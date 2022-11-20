 مونديال قطر - خسائر بالجملة لإيران في مباراتها أمام إنجلترا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.11.2022

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مونديال قطر - خسائر بالجملة لإيران في مباراتها أمام إنجلترا

لم تكن مباراة إيران وإنجلترا في بداية مشوارهما بمونديال قطر، مباراة عادية، وستظل عالقة في الأذهان طويلا، بسبب أشياء منها إحجام لاعبي إيران عن ترديد النشيد الوطني، وتعرضهم لخسارة تاريخية وما حدث لحارس مرماهم.

لاعبو منتخب إيران امتنعوا عن ترديد النشيط الوطني لبلدهم قبل انطلاق المباراة أمام إنجلترا في كأس العالم بقطر

لاعبو منتخب إيران امتنعوا عن ترديد النشيط الوطني لبلدهم قبل انطلاق المباراة أمام إنجلترا في كأس العالم بقطر

بطابع سياسي وقبل انطلاق صافرة الحكم، بدأت أولى مباريات منتخبي إنجلترا وإيران، ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر، عندما امتنع لاعبو المنتخب الإيراني الـ11 عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقام التليفزيون الإيراني بقطع البث عندما لم يردد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني، وأطلقت العديد من الجماهير في الملعب صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني.

وأعربت العديد من الجماهير الإيرانية، المتواجدة في الملعب، عن تضامنهم مع الاحتجاجات. وكان من الممكن مشاهدة الجماهير الإيرانية ترتدي قمصان مكتوب عليها "السيدات، حياة، حرية" في ملعب خليفة الدولي، فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.

وكان إحسان حاج صفي، قائد المنتخب الإيراني، قد دعا أمس الأحد، للتغيير وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا، الذين قتلوا في المظاهرات.

قبل مواجهة إنجلترا، مشجعون لمنتخب إيران في ملعب خليفة الدولي يرفعون علم بلدهم وقد كتب عليه المرأة، حياة، حرية (21/11/2022)

قبل مواجهة إنجلترا، مشجعون لمنتخب إيران في ملعب خليفة الدولي يرفعون علم بلدهم وقد كتب عليه "المرأة، حياة، حرية" (21/11/2022)

ما حادث مع حارس إيران "عار تام"

ومنذ البداية، كان المنتخب الإنجليزي الطرف الضاغط هجومياً، وتلقّى المنتخب الإيراني ضربة قوية في الدقائق الأولى بخروج حارسه علي رضا بيرانفاند مصاباً مع شكوك بارتجاج في الدماغ، عندما حاول التصدي لهجمة نفذها هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي، فاصطدم بزميله مجيد حسيني وخضع للعلاج لعدة دقائق. ورغم ذلك فإن بيرانفاند واصل اللعب رغم اصطدامه بالرأس والتي تسببت في تلطخ أنفه بالدماء. وبعد ذلك بدقائق، تم نقل الحارس الإيراني على محفة واستبداله بزميله حسين حسيني.

علي رضا بيرانفاند حارس منتخب إيران أصيب في مباراة إنجلترا مع شكوك بارتجاج في المخ (21/11/2022)

تلقّى المنتخب الإيراني ضربة قوية في الدقائق الأولى بخروج حارسه علي رضا بيرانفاند مصاباً مع شكوك بارتجاج في الدماغ:

ووصفت جمعية "هيدواي" لإصابات الرأس، قرار إبقاء علي بيرانفاند على أرض الملعب رغم تعرضه لإصابة بـ"العار التام". وقال لوك غريغز، الرئيس التنفيذي لجمعية "هيدواي"، إنه لم يصدق ما شاهده.

وأضاف في بيان: "لا يهم أنه خرج بعد دقيقة، ما كان يجب أن يستمر في الملعب ولو لثانية واحدة وليس دقيقة" وتابع: "إنها أول مخالفة في كأس العالم لبروتوكول التعامل مع الارتجاج، وقد كان ذلك فشلا كبيرا".

وقد أضاف حكم المباراة 14 دقيقة وقتا بدلا من الضائع في الشوط الأول بسبب علاج بيرانفاند قبل إخراجه، وهو رقم قياسي في نهائيات كأس العالم.

فوز تاريخي للمنتخب الإنجليزي

وانتهت المباراة التي أقيمت التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي اليوم الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) باكتساح منتخب "الأسود الثلاثة" لنظيره منتخب "تيم ملّي" بنتيجة 6/2، ليحقق المنتخب الإنجليزي ثاني أكبر انتصاراته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على بنما (6/1) في مونديال 2018.

النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، نجم دورتموند الألماني، افتتح سداسية بلاده في شباك المنتخب الإيراني

النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، نجم دورتموند الألماني، افتتح سداسية بلاده في شباك المنتخب الإيراني

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من جود بيلينغهام (35)، بوكايو ساكا (43 و62)، ورحيم ستيرلينغ (45+1)، ماركوس راشفورد (71)، وجاك غريليش (90)، فيما أحرز مهدي طارمي هدفي المنتخب الإيراني (65 و90+13 من ركلة جزاء).

وإضافة إلى إيران وإنجلترا، تضم المجموعة الثانية بمونديال كل من ويلز وأمريكا حيث يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

ص.ش/ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ)

  • الساحر موسيالا

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)

    أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.

  • المتألق غابي

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    غابي 18 عاما (إسبانيا)

    غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.

  • الزئبقي ساكا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    ساكا 21 عاما (إنجلترا)

    شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.

  • المبدع كوبو.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كوبو 21 عاما (اليابان)

    يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.

  • المحارب كامافينغا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كامافينغا 20 عاما (فرنسا)

    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

    يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.

  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

    إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.

  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م


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