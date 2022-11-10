 مونديال قطر يواصل مفاجآته بخسارة ألمانيا أمام اليابان 1-2 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

مونديال قطر يواصل مفاجآته بخسارة ألمانيا أمام اليابان 1-2

Fußball - FIFA World Cup Katar 2022 I Deutschland vs Japan

أهدر المنتخب الألماني تقدمه على اليابان في أولى مبارياته بمونديال قطر 2022. فبعد الخروج متقدما بهدف لصفر في الشوط الأول، عاد المنتخب الياباني في الشوط الثاني وسجل هدفين ليقتنص نقاط المباراة الثلاثة.

                                          - التفاصيل بعد قليل -

ص.ش

مواضيع ذات صلة

Trainer Hansi Flick (Deutschland)

مونديال قطر 2022: الكشف عن تشكيلة المنتخب الألماني وعودة غوتسه 10.11.2022

كشف المدير الفني للمنتخب الألماني عن تشكيلة اللاعبين الذين سيخوضون مباريات مونديال قطر 2022. فهل ينجح منتخب الماكينات بهذه التشكيلة في الحصول على "نجمة خامسة" في المونديال؟

Team Saudi Arabia back row L-R: Abdulelah Al Amri, Mohamed Kanno, Firas Al-Buraikan, Mohammed al-Rubaie al-Yami, Ali Al-Boleahi front row L-R: Abdulelah Al-Malki, Sultan Al-Ghanam, Khalifah Al-Dawsari, Salman Al-Faraj, Fahad Al-Muwallad, Salem al-Dawsari 11th November 2021 Western Sydney Stadium, Parramatta, New South Wales, Australia FIFA 2022 World Cup Football Qualification, Australia versus Saudi Arabia Saudi Arabia line up for their team photo PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12338584 KevinxManning

مجموعة نارية - منتخب السعودية ومهمة "شبه مستحيلة" في قطر 17.11.2022

وقع "الأخضر السعودي" في مجموعة نارية بمونديال قطر تضم الأرجنتين بقيادة ميسي وبولندا مع ليفاندوفسكي إضافة إلى المكسيك. فما هي فرصه في العبور إلى الدور الثاني في مونديال قطر 2022؟

Soccer Football - International Friendly - Oman v Germany - Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat, Oman - November 16, 2022 Germany's Niclas Fullkrug celebrates scoring their first goal REUTERS/Annegret Hilse

فليك غير راض.. فوز باهت لألمانيا على عُمان قبل كأس العالم! 16.11.2022

في إطار استعداداته لخوض غمار مونديال قطر، حقق المنتخب الألماني فوزا باهتا على عُمان في مباراة ودية جمعت بينهما. ورغم أنّه خاض المباراة بدون عدد من النجوم أعرب المدير الفني للماكينات هانزي فليك عدم رضاه عن أداء الفريق.