآليات الرسمية. ويواجه المخالفون الذين يستخدمون هذا المسار بدون تصريح، غرامة تصل إلى 500 ريال قطري (نحو 140 دولارًا).

التلقيح ضد كوفيد 19

لا يُشترط التلقيح ضد كوفيد-19 أو اجراء فحوص وتقديم اختبارات سلبية لدخول قطر. يقتصر تنزيل تطبيق احتراز فقط على المراكز الصحية، حيث يتعيّن وضع الكمامات. ويتعين على المصابين بكوفيد الانعزال خمسة أيام ثم ارتداء الكمامة لخمسة أيام.

ستكون كافة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات الخاصة والعامة مفتوحة أمام الجميع، والرعاية الصحية الطارئة مجانية في المستشفيات العامة لحاملي بطاقة هيّا.

أما رقم هاتف الطوارئ في قطر فهو 999 وخط المساعدة الطبية 16000.

ع.خ/ع.ج (أ ف ب)

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية

    يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل.

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    ملعب نهائي المونديال

    يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. وسيتحوّل الملعب، البالغة سعته 80 ألف متفرج، إلى مركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، وعيادات صحية". واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    إستاد البيت - بيت سكان البادية

    افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا

    بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    إستاد الجنوب من تصميم زها حديد

    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

    يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

    هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022

    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


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