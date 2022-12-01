 مونديال 2022: ألمانيا في دائرة الخطر وتحتاج مساعدة إسبانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.12.2022

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رياضة

مونديال 2022: ألمانيا في دائرة الخطر وتحتاج مساعدة إسبانيا

دخلت ألمانيا دائرة خطر الخروج المبكر من مونديال 2022 بشكل مشابه لمونديال 2018. المانشافت يحتاج لخدمة من إسبانيا، أما المغرب فتبدو فرصه جيدة لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.

صورة من مباراة ألمانيا وإسبانيا التي انتهت بالتعادل في ملعب البيت بالدوحة بتاريخ 27 نوفمبر 2022

واجه ألمانيا بطلة العالم أربع مرات خطر الخروج مبكراً من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في كرة القدم

تواجه ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وبلجيكا المصنفة ثانية عالمياً خطر الخروج مبكراً من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في كرة القدم الخميس (الأول من كانون الأول/ديسمبر 2022)، فيما تبدو حظوظ المغرب مرتفعة في بلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

في المجموعة الخامسة، لن يكون فوز ألمانيا على كوستاريكا كافياً، لأنها تملك نقطة يتيمة وتحتاج إلى مدّ يد المساعدة من إسبانيا من خلال فوزها أو تعادلها مع اليابان.

تتصدّر إسبانيا المجموعة بأربع نقاط من فوز كاسح على كوستاريكا 7-0 وتعادل مع ألمانيا 1-1، مقابل 3 لكل من اليابان وكوستاريكا ونقطة يتيمة لألمانيا.

ويحتاج بطل 1954 و1974 و1990 و2014، إلى خدمة من إسبانيا تحديداً، رغم أن بمقدوره اللحاق بنقاطها إذا فاز وخسرت "لا روخا"، بيد أن فارق الأهداف الكبير الذي صنعته الأخيرة جراء فوزها افتتاحاً على كوستاريكا يحتم منطقياً فرضية تعثر اليابان ليملك رجال المدرب هانزي فليك فرصة بلوغ ثمن النهائي.

وفيما قد تكون المباراة الأخيرة لألمانيا في النسخة الحالية، لتسير على خطى تشكيلة 2018 التي ودّعت باكراً بخُفّي حنين، كانت قد التقت مع كوستاريكا في افتتاح مونديال 2006 وفازت عليها 4-2. ناشد مدافع ألمانيا أنتونيو روديغر زميله في ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال بعد مواجهتهما "تغلّبوا على اليابان، أرجوكم!".

حدث تاريخي

وكانت ألمانيا خسرت اللقب العالمي الذي أحرزته في 2014، بخروج مبكر مخيب في روسي عام 2018، كان الثاني في تاريخها من دور المجموعات. وتشهد هذه المباراة محطة تاريخية، لأنها أول مباراة في كأس العالم ستقودها حكمة هي الفرنسية ستيفاني فرابار البالغة 38 عاماً.

أدارت فرابار أيضا نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشلسي الانجليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي. وأدرجت فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكماً اختارهم فيفا لمونديال قطر، في حين تشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.

من جهتها، تحتاج إسبانيا لنقطة التعادل كي تضمن تأهلها، حيث يتوقع أن يلجأ مدربها لويس إنريكي إلى إراحة القائد سيرجيو بوسكيتس والنجم الشاب غافي الذي تدرّب بمفرده في الأيام الماضية. ويلاقي بطل هذه المجموعة وصيف السادسة التي تضمّ كرواتيا والمغرب وبلجيكا وأقصيت من منافستها كندا.

فرص قوية لـ"أسود الأطلس"

في المجموعة السادسة، تدور مواجهة قوية بين ثلاثة منتخبات على بطاقتي التأهل، إذ تلعب كرواتيا المتصدرة (4) مع بلجيكا الثالثة (3) والمغرب الثاني (4) مع كندا الأخيرة (0).

وتكفي نقطة التعادل كرواتيا وصيفة النسخة الماضية في انجاز تاريخي، لبلوغ الدور المقبل، أمام بلجيكا ثالثة مونديال روسيا التي تعرضت لصفعة موجعة أمام المغرب 0-2.

ويبدو المغرب في موقع قوي لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد 1986 عندما خسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف، عطفاً على مستواه الجيد ضد بلجيكا وكونه يلاقي أضعف فرف المجموعة كندا الخارجة من خسارة كبيرة أمام كرواتيا 1-4.

ويكفي "أسود الاطلس" التعادل للتأهل، لكن مدربهم وليد الركراكي الذي حلّ بدلاً من البوسني المقال وحيد خليلودجيتش المقال قبل النهائيات لخلافات مع لاعبي المنتخب، طالب لاعبيه بضرورة الحفاظ على "عقلية الفوز. لم نفعل أي شيء، لم نتأهل (الى ثمن النهائي) الذي جئنا إلى هنا من أجله.

في المقابل، يبدو جيل بلجيكا "الذهبي" في خطر، وسيبحث عن فوز على كرواتيا على استاد أحمد بن علي في الريان يضمن له بلوغ الدور الثاني.وأبلى هذا الجيل البلاء الحسن في السنوات الست الماضية توجها بمركز ثالث في روسيا 2018، لكن تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس بدت عجوزة واختفى أسلوب لعبها الهجومي الجميل، في ظل شائعات عن مشكلات داخل أروقة المنتخب.

ا.ف/ ع.ج.م   (أ.ف.ب)

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    ليونيل ميسي (35 عاما)

    لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

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    لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.

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    نيمار (30 عاما)

    يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.

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    مانويل نوير (36 عاما)

    بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.

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    لويس سواريز (35 عاما)

    القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.

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    روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)

    تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.

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    تياغو سيلفا (38 عاما)

    تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.

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    لوكا مودريتش (37 عاما)

    يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.

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    سيرجيو بوسكيس (34 عاما)

    شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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