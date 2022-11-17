مونديال قطر ـ ميسي يبدأ "رقصته الأخيرة" في مواجهة السعودية

صرح ليونيل ميسيالحائز على الكرة الذهبية سبع مرات في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأن نسخة 2022 من المونديال ستكون الأخيرة له، ولا شك أنه يريدها تتويجاً لمسيرة مظفّرة فاز خلالها بجميع الألقاب الممكنة في صفوف برشلونة الاسباني ثم باريس سان جرمان الفرنسي، كما توّج مع بلاده بكوبا اميركا عام 2021 ليقودها إلى اوّل لقب قاري منذ 1993. ويشارك ميسي (35 عاماً) في المونديال الخامس له وكانت أبرز نتيجة له حلوله وصيفا في نسخة البرازيل عام 2014.

وقال ميسي الذي يتألق في صفوف باريس سان جرمان هذا الموسم في حديث مع موقع الاتحاد الأميركي الجنوبي للعبة "نحن متحمّسون جداً. لدينا مجموعة جيدة جداً ومتلهفة للغاية. لكننا نفكر بالسير خطوة خطوة. نعلم بأن مجموعات كأس العالم ليست سهلة".

وتخوض الأرجنتين غمار هذه البطولة متسلحة بسلسلة من 36 مباراة دون خسارة على مدى السنوات الثلاث الاخيرة. وفي حال قُدّر لها الفوز على السعوديةفإنها ستعادل الرقم القياسي الموجود في حوزة المنتخب الايطالي. ويملك المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة متجانسة وصلبة وتعتمد بالإضافة الى ميسي على المخضرم انخل دي ماريا جناح يوفنتوس الايطالي ومهاجم إنتر الايطالي لاوتارو مارتينيس، بالإضافة الى ثنائي قلب الهجوم كريستيان روميرو من توتنهام الانكليزي وليساندرو مارتينيس من مانشستر يونايتد الإنكليزي أيضاً.

كانت آخر تجربة للمنتخب الارجنتيني، بطل 1978 و1986 الذي اكتفى بدور ثمن النهائي في روسيا 2018 عندما خسر أمام فرنسا 3-4، فوزه الساحق قبل أيام على مضيفه الاماراتي بخماسية نظيفة.

في المقابل، يتعين على المنتخب السعودي خوض مباراة العمر إذا ما أراد تحقيق نتيجة ايجابية امام العملاق الاميركي الجنوبي. وينعم المنتخب السعودي الذي يضم 12 لاعباً من الهلال بطل آسيا، بالاستقرار الفني منذ تولي المدرب الفرنسي هيرفيه رونار تدريبه في تموز/ يوليو عام 2019، حيث نجح في قيادته الى النهائيات للمرة السادسة في تاريخه بعد تصدره مجموعة ضمت اليابان واستراليا.

حلم السعودية: تكرار سيناريو 1994

ويحلم المنتخب السعودي بتكرار حلم التأهل الى الدور ثمن النهائي كما فعل في باكورة مشاركاته وتحديدا في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 عندما سجل له نجمه سعيد العويران هدف الفوز التاريخي والرائع في مرمى بلجيكا، قبل ان يخسر الأخضر ضد السويد 1-3. ويملك رونار خبرة كبيرة في البطولات القارية والعالمية، بعد أن قاد زامبيا الى أول لقب في كأس أمم إفريقيا عام 2012، ثم نجح في تحقيق الانجاز ذاته مع ساحل العاج بعدها بثلاث سنوات، ليصبح اول مدرب ينال هذا الشرف مع منتخبين مختلفين في البطولة القارية، كما قاد المغرب في مونديال روسيا 2018.

وقال رونار الذي يعوّل على أمثال سلمان الفرج وسالم الدوسري إنه "لتقديم عروض رائعة في بطولة كبرى، عليك أن تكون قوياً جداً على المستوى الجماعي". وعن مقابلة ميسي، قال "سيكون الأمر رائعاً! عندما تقرّر أن تصبح مدرباً، فأنت ترغب في مواجهة أفضل الخصوم". وعما إذا كانت السعودية ستلعب تحت الضغوط في أقرب مونديال تشارك فيه من حيث المسافة "لا. لقد استقبلَنا سمو ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان). بارك لنا التأهل إلى كأس العالم مؤكداً بأن لا ضغوطات مفروضة على اللاعبين وبأنه علينا فقط إظهار صورة جميلة عن كرة القدم السعودية. أراها خطوة ذكية. هو تواصل مثالي وواقعي. لكن هذا لا يعني بأننا سنتساهل في أداء مهمتنا".

في المقابل، اعتبر لاعب وسط المنتخب السعودي هتان باهبري بأن مفتاح تحقيق نتيجة ايجابية ضد الأرجنتين في مستهل مشوار الاخضر هو تكاتف المجموعة وبذل اقصى الجهود. وقال باهبري الذي شارك في مونديال روسيا 2018 في احدى الحصص التدريبية لمنتخب بلاده "لقد اوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة للغاية وسنواجه منتخب الأرجنتين العريق الذي يضم اسماء رنانة في بداية المشوار". والتقى المنتخبات أربع مرات ففازت الارجنتين مرتين وتعادلا مرتين.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)