 مونديال قطر.. حظر بيع المشروبات الكحولية في محيط الملاعب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.11.2022

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رياضة

مونديال قطر.. حظر بيع المشروبات الكحولية في محيط الملاعب

في قرار مفاجئ وقبل حوالي 48 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن قطر ستحظر بيع الجعة "البيرة" في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها، خلال فترة إقامة البطولة.

Katar Doha | Schirftzug Fifa Worldcup Qatar

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) اليوم (الجمعة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) عن حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد القادم، وذلك بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة. ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتاً في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر". 

مختارات

وذكر فيفا أن الجعة الخالية من الكحول ستظل متاحة في الملاعب.

 ولم يصدر حتى الآن أي تعليق فوري من قبل اللجنة المنظمة للبطولة أو حكومة قطر.
 

وذكرت تقارير في وقت سابق أن هناك اتفاقا على بيع الجعة في المناطق بين الفحص الأمني وفحص التذاكر في الملاعب، لاسيما وأن شركة "بدويايزر" هي  أحد أكبر رعاة البطولة. وفور إعلانه، تصدر خبر المنع وسائل التواصل الإجتماعي وعناوين كبريات الصحف الإليكترونية العالمية. 

 

ونقلت رويترز في شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن مصدر مطلع على خطط كأس العالم أن قطر ستسمح للمشجعين بشراء البيرة قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباريات وبعد ساعة من صفارة النهاية، ولكن ليس خلال المباريات. وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 لشبكة سكاي نيوز في مقابلة نشرت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن أي شخص يفرط في الشرب سيحظى برعاية. وأوضح "أعلم أن هناك خططا ( لتوفير مناطق مخصصة للمخمورين) حتى يستعيدوا نشاطهم إذا... أفرطوا في الشراب"، مضيفا أن الهدف هو التأكد من سلامتهم وأنهم لن يلحقوا الضرر بالآخرين أو بأنفسهم. ووصف الفكرة بأنها "جيدة".  

يذكر أن المشروبات الكحولية ليست ممنوعة في قطر، ولكن بيعها يقتصر على  الحانات والمطاعم في بعض الفنادق. ويعاقب القانون القطري بستة أشهر السكر العلني. وكانت نُصبت عشرات الخيم لبيع الجعة في محيط ملاعب كأس العالم، قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية الأحد بين قطر والإكوادور.

  وتشمل العقوبات تعاطي المخدرات في البلد الإسلامي. وتقول السفارة البريطانية لدى الدوحة في دليلها للوافدين إلى قطر والمنشور على موقعها الإلكتروني، "توقعوا فرض عقوبة قاسية (السجن، غرامة، ترحيل...) في حال حيازة مخدرات حتى ولو بكميات قليلة". من جهتها، توصي السفارة الأميركية أيضًا المشجّعين بأن يتحققوا من قانونية تناول أدوية معيّنة في قطر "خصوصًا المنشّطات والمسكّنات القوية"، وبأن يجلبوا معهم الوصفة الطبية الخاصة بهم.

وتسعى العديد من الفرق المشاركة في البطولة للفت الانتباه للقضايا التي واجهت قطرفيها انتقادات من بينها حقوق مجتمع الميم في البلاد التي فيها المثلية الجنسية غير قانونية. وضغطت اتحادات كرة القدم لعشر دول أوروبية منها إنجلترا وألمانيا على الفيفا للتحرك لتحسين حقوق العمالة الوافدة في قطر.

ع.ع / (رويترز، أ ف ب)

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية

    يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل.

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب نهائي المونديال

    يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. وسيتحوّل الملعب، البالغة سعته 80 ألف متفرج، إلى مركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، وعيادات صحية". واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد البيت - بيت سكان البادية

    افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا

    بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الجنوب من تصميم زها حديد

    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

    يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

    هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


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