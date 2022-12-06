مونديال قطر ـ المغرب يقصي إسبانيا بضربات الترجيح ويتأهل لدور الثمانية

على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، واصل المنتخب المغربي اليوم الثلاثاء (6/12/2022) صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، ودون اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال، عقب تغلبه 3 / صفر بركلات الترجيح على نظيره الإسباني في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للوقت الإضافي الذي انتهى أيضا بالتعادل بدون أهداف، وابتسم الحظ في النهاية لمصلحة المنتخب المغربي في ركلات الترجيح.

الحارس المغربي ياسين بونو تصدى لركلتي ترجيح ضد إسبانيا وتكلف القائم بصد الثالثة. بينما سجل لاعبو المغرب ثلاث ركلات ترجيح من أربع سدودها.

وقدم نجوم المنتخب المغربي أداء بطوليا على مدار 120 دقيقة وكانوا ندا حقيقيا للمنتخب الإسباني، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب أفريقيا، على مدار الأشواط الأربعة، وكان بإمكانهم خطف التقدم خلال الشوط الأول، وكذلك في الوقت الإضافي، الذي اعتمد خلاله أسود الأطلس على الهجمات المرتدة، في الوقت الذي فشل فيه لاعبو المنتخب الإسباني في اختراق الحصون الدفاعية المغربية.

وسجل أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، الركلة الحاسمة في شباك الحارس أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب (الثمامة)، مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا التي تقام الليلة أيضا.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)