مونديال قطر - خسائر بالجملة لإيران في مباراتها أمام إنجلترا

بطابع سياسي وقبل انطلاق صافرة الحكم، بدأت أولى مباريات منتخبي إنجلترا وإيران، ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر، عندما امتنع لاعبو المنتخب الإيراني الـ11 عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقام التليفزيون الإيراني بقطع البث عندما لم يردد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني، وأطلقت العديد من الجماهير في الملعب صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني.

وأعربت العديد من الجماهير الإيرانية، المتواجدة في الملعب، عن تضامنهم مع الاحتجاجات. وكان من الممكن مشاهدة الجماهير الإيرانية ترتدي قمصان مكتوب عليها "السيدات، حياة، حرية" في ملعب خليفة الدولي، فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.

وكان إحسان حاج صفي، قائد المنتخب الإيراني، قد دعا أمس الأحد، للتغيير وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا، الذين قتلوا في المظاهرات.

قبل مواجهة إنجلترا، مشجعون لمنتخب إيران في ملعب خليفة الدولي يرفعون علم بلدهم وقد كتب عليه "المرأة، حياة، حرية" (21/11/2022)

ما حادث مع حارس إيران "عار تام"

ومنذ البداية، كان المنتخب الإنجليزي الطرف الضاغط هجومياً، وتلقّى المنتخب الإيراني ضربة قوية في الدقائق الأولى بخروج حارسه علي رضا بيرانفاند مصاباً مع شكوك بارتجاج في الدماغ، عندما حاول التصدي لهجمة نفذها هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي، فاصطدم بزميله مجيد حسيني وخضع للعلاج لعدة دقائق. ورغم ذلك فإن بيرانفاند واصل اللعب رغم اصطدامه بالرأس والتي تسببت في تلطخ أنفه بالدماء. وبعد ذلك بدقائق، تم نقل الحارس الإيراني على محفة واستبداله بزميله حسين حسيني.

تلقّى المنتخب الإيراني ضربة قوية في الدقائق الأولى بخروج حارسه علي رضا بيرانفاند مصاباً مع شكوك بارتجاج في الدماغ:

ووصفت جمعية "هيدواي" لإصابات الرأس، قرار إبقاء علي بيرانفاند على أرض الملعب رغم تعرضه لإصابة بـ"العار التام". وقال لوك غريغز، الرئيس التنفيذي لجمعية "هيدواي"، إنه لم يصدق ما شاهده.

وأضاف في بيان: "لا يهم أنه خرج بعد دقيقة، ما كان يجب أن يستمر في الملعب ولو لثانية واحدة وليس دقيقة" وتابع: "إنها أول مخالفة في كأس العالم لبروتوكول التعامل مع الارتجاج، وقد كان ذلك فشلا كبيرا".

وقد أضاف حكم المباراة 14 دقيقة وقتا بدلا من الضائع في الشوط الأول بسبب علاج بيرانفاند قبل إخراجه، وهو رقم قياسي في نهائيات كأس العالم.

فوز تاريخي للمنتخب الإنجليزي

وانتهت المباراة التي أقيمت التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي اليوم الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) باكتساح منتخب "الأسود الثلاثة" لنظيره منتخب "تيم ملّي" بنتيجة 6/2، ليحقق المنتخب الإنجليزي ثاني أكبر انتصاراته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على بنما (6/1) في مونديال 2018.

النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، نجم دورتموند الألماني، افتتح سداسية بلاده في شباك المنتخب الإيراني

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من جود بيلينغهام (35)، بوكايو ساكا (43 و62)، ورحيم ستيرلينغ (45+1)، ماركوس راشفورد (71)، وجاك غريليش (90)، فيما أحرز مهدي طارمي هدفي المنتخب الإيراني (65 و90+13 من ركلة جزاء).

وإضافة إلى إيران وإنجلترا، تضم المجموعة الثانية بمونديال كل من ويلز وأمريكا حيث يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

ص.ش/ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ)