 مونديال 2022: الولايات المتحدة تفرض التعادل السلبي على إنكلترا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.11.2022

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رياضة

مونديال 2022: الولايات المتحدة تفرض التعادل السلبي على إنكلترا

خيم التعادل السلبي على مواجهة إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "البيت" ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

نجم المنتخب افنكليزي رحيم سترلينغ في صراع على االكرة مع لاعب المنتخب الأمريكي تايلر ادامس

خيم التعادل السلبي على مواجهة إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

فرض منتخب الولايات المتحدة الشاب التعادل بدون أهداف على إنكلترا في مباراتهما في المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم، لكنه قد يندم على سلسلة من الفرص الضائعة طوال المباراة في ملعب البيت اليوم الجمعة (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022).

مختارات

أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.

بعد انتصاره التاريخي على الأرجنتين في مستهل لقاءاته بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، يحلم منتخب السعودية بتحقيق إنجاز طال انتظاره في المونديال، بالصعود إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 28 عاماً.

وكان بإمكان الفريق الإنكليزي، الذي لم تتغير تشكيلته عن الانتصار (6-2) على إيران يوم الاثنين الماضي، أن يحجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب بفوزه، لكنه كان سيئا في الاستحواذ وعانى للهيمنة على نظيره الأمريكي الذي زادت ثقته بثبات خلال المباراة.

وأرسل تيم وياه تمريرة عرضية متقنة إلى وستون ماكيني، لكن لاعب خط الوسط سدد أعلى المرمى قبل أن تتجاوز تسديدة كريستيان بوليسيك القوية الحارس جوردان بيكفورد، لكنها ارتطمت بالعارضة في أداء رائع للمنتخب الأمريكي في الشوط الأول.

وكانت أقرب فرص إنكلترا للتسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما تصدى حارس المرمى الأمريكي مات تيرنر لمحاولة ميسون ماونت، في حين عانى القائد هاري كين من ليلة محبطة في الهجوم حيث عانى فريق المدرب غاريث ساوثغيت للخروج بنقطة التعادل.

ع.ش (رويترز، د ب أ)

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    شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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