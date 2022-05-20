مونديال 2022.. أمير قطر يفتتح النسخة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البطولة

بعد اثني عشر عاما من التحضير والاستعداد، أعلن الأمير تميم بن حمد آل الثاني، حاكم قطر، مساء الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تقام لأول مرة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وتختتم في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وانطلق حفل الافتتاح الأحد، مع الساعة 17.40 بالتوقيت المحلي للدوحة في ملعب البيت، الذي صمم على شكل بيت بدوي، بمنطقة الخور، على الساحل الشرقي لقطر والتي تبعد عن العاصمة الدوحة بنحو 50 كيلومترا.

وبدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير، سبقها فقرة غنائية من التراث القطري في بداية الحفل. وشهد حفل الافتتاح عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر.

كما شهد الحفل عرضا لأغاني بطولات كأس العالم السابقة أعقبها عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جونجكوك. وجرى بث فيلم تسجيلي لمجموعة من شباب يلعبون كرة القدم في الهواء الطلق بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، وظهر الأمير حمد في مقصورة استاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.

وألقى تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر كلمة على هامش حفل الافتتاح رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم او عرقهم. وأكد الأمير تميم أن قطر بذلت مجهودا مضنيا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم، معربا عن أمله في أن يشهد العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا على أرض الدوحة وقال "بدءاً من هذا المساء وطوال 28 يوماً، سوف نتابع، ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".



وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بجانب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)