مونديال قطر يواصل مفاجآته بخسارة ألمانيا أمام اليابان

على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، فرط منتخب ألمانيا بغرابة شديدة في انتصار سهل كان في متناوله، وافتتح مسيرته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بخسارة موجعة 1 / 2 أمام منتخب اليابان، اليوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال.

وفرض منتخب ألمانيا سيطرته المطلقة على مجريات المباراة على مدار 75 دقيقة، وتسابق لاعبوه في إهدار جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم، ليأتي عقاب المنتخب الياباني قاسيا، بعدما قلب الطاولة على منتخب (الماكينات) في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، ليلحق به الخسارة الأولى في المونديال.

وتقدم منتخب ألمانيا، المتوج باللقب 4 مرات، بهدف عن طريق إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض منتخب اليابان في الشوط الثاني، خاصة مع التبديلات التي أجراها مدربه هاجيمي موريياسو في الشوط الثاني، ليحرز هدفين في غضون 8 دقائق عن طريق (البديلين) ريتسو دوان وتاكوما أسانو في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وباتت هذه ثاني مفاجآت مونديال قطر المدوية التي تأتي عن طريق المنتخبات الآسيوية، بعدما تغلب المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة أمس الثلاثاء.

وللمباراة الثانية على التوالي، يسقط منتخب ألمانيا أمام أحد منتخبات القارة الصفراء في كأس العالم، بعدما اختتم مشواره في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، بالخسارة صفر / 2 أمام منتخب كوريا الجنوبية والتي تسببت في خروجه من دور المجموعات بالبطولة آنذاك.

وفي مباراته الـ22 التي يخوضها في كأس العالم، حقق منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة في تاريخه، انتصاره السادس في مسيرته بالبطولة، التي بدأت عام 1998، مقابل 5 تعادلات و11 خسارة.

وفي المقابل، تلقى منتخب ألمانيا خسارته الـ23 مقابل 67 انتصارا و20 تعادلا، في مشاركته الـ20 بنسخ كأس العالم.

توماس مولر يسرع إلى زميله إلكاي غوندوغان بعد تسجيل ألمانيا لهدفها في شباك اليابان.

لاعبو ألمانيا يغطون أفواههم قبل المباراة

قبل المباراة، غطى لاعبو المنتخب ألألماني أفواههم بأيديهم اليمنى لدى تجمعهم لالتقاط الصورة الفوتوغرافية التي سبقت مباراتهم الافتتاحية للفريق في مونديال قطر، في احتجاج واضح ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحظر ارتداء الشارة متعددة الألوان والتي تحمل شعار "وان لاف" (حب واحد). وكان مانويل نوير حارس المنتخب الألماني، وستة من قادة المنتخبات الأوروبية المشاركة في المونديال، يخططون لارتداء الشارة دعما لكل أنواع التنوع في كأس العالم. ولكن فيفا هدد بفرض عقوبات رياضية ضد المخالفين لقراره، وبحسب الاتحادين الألماني والدنماركي اليوم الأربعاء فإن العقوبات قد تتضمن إجراءات تأديبية تتجاوز البطاقات الصفراء. وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل المباراة لمحطة "ايه ار دي" إن "الفيفا يعمل بالتخويف والضغط" مضيفا "نحن نعارض الفيفا" الذي تواجد رئيسه جياني إنفانتينو في ملعب المباراة.

لاعبو ألمانيا يغطون أفواههم اعتراضا على قرار الفيفا بحظر شارة "وان لاف".

وحضرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مباراة منتخب بلادهاأمام نظيره الياباني وهي ترتدي الشارة المحظورة "وان لاف" المؤيدة للمثليين. وأظهرت فيزر، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، الشارة التي كانت ترتديها تحت سترتها الوردية، وذلك بعد أن خلعت السترة خلال الشوط الأول. وتابعت فيزر المباراة رفقة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف، وكان الاثنان عقدا قبل المباراة اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو.

يذكر أن وزيرة الداخلية في ألمانيا هي المسؤولة عن قطاع الرياضة.

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب )