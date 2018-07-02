مونديال 2018: بلجيكا تقلب الطاولة على اليابان وتصعد لدورالثمانية

تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم عبر فوزه الدرامي على نظيره الياباني 2/3 اليوم الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018) في روستوف في دور الستة عشر للبطولة.

ونجح منتخب بلجيكا في تحويل تأخره بهدفين أمام اليابان إلى فوز مثير بثلاثة أهداف ليحجز مقعده في دور الثمانية عن جدارة. ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في هذا الفوز إلى البديل ناصر الشاذلي الذي خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاءت تغييرات الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا لتصنع الفارق في مباراة اليوم حيث تمكن البديلان فيلايني والشاذلي من قيادة منتخب بلجيكا لحجز مقعده في دور الثمانية في مواجهة البرازيل يوم الجمعة المقبل.

وبدت اليابان في طريقها الى الفوز وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها، بعدما تقدمت بهدفين نظيفين لجينكي هاراغوشي (48) وتاكاشي اينوي (52)، إلا أن بلجيكا قلصت الفارق بواسطة يان فيرتونغن (69) ثم أدركت التعادل عبر البديل مروان فلايني (74)، قبل أن تخطف الفوز عبر البديل الآخر ناصر الشاذلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)