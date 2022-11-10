مونديال قطر 2022: الكشف عن تشكيلة المنتخب الألماني وعودة غوتسه

عاد لاعب خط الوسط ماريو غوتسه صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين (1-صفر بعد التمديد) إلى صفوف منتخب ألمانيا لخوض غمار مونديال قطر، حسب ما أعلن الخميس (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) المدير الفني للمنتخب، هانزي فليك.

ولم يتم استدعاء غوتسه "بطل ريو" عام 2014 بالنسبة لألمانيا إلى التشكيلة منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ومباراته الودية أمام فرنسا 2-2. وانضم لاعب أينتراخت فرانكفورت إلى قائمة من 26 لاعباً إلى جانب كل من توماس مولر وحارس المرمى مانويل نوير وماتياس غينتر، الأبطال الأربعة لتكريس البرازيل، في حين استبعد فليك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس.

وأدرج فليك ثلاثة حراس مرمى بينهم حارس بايرن ميونيخ نوير المتعافي من إصابة في كتفه الأيسر أبعدته عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع في تشرين الأول/أكتوبر، مما أثار مخاوف بشأن الأسوأ بالنسبة لحارس عرين النادي البافاري الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2010 و2014 و2018.

وبعدما تلقى ضربة معنية بإصابة المهاجم تيمو فيرنر قبل ثمانية أيام من مونديال قطر وغيابه عن العرس الكروي العالمي، استدعى فليك مهاجمين لا يملكان خبرة دولية هما نيكلاس فولكروغ ابن الـ29 عاماً (فيردر بريمن) والواعد يوسوفا موكوكو من بوروسيا دورتموند والذي بات أصغر لاعب ألماني يتم استدعاؤه للعب في المونديال.

ويحتل فولكروغ المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الألماني خلف الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)، في حين يتألق الكاميروني الأصل موكوكو الذي سيبلغ 18 عاماً في يوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين الإكوادور وقطر في 20 الحالي، مع النادي "الأصفر والأسود" في دورتموند.

ومن بين أبرز الغائبين بالإضافة إلى فيرنر الذي خضع لجراحة في كاحله الأيسر، رويس الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابة تعرض لها في منتصف أيلول/سبتمبر في كاحله الأيمن ليغيب عن كأس العالم للمرة الثانية بعد البرازيل 2014 للسبب ذاته. كما أبقى فليك قلب دفاع دورتموند ماتس هوملس خارج التشكيلة المتوجهة إلى قطر. ويبحث المنتخب الألماني عن نجمة خامسة في مونديال 2022، علماً أن مغامرته الأخيرة في مونديال روسيا 2018 انتهت بإقصاء مبكر من دور المجموعات، كما لم يكن النجاح حليفه في كأس أوروبا 2020 في الصيف الماضي اذ خرج من ثمن النهائي أمام إنجلترا.

وضمت قائمة المنتخب الألماني في حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة) وكيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت). وفي خط الدفاع: أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون) وماتياس جنتر

(فرايبورج) وكريستيان جونتر (فرايبورج) وتيلو كيرير (ويستهام يونايتد) ولوكاس كلوسترمان (لايبزيج) وديفيد راوم (لايبزيج) وأنطونيو روديجر (ريال مدريد) ونيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند ونيكلاس زوله (بوروسيا

دورتموند) . وفي خط الوسط: إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)وجوليان براندت (بوروسيا دورتموند) وجوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ) وليون جوريتسكا(بايرن ميونيخ) وجمال موسيالا (بايرن ميونخ) وجوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) وماريو غوتسه (آينتراخت فرانكفورت). وفي الهجوم: كريم أدييمي (بوروسيا دورتموند) ويوسوفا موكوكو (دورتموند)وليروي ساني (بايرن ميونيخ) وتوماس مولر (بايرن ميونيخ) وسيرج جنابري (بايرن ميونيخ)، وكاي هافرتز (تشيلسي) ونيكلاس فولكروج (فيردر بريمن).

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ)