مونديال قطر.. كيف يتم تسييس المواجهات الكروية؟

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أجواء السياسة تخيم على مباراة المنتخب الإيراني مع نظيره الأمريكي في مونديال قطر.. كيف انتقلت الخلافات السياسة إلى الملاعب؟
كان أول ظهور للمنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم بقطر حديث الإعلام الدولي الاثنين، ليس بسبب خسارته الثقيلة أمام نظيره الإنكليزي، ولكن بسبب صمت اللاعبين المعبر عند عزف النشيد الوطني لبلادهم.
ودعت إيران وويلز مونديال قطر. وبينما تألق ماركوس راشفورد، مانحا منتخب إنجلترا فوزا مريحا على ويلز، ظلت نتيجة لقاء أمريكا وإيران معلقة حتى نهاية المباراة، لتثأر أمريكا من إيران بعد 24 عاما من مونديال فرنسا.
أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.
لم تكن مباراة إيران وإنجلترا في بداية مشوارهما بمونديال قطر، مباراة عادية، وستظل عالقة في الأذهان طويلا، بسبب أشياء منها إحجام لاعبي إيران عن ترديد النشيد الوطني، وتعرضهم لخسارة تاريخية وما حدث لحارس مرماهم.
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