مونديال قطر: سويسرا تتأهل وترسل إيطاليا إلى الملحق

تأهل المنتخب السويسري لنهائياتكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، وذلك عقب اكتساحه لضيفه البلغاري 4 / صفر، اليوم الاثنين (15 نوفمبر 2021)، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة للبطولة.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، مفتوقا بفارق نقطتين عن المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني، والذي سيضطر إلى خوض منافسات الملحق المؤهل للبطولة مع أصحاب المركز الثاني في باقي المجموعات بالتصفيات.

ودخلت إيطاليا وسويسرا الجولة الثامنة الأخيرة وهما على المسافة ذاتها مع 15 نقطة لكل منهما، مع أفضلية هدفين لصالح "أتزوري" المتوج بكأس أوروبا الصيف المنصرم، ما جعل كل منهما يبحث عن الفوز لحسم بطاقة المجموعة.

وحققت سويسرا المطلوب منها برباعية في مرمى بلغاريا، فيما عجزت جارتها إيطاليا عن فك شيفرة الدفاع في بلفاست، ما سيضطرها لخوض الملحق مجدداً، على أمل ألا يتكرر سيناريو مونديال 2018 حين أقصيت على يد السويد وغابت عن النهائيات لأول مرة منذ 1958.

وقد دفع الإيطاليون من دون شك ثمن التعادل في الجولة الماضية على أرضهم أمام سويسرا 1-1 في لقاء أضاعوا في ثوانيه ركلة جزاء عبر جورجينيو.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها الى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)