مونديال قطر ـ الكاميروني صامويل إيتو يعتدي على يوتيوبر جزائري ويعتذر

تحدث "يوتيوبر" جزائري يدعى سعيد ماموني عن تفاصيل تعرضه لاعتداء من قبل صامويل إيتو رئيس ضالاتحاد الكاميروني لكرة القدم. وأوضح ماموني أن الاعتداء وقع عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي على نظيره الكوري الجنوبي 4 / 1 مساء أمس الاثنين في استاد 974، ضمن دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وانتشر بقوة اليوم الثلاثاء (6/12/2022) على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبدو أنه لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مهاجمه الدولي السابق صامويل ايتو، وهو يعتدي على المؤثر الجزائري.

ونشرت صحيفة (لا أوبينيون) الصادرة باللغة الإسبانية في لوس أنجليس، مقطع فيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ويظهر فيه إيتو يشتبك مع رجل يحمل كاميرا فيديو خلال خروجه من استاد 974.



ويُظهر الفيديو إيتو وهو يضرب بحدّة مصورًا، يُعرف باسم سعيد ماموني ويتابعه 66 ألف مشترك على يوتيوب، في صدره بعدما لاحقه الأخير مرددا بعض العبارات سُمع منها "غاساما". وكان إيتو محاطًا بالعديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من منعه على الرغم من جهودهم.

في بداية مقطع الفيديو البالغ مدته 57 ثانية، كان إيتو بقبعة زرقاء يسمح للمشجعين بالتقاط صور شخصية "سيلفي"، قبل أن يتحداه مستخدم يوتيوب الجزائري، كان يلاحقه منذ البداية ويردد اسم غاساما في إشارة إلى الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي قاد مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال القطري بين الكاميرون والجزائر (2-1 بعد التمديد في 29 آذار/مارس الماضي) والتي حسمتها "الأسود غير المروضة" لصالحها بهدف قاتل في الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد ثوان من إدارك الجزائر للتعادل الذي كان كافيا لـ"محاربي الصحراء" ببلوغ النهائي في قطر.

ويبدو أن إيتو غضب من المؤثر الجزائري مهددا إياه قبل أن يوجه له ضربة بركبته إلى صدره ويطرحه أرضا ويواصل تهديده، فيما قام أحد مرافقي نجم برشلونة الإسباني السابق، بانتزاع الكاميرا منه ويلقي بها بقوة على الأرض.

ونشر ماموني عبر قناته على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو الثلاثاء ذكر أنه التقطه خلال تواجده في مركز الشرطة للتقدم ببلاغ ضد إيتو. وقال ماموني :"حدث شجار بيني وبين إيتو"، وعرض أمام الكاميرا إصابة في مرفقه، مضيفا أنه تعرض لضربات في الفك والوجه. وأضاف :"ضربني (إيتو) ومن معه دفعني، لقد صورته فقام بكسر الكاميرا الخاصة بي". وأوضح سبب انفعال إيتو قائلا :"كنت أصوره وأنا أساله عما إذا كانوا قد قدموا رشوة للحكم (الغامبي باكاري) غاساما".

وقال ماموني في مقطع الفيديو: "أنا الآن في مكتب الشرطة للتحقيق ورفع قضية على إيتو، لقد صورت هذا المقطع أملا في وصوله إلى أي مسؤول جزائري كي يساعدني، رغم أنني متأكد من أن قطر دولة قانون". وأضاف: "من فضلكم، انشروا الفيديو، كي ألقى المساعدة من الجزائر".

وعرض ماموني الكاميرا المكسورة في مقطع الفيديو، مضيفا :"ضربني أيضا في صدري وعلى وجهي". وأوضح ماموني في مقطع الفيديو "فعلت كل ذلك من أجل الجزائر".

إيتو يعتذر ويدين "استفزاز بعض الجزائريين"

وفي وقت لاحق قدّم إيتو اعتذاره في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه قال في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أود أن أعتذر لأني فقدت أعصابي وقمت برد فعل لا يعكس شخصيتي".

وتابع "أتعهّد بمواصلة مقاومة الاستفزاز والمضايقات اليومية من بعض الجزائريين"، مضيفًا أنه منذ تلك المباراة في التصفيات "كنتُ عرضة للإهانات ومزاعم الغش من دون أي إثبات. خلال كأس العالم هذه، تعرضت الجماهير الكاميرونية للمضايقة من الجزائريين بخصوص هذا الموضوع".

وأضاف "سيناريو خسارة الجزائر كان حتمًا قاسيًا ولكن وفق القوانين...كل ملفات الاستئناف التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للسلطات المعنية قد رٌفضت. لذا أدعو السلطات الجزائرية لتحمل المسؤولية ووضع حدّ لهذه الأجواء السيئة قبل وقوع مأساة أكثر خطورة".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)