 مونديال 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية ريتشارليسون | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.11.2022

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رياضة

مونديال 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية ريتشارليسون

تغلّبت البرازيل على صربيا بهدفين نظيفين في مستهل مشوارها في مونديال قطر 2022. وبذلك حصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري، الذي تغلب على الكاميرون بهدف نظيف.

ريتشارليسون يقود البرازيل للفوز أمام صربيا في مونديال قطر (24/11/2022)

ريتشارليسون يسجل هدفين في شباك صربيا ويحصد لمنتخب البرازيل أول ثلاث نقاط في مونديال قطر؛ ليتصدر المجموعة السابعة بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري.

استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم حملته في بطولة كأس العالم 2022، بفوز مستحق على نظيره الصربي (2/0) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم مساء الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

مختارات

وضع كريستيانو رونالدو حدا للاضطراب الذي شاب استعداده لكأس العالم لكرة القدم بقطر، حيث كتب اسمه في سجلات الأرقام القياسية ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نهائيات كأس العالم بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال للفوز على منتخب غانا.

لا أحد يفهم سبب تغييرات مدرب منتخب ألمانيا وإخراج أهم لاعبيه قبل عشرين دقيقة من نهاية اللقاء الذي خسره أمام منتخب اليابان. الصحف الألمانية التي انشغلت قبل المباراة بانتقاد قطر والفيفا توجه انتقادها للمدرب هانزي فليك.

وكرّر المنتخب البرازيلي بالتالي فوزه على صربيا بالذات في النسخة الماضية في روسيا عام 2018 وبالنتيجة ذاتها بهدفين لباولينيو وتياغو سيلفا.

ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريتشارليسون الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 62 و73، وحصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري، الذي تغلب في وقت سابق من اليوم على المنتخب الكاميروني بهدف نظيف.

في المقابل، ظل المنتخب الصربي بلا نقاط في قاع الترتيب بفارق الأهداف خلف الكاميرون. ويذكر أن المنتخب البرازيلي هو أكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب كان آخرها في 2002.

"حلم الطفولة أصبح حقيقة"

 ووصف ريتشارليسون شعوره بعد المباراة "إنه حلم الطفولة أصبح حقيقة". وتابع "لعبنا مباراة جيدة، خصوصًا في الشوط الثاني، عندما تعب المنافس، وتمكنا من الاستفادة من ذلك".

المهاجم البرازيلي ريتشارليسون

المهاجم البرازيلي ريتشارليسون


 بدوره، قال لاعب الوسط لوكاس باكيتا "حاولنا القيام بعملنا وكنا نعرف أن المباراة صعبة. سنخلد الآن إلى الراحة".
 وعن الهدف الثاني الرائع لريتشارليسون، أضاف "كان هدفاً رائعاً، نعمل بهذا الشكل، ونحاول فرض أسلوب لعبنا.

 ولم يخسر المنتخب البرازيلي في آخر 15 مباراة في دور المجموعات ففاز في 12 وتعادل في 3.
وتصدّر مجموعته في النسخ العشر الاخيرة كما لم يخسر في آخر 19 مباراة افتتاحية محققا الفوز في 16 منها، من ضمنها المباريات الافتتاحية الخمس في السنوات التي شهدت تتويجه بالقابه الخمسة حتى الان. 

ويلتقي المنتخب البرازيلي في الجولة الثانية مع نظيره السويسري يوم الاثنين المقبل، فيما يلعب المنتخب الصربي مع نظيره الكاميروني في ذات اليوم.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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    جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)

    أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | Jude Bellingham

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

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  • المتألق غابي

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    غابي 18 عاما (إسبانيا)

    غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.

  • الزئبقي ساكا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    ساكا 21 عاما (إنجلترا)

    شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.

  • المبدع كوبو.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كوبو 21 عاما (اليابان)

    يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.

  • المحارب كامافينغا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كامافينغا 20 عاما (فرنسا)

    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

    يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.

  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

    إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.

  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م


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