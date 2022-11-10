مونديال قطر يواصل مفاجآته بخسارة ألمانيا أمام اليابان 1-2

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أهدر المنتخب الألماني تقدمه على اليابان في أولى مبارياته بمونديال قطر 2022. فبعد الخروج متقدما بهدف لصفر في الشوط الأول، عاد المنتخب الياباني في الشوط الثاني وسجل هدفين ليقتنص نقاط المباراة الثلاثة.
- التفاصيل بعد قليل -
ص.ش
كشف المدير الفني للمنتخب الألماني عن تشكيلة اللاعبين الذين سيخوضون مباريات مونديال قطر 2022. فهل ينجح منتخب الماكينات بهذه التشكيلة في الحصول على "نجمة خامسة" في المونديال؟
وقع "الأخضر السعودي" في مجموعة نارية بمونديال قطر تضم الأرجنتين بقيادة ميسي وبولندا مع ليفاندوفسكي إضافة إلى المكسيك. فما هي فرصه في العبور إلى الدور الثاني في مونديال قطر 2022؟
في إطار استعداداته لخوض غمار مونديال قطر، حقق المنتخب الألماني فوزا باهتا على عُمان في مباراة ودية جمعت بينهما. ورغم أنّه خاض المباراة بدون عدد من النجوم أعرب المدير الفني للماكينات هانزي فليك عدم رضاه عن أداء الفريق.
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