مونديال قطر يواصل مفاجآته بخسارة ألمانيا أمام اليابان 1-2

فليك غير راض.. فوز باهت لألمانيا على عُمان قبل كأس العالم!

في إطار استعداداته لخوض غمار مونديال قطر، حقق المنتخب الألماني فوزا باهتا على عُمان في مباراة ودية جمعت بينهما. ورغم أنّه خاض المباراة بدون عدد من النجوم أعرب المدير الفني للماكينات هانزي فليك عدم رضاه عن أداء الفريق.