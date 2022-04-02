 مونديال قطر.. كيف يتم تسييس المواجهات الكروية؟ | مسائية DW | DW | 30.11.2022

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مسائية DW

مونديال قطر.. كيف يتم تسييس المواجهات الكروية؟

أجواء السياسة تخيم على مباراة المنتخب الإيراني مع نظيره الأمريكي في مونديال قطر.. كيف انتقلت الخلافات السياسة إلى الملاعب؟

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LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 22: Mohammed Al-Owais (R) of Saudi Arabia collides with teammate Yasser Al-Shahrani during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Saudi Arabia at Lusail Stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

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سلاح الشتاء.. كيف يريد الغرب حماية الأوكرانيين منه؟

"سلاح الشتاء".. كيف يريد الغرب حماية الأوكرانيين منه؟ 30.11.2022

هل تحصل كييف على أسلحة أمريكية قادرة على ضرب أهداف بروسيا؟

هل تحصل كييف على أسلحة أمريكية قادرة على ضرب أهداف بروسيا؟ 28.11.2022

احتجاجات متواصلة في الصين.. الخلفيات والأبعاد

احتجاجات متواصلة في الصين.. الخلفيات والأبعاد 28.11.2022

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DOHA, QATAR - NOVEMBER 21: Iran players Ehsan Hajsafi, Alireza Beiranvand and Morteza Pouraliganji dont sing the national anthem before the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qatar 2022 Group B match between England and IR Iran at Khalifa International Stadium on November 21, 2022 in Doha, Qatar. Photo by Sebastian Frej/MB Media WCS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xSebastianxFrejx

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كان أول ظهور للمنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم بقطر حديث الإعلام الدولي الاثنين، ليس بسبب خسارته الثقيلة أمام نظيره الإنكليزي، ولكن بسبب صمت اللاعبين المعبر عند عزف النشيد الوطني لبلادهم.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 29: Christian Pulisic of United States scores their team's first goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group B match between IR Iran and USA at Al Thumama Stadium on November 29, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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ودعت إيران وويلز مونديال قطر. وبينما تألق ماركوس راشفورد، مانحا منتخب إنجلترا فوزا مريحا على ويلز، ظلت نتيجة لقاء أمريكا وإيران معلقة حتى نهاية المباراة، لتثأر أمريكا من إيران بعد 24 عاما من مونديال فرنسا.

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مونديال قطر ـ إيران تحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بثنائية أمام ويلز 25.11.2022

أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - England v Iran - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 21, 2022 Iran players line up during the national anthems before the match REUTERS/Hannah Mckay

مونديال قطر - خسائر بالجملة لإيران في مباراتها أمام إنجلترا 21.11.2022

لم تكن مباراة إيران وإنجلترا في بداية مشوارهما بمونديال قطر، مباراة عادية، وستظل عالقة في الأذهان طويلا، بسبب أشياء منها إحجام لاعبي إيران عن ترديد النشيد الوطني، وتعرضهم لخسارة تاريخية وما حدث لحارس مرماهم.