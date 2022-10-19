مونديال 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية ريتشارليسون

استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم حملته في بطولة كأس العالم 2022، بفوز مستحق على نظيره الصربي (2/0) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم مساء الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وكرّر المنتخب البرازيلي بالتالي فوزه على صربيا بالذات في النسخة الماضية في روسيا عام 2018 وبالنتيجة ذاتها بهدفين لباولينيو وتياغو سيلفا.

ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريتشارليسون الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 62 و73، وحصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري، الذي تغلب في وقت سابق من اليوم على المنتخب الكاميروني بهدف نظيف.

في المقابل، ظل المنتخب الصربي بلا نقاط في قاع الترتيب بفارق الأهداف خلف الكاميرون. ويذكر أن المنتخب البرازيلي هو أكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب كان آخرها في 2002.

"حلم الطفولة أصبح حقيقة"

ووصف ريتشارليسون شعوره بعد المباراة "إنه حلم الطفولة أصبح حقيقة". وتابع "لعبنا مباراة جيدة، خصوصًا في الشوط الثاني، عندما تعب المنافس، وتمكنا من الاستفادة من ذلك".

المهاجم البرازيلي ريتشارليسون



بدوره، قال لاعب الوسط لوكاس باكيتا "حاولنا القيام بعملنا وكنا نعرف أن المباراة صعبة. سنخلد الآن إلى الراحة".

وعن الهدف الثاني الرائع لريتشارليسون، أضاف "كان هدفاً رائعاً، نعمل بهذا الشكل، ونحاول فرض أسلوب لعبنا.

ولم يخسر المنتخب البرازيلي في آخر 15 مباراة في دور المجموعات ففاز في 12 وتعادل في 3.

وتصدّر مجموعته في النسخ العشر الاخيرة كما لم يخسر في آخر 19 مباراة افتتاحية محققا الفوز في 16 منها، من ضمنها المباريات الافتتاحية الخمس في السنوات التي شهدت تتويجه بالقابه الخمسة حتى الان.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في الجولة الثانية مع نظيره السويسري يوم الاثنين المقبل، فيما يلعب المنتخب الصربي مع نظيره الكاميروني في ذات اليوم.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)