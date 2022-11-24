مونديال 2022: الولايات المتحدة تفرض التعادل السلبي على إنكلترا

فرض منتخب الولايات المتحدة الشاب التعادل بدون أهداف على إنكلترا في مباراتهما في المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم، لكنه قد يندم على سلسلة من الفرص الضائعة طوال المباراة في ملعب البيت اليوم الجمعة (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022).

وكان بإمكان الفريق الإنكليزي، الذي لم تتغير تشكيلته عن الانتصار (6-2) على إيران يوم الاثنين الماضي، أن يحجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب بفوزه، لكنه كان سيئا في الاستحواذ وعانى للهيمنة على نظيره الأمريكي الذي زادت ثقته بثبات خلال المباراة.

وأرسل تيم وياه تمريرة عرضية متقنة إلى وستون ماكيني، لكن لاعب خط الوسط سدد أعلى المرمى قبل أن تتجاوز تسديدة كريستيان بوليسيك القوية الحارس جوردان بيكفورد، لكنها ارتطمت بالعارضة في أداء رائع للمنتخب الأمريكي في الشوط الأول.

وكانت أقرب فرص إنكلترا للتسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما تصدى حارس المرمى الأمريكي مات تيرنر لمحاولة ميسون ماونت، في حين عانى القائد هاري كين من ليلة محبطة في الهجوم حيث عانى فريق المدرب غاريث ساوثغيت للخروج بنقطة التعادل.

ع.ش (رويترز، د ب أ)